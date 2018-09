LJUDI ZDUŠNO IZVRIJEĐALI DEŽULOVIĆA: ‘Ispao sam ni manje ni više nego Paulo Cruello de Ville, zli trgovac malim psićima’

Dežulović je šokiran komentarima

Novinar i kolumnist Božidar Dežulović na Facebooku je potražio pomoć ljudi, no nije ni u snu očekivao s kakvim će se komentarima susresti.

Naime, Dežulović je potražio pomoć u potrazi za potomcima preminulog maltezera Corta Maltesea. U komentarima ispod objave zaredali su se ljutiti komentari i uvrede.

“Pažnja, pažnja!

Traže se potomci, djeca, unučad, praunučad i čukununučad našega maloga maltezera Corta Maltesea, kralja Bačvica i Paića. Slavni Corto od ovoga ljeta spava pod jednim rogačem iznad mora, a potomke tražim radi dogovora o nastavku legende. Kako kaže stari Maltese u Baladi o slanom moru, “Quando ero bambino mi accorsi che non avevo la linea della fortuna sulla mano. Così presi il rasoio di mio padre e zac! Me ne feci una come volevo.” Javite se da legendi produžimo liniju.”, napisao je Dežulović.

“Ajme meni kakvo razočarenje u ovog čovjeka”, “odo rigat”, “imaju li potomci papire ili će ovo biti još jedno u nizu kućnih legala, tj. štancanje?”, samo su neki od komentara na Dežulovićevu objavu.

Bilo je tu i savjeta neka uzme psa iz azila, ali i ozbiljnih uvreda. Dežulović je komentarima osupnut.

“Profil na Fejsu otvorio sam prije desetak godina kao mali amaterski sociološki eksperiment, prihvaćajući baš svaki zahtjev za prijateljstvom, pa se zabavljajući koji je i kakav sve svijet iz kojih sve i kakvih razloga poželio mene za prijatelja. To je, međutim, bar bio svjesni mali eksperiment u laboratorijskim uvjetima. Ovaj nije, i nije zabavan: ispao sam ni manje ni više nego sam Paulo Cruello de Ville, zli trgovac malim psićima i diler bundama od maltezerove dlake. Još jedan dokaz mojoj amaterskoj tezi da su ljudi, u načelu, nepopravljivo u kurcu”, komentirao je kolumnist.