MAJKA VIROVITIČKOG PROČELNIKA: ‘Nisam sigurna u rukopis oproštajnog pisma. Mislim da je on bio žrtveno janje’

Više od tri mjeseca prošlo je od smrti Siniše Palma, virovitičkog pročelnika za financije. I dok cijela javnost još čeka odgovore na brojna pitanja, jedna je žena posebno neutješna tragajući za istinom. Majka pokojnog Siniše stala je pred televizijske kamere i u razgovoru s Kristianom Došenom za emisiju ‘Provjereno’ progovorila o agoniji koju prolazi otkako njezinog sina više nema, priopćila je Nova TV.

Sjećanja na trenutak u kojem je doznala da njezin sin više nije među živima i dalje naviru. Obdukcija nije obavljena. Majka je kratko vidjela tek fotokopiju oproštajnog pisma i kaže kako nije sigurna u rukopis.

“Ja mislim da je on bio njihovo žrtveno janje. On je bio dobar. On je bio jako dobar. On njih nikoga nije ogovarao niti je pričao. Kad sam ga znala pitati: ‘Siniša, kako je na poslu, šta ima?’ Onda mi je znao reći: ‘Što manje znaš, to bolje za tebe’. A ova glava zna svašta. Moj sin je znao svašta”, rekla je Sinišina majka Jadranka Palm za “Provjereno”.

Što god je Siniša znao, pokopano je s njim

Gradske vlasti uporno ponavljaju da će pokušati vratiti dio pronevjerenog novca i dio odgovornosti prebacuju na banku. Tvrde, trebali su ih upozoriti. Što god je Siniša znao, pokopano je s njim na virovitičkom groblju. Iz grada upiru prstom u jednog krivca, preminulog Sinišu, s optužbama da je prokockao više od 17 milijuna.

Gradonačelnikova bliska suradnica sada govori kako nije išla na njegov sprovod jer smatra kako netko tko je izigrao njihovo povjerenje to ne zaslužuje. Majka se, pak, pita zašto osoba koja je sjedila kraj njega, ako je imala nešto prigovoriti – nije sve odmah rekla glavnom i odgovornom u gradu.

Epilog tragedije otkrivat će se na kapaljku

“Zašto ga nisu smijenili ako je on bio takav? Zašto ga nisu maknuli? Zašto su ga držali tolike godine”, pita se Sinišina majka koja želi samo jedno. Istinu, kakva god ona bila.

Kristian Došen na temelju osobnog uvida u snimke videonadzora i razgovora s nizom svjedoka, utvrdio je što se točno događalo posljednjih dana života virovitičkog pročelnika za financije, od petka 31. svibnja do ponedjeljka 3. lipnja, u vrijeme kada je trajala potraga za njim.

Epilog tragedije u Virovitici doznavat ćemo na kapaljku u nadolazećim mjesecima. Je li sustav zakazao ili je istina puno mračnija? Priču Kristiana Došena pogledajte u emisiji “Provjereno” sutra u 22:15 na Novoj TV.