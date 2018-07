‘ZLATNA ARENA’: Filmovi ‘Osmi povjerenik’i ‘Comic Sans’ uzeli po pet nagrada

Nakon dodjela nagrada ovogodišnjim laureatima uslijedilo je prikazivanje svečane premijere filmskog mjuzikla “Mamma Mia: Here We Go Again!” redatelja Ola Parkera

Prigodnom svečanošću i dodjelom “Zlatnih Arena” u subotu navečer u pulskoj Areni završen je službeni dio ovogodišnjeg, 65. Pulskog filmskog festivala koji je, kako je ustvrdila ravnateljica Gordana Restović, donio novi iskorak u filmskoj produkciji.

Velika Zlatna Arena za najbolji film na ovogodišnjem Pulskom filmskom festivalu dodijeljena je filmu “Mali” redatelja Antonija Nuića, produkcijske kuće Propeler film, producenata Borisa T. Matića i Lane Matić, a nagradu publike Zlatna vrata Pule osvojio je film “Comic Sans” redatelja Nevija Marasovića s prosječnom ocjenom 4,92.

Najviše Zlatnih Arena, po pet, na ovogodišnjem festivalu osvojili su filmovi “Osmi povjerenik” redatelja Ivana Salaja i “Comic sans” redatelja Nevija Marasovića.

Svečanosti zatvaranja i dodjeli nagrada nazočila je i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek

Nakon dodjela nagrada ovogodišnjim laureatima uslijedilo je prikazivanje svečane premijere filmskog mjuzikla “Mamma Mia: Here We Go Again!” redatelja Ola Parkera.

Nastavak filmskog hita “Mamma Mia!” koji je velikim dijelom sniman na Visu, svjetsku premijeru imao je u Londonu. Režiju i scenarij filma potpisuje Ol Parker, a za glazbu i stihove ponovo su bili zaduženi članovi grupe ABBA Benny Andersson i Björn Ulvaeus koji su bili i izvršni producenti, uz Garyja Goetzmana i Judy Craymer, autoricu i producenticu hit-mjuzikla koji je bio temelj za istoimeni film.

Nakon Pule, film će se od 22. do 25. srpnja premijerno prikazati na još 13 ljetnih pozornica duž obale, od Opatije, preko Raba, Splita i Brača, do Dubrovnika.