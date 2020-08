MANCHESTER CITY ĆE SILVI ISPRED STADIONA PODIĆI KIP: ‘On transformira momčad, ostavio je svoj pečat na čitavoj Premier ligi’

Engleski nogometni doprvak Manchester City objavio je u ponedjeljak kako će svom dugogodišnjem veznjaku Davidu Silvi (34) podignuti kip ispred stadiona u znak poštovanja za sve što je napravio tijekom svog 10-godišnjeg boravka na Etihadu.

Silva je u City stigao 2010. godine iz Valencije te je s klubom osvojio četiri naslova prvaka Engleske, dva FA Kupa te pet Liga kupova. Bio je jedan od prvih igrača koji su stigli u klub nakon što ga je kupila grupacija iz Abu Dhabija te ga velikim ulaganjima pretvorila u jednu od najjačih momčadi na svijetu. Još ranije je objavljeno kako po završetku sezone 2019/20. napušta kluba pa mu je subotnja utakmica protiv Lyona u četvrtfinalu Lige prvaka bila posljednja u dresu Cityja.

BREAKING: #ManCity confirm a statue of David Silva will be built outside the Etihad Stadium, and will also have a training pitch with a bespoke mosaic dedicated to him at the CFA.

[via @BBCRMsport]

— Man City Xtra (@City_Xtra) August 17, 2020