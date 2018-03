Maradona opet šokirao svijet!

Gdje ima dima, tu je i Maradona! Tako bismo mogli nazvati novu epizodu slavnog Argentinca, koji je u četvrtak na treningu postavio nove standarde u trenerskoj pedagogiji.

arti-201007010708006Diego je trening-utakmicu odradio u dimu svoje sada već legendarne kubanke. Sumnjamo da mu je to bilo prvi put, no ovog su puta bizarni trening Argentinaca ulovile i kamere. Video je uskoro osvanuo na You Tubeu, a što će na sve reći nogometom zaluđeni Argentinci, možemo samo nagađati.

arti-201007010659006Nama se osobno Armandov potez sviđa, jer kad je netko toliko pozitivno lud, a znamo da je nogometni genijalac, to se može i dobro odraziti na cijelu momčad. Uostalom, sve to dogodilo nakon treninga prve momčadi, u utakmici članova stručnog stožera i reprezentativnog osoblja. Igrači su već bili u svlačionici, valjda…

arti-201006290462006Kako god bilo, subotnji četvrtfinalni ogled Argentine i Njemačke bit će nešto posebno, a sigurni smo da će mu posebnu notu dati i sam Maradona. Verbalni okršaji prije utakmice već su počeli, što nije nimalo čudno s obzirom na dugogodišnje sportsko rivalstvo ovih dviju zemalja. Na SP-u u Njemačkoj prije četiri godine slavio je domaćin nakon izvođenja jedanaesteraca, a što će Maradona izvesti ako u subotu uspije uzvratiti za taj bolan poraz, možemo samo nagađati, sa slatkim nestrpljenjem.

