KUPIO ČEŠKU VILU NA VISU PA NAJAVIO ULAGANJE OD 100 MILIJUNA KN: Gradonačelnica oštra: ‘Taj čovjek nije ništa napravio’

Biznismen kaže kako se na svim njegovim poslovnicama vijori hrvatska zastava, no Višani ga prozivaju da nije napravio ništa od obećanog, a sada je kupio novu vrijednu nekretninu

Nakon što je prije 14 godina za 1,6 milijuna eura kupio bivši pogon Jugoplastike u Visu, a godinu poslije i komišku tvornicu za preradu ribe “Neptun”, za koju je dao 14,7 milijuna kuna, Philip Vermeulen jedini je dao je ponudu i za kupnju Češke vile u Visu.

Jedina ponuda za vilu

Poslovni čovjek iz Južnoafričke Republike, danas sa stalnom adresom na britanskom otoku Man, nudi 32,2 milijuna kuna, tj. 78 tisuća kuna više nego što je tražila država. O namještanju natječaja, poručuje, nema govora.

“U natječaju je bila navedena minimalna cijena. Kao ponuđač odlučio sam svoju ponudu zaokružiti na 32,2 milijuna kuna, ne znajući koliko će zainteresiranih biti, kao niti kolike će biti njihove ponude. Prilikom otvaranja pristiglih ponuda pokazalo se da je moja ponuda jedina, te da sam mogao ponuditi i manju cijenu od ove koju sam ponudio. Kako to nisam učinio, očito je da nisam znao kakav će biti ishod ponuda”, komentirao je za Slobodnu Dalmaciju.

“Bavimo se hotelijerstvom, a u svojoj ponudi također imamo i niz rekreativnih sadržaja i vjerujemo kako će Vis biti zaista posebna destinacija, kako za turizam, tako i za ostale sadržaje”, kaže ovaj poduzetnik i najavljuje ukupno ulaganje od čak 100 milijuna kuna.

Pogon prodao u Srbiju, a prostor iznajmljuje

No, Višani nisu baš toliko optimistični. Nekretnine koje je Vermeulen ranije kupio samo su djelomično iskorištene. Dok se “Neptun”, nakon što su pogoni prodani u Srbiju, iznajmljuje komiškim ribarima i lani za potrebe snimanja mjuzikla “Mamma mia”, zgrada u Visu umjesto aparthotela danas je u najmu Veleučilišta Vern.

Komiška gradonačelnica Tonka Ivčević ima prilično oštre riječi za investitora, a ne misli da će išta bolju sudbinu imati i Češka vila.

“Philip Vermeulen u Komiži s ‘Neptunom’ nije ništa napravio. Danas iznajmljuje prostore, plaća režije i to je sve. Mi se vidimo jednom godišnje, kada on ovdje dođe tijekom ljeta. Mislim da nema razvojnu viziju za taj vrijedni prostor”, kaže Ivčević.

No Vermeulen kaže da ima velike planove. Odredbe iz natječaja za Češku vilu su izričito i jasno definirane. “Neptun” je, pak, kompleksniji, s dugom poviješću i postoje opravdani razlozi zašto nismo krenuli u realizaciju projekta onom dinamikom kojom smo željeli. Ipak, napominjemo da smo ponovno pokrenuli određene korake i u komunikaciji smo s Gradom Komižom, a sve kako bi ovaj projekt krenuo naprijed”, poručuje vjerojatni budući vlasnik još jedne nekretnine na Visu

‘Ne bi se ni upuštao da je znao što ga čeka’

Njemu bliski ljudi kažu kako kako se u kupnju Neptuna ne bi ni upuštao da je znao što ga čeka.

“‘Neptun’ je prava kašeta brokava i da je Philip znao da će tako ispasti, sigurno u to ne bi ulazio. Pa tri je godine davao plaću, božićnice i sve što ide za 45 radnika koji nisu radili. A što se tiče bivšeg pogona ‘Jugoplastike’, on je imao građevinsku dozvolu za 18 apartmana u njoj, ali pod pritiskom i željama lokalnih vlasti u Visu pristao je to dati u najam ‘Vernu'” pravdaju ga