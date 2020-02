LAŽU DA SU KLINIKA POBAČAJE, A USTVARI ZASTRAŠUJU: U Zagrebu udruga ženama govori da će dobiti rak dojke ako prekinu trudnoću

Na stranici nepostojeće klinike navode se zastrašujuće tvrdnje kao što su da će žena nakon pobačaja postati alkoholičarka, da će lakše doći do rastave braka, da će zlostavljati drugu djecu ili da im se povećava šansa za dobivanje raka dojke

Platforma Open Democracy otkrila je ove godine da u Hrvatskoj postoje udruge koje se lažno predstavljao kao klinike za abortus pa je dio saborskih zastupnika zatražio osnivanje Istražnog povjerenstva zbog širenja lažnih informacija i nadrilječništva. Saborski zastupnik Bojan Glavašević kazao je da se oni predstavljaju kao zdravstvena ustanova koja pruža uslugu pobačaja, međutim, da na tim stranicama stoje lažne informacije čiji je cilj odvraćanje žena od pobačaja.

Priču o tome napravila je Al Jazeera Balkans s mišlju da otkriju tko se krije iza tih “klinika”. Prva udruga koju su pronašli na internetskoj stranici http://www.klinikazapobacaje.com jest centar za pomoć trudnicama “Djetešce na sunašce” u Međimurskoj ulici u Zagrebu. Novinari su se najavili voditeljici udruge Bosiljki Bačuri te su joj objasnili da dolaze jer saborski zastupnici traže istragu udruga koje daju lažne informacije preko stranice klinike koja ne postoji.

‘Žena koja pobaci dobit će rak dojke’

Bačura je novinarki Al Jazeere rekla da ju žene uglavnom i nađu preko te internetske stranice. Tada ju je novinarka pitala objasni li ženama da oni nisu klinika, na što je Bačura odgovorila da oni surađuju s klinikom i da su oni savjetovalište uz naglasak da ona nije ginekolog. Nije jasno tko stoji iza ove klinike za pobačaje. Za razliku od saborskih zastupnika, voditeljica udruge na sve gleda drugačije.

“Mnoge žene tu dovedem, one dođu i tako sam spasila puno djece. Ja to kažem. Spasila sam ih!”, govori ona.

Ginekologinja: ‘Cilj je zastrašivanje žena’

Kako izvještava Al Jazeera, na stranici nepostojeće klinike navode se zastrašujuće tvrdnje kao što su da će žena nakon pobačaja postati alkoholičarka, da će lakše doći do rastave braka, da će zlostavljati drugu djecu ili da im se povećava šansa za dobivanje raka dojke. Što se tiče poveznice između prekida trudnoće i raka dojke, Bačura to objašnjava s “kada žena prekine trudnoću tada se svi sokovi koji su počeli kolati za vrijeme trudnoće zaštopaju i tu nastaje početak raka dojke” uz dodatak “pitajte ginekologe koji se usude to reći”.

Novinari su i pitali ginekologe te im je rečeno da su to tumačenja iz prošlog stoljeća i da definitivno više ne vrijede. Ginekologinja Jasenka Grujić kazala je da je njihov jedini cilj zastrašivanje žena ne bi li ih se odgovorilo od pobačaja. Dr. Grujić objašnjava da je riječ o mitu, o povezanosti prekida trudnoće i raka dojke, o povezanosti prekida trudnoće s psihološkim posljedicama poput PTSP-a itd.

Postabortivni sindrom ne postoji

Inače, postabortivni sindrom kao klasifikacija bolesti ne postoji, no na stranici navodne klinike za pobačaje predstavlja kao činjenica. Čelnica udruge Bosiljka Bačura kaže

“To vam je recimo da ona to ne može zaboraviti, onda takva žena kada vidi dijete u kolicima odmah bježi i neće ga gledati. Ona ne voli malu djecu. Znam ženu koja ima četvero djece i ona ima susjede koji ne podnose njezinu djecu iako su djeca fino odgojena. Znači, njima to smeta jer to dira njihovu savjest”, govori Bačura.

Na novinarsko pitanje na koja se to znanstvena istraživanja poziva, Bačura odgovara: “Pa ja to sve pratim, postoje istraživanja i kod nas i u svijetu. Sad napamet vam ne bih mogla reći kako se zovu autori, ali to je poznato!”

Stručnjaci ne potvrđuju njezine riječi. I dalje ostaje nejasno tko financira stranice i udruge. Pravnici kažu da bi se ovakve udruge moglo tužiti zbog remećenja javnog reda i mira, zbog dezinformiranja pa čak i za kazneno djelo prijevare ako je nekome učinjena šteta.