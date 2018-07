ZAGREB-SVJETSKO SREDIŠTE IGARA: Stiže Međunarodni turnir u strateškim igrama

Za nekoliko tjedana Zagreb postaje svjetsko središte igranja, mjesto na kojem će najbolji igrači iz većine europskih država, SAD-a, Kanade, Australije i još podosta drugih zamalja.

ETC – European Team Championship međunarodni je turnir u stolnim strateškim igrama koji se neprekidno održava od još od 2006., a ove je godine domaćin turnira Zagreb.

Međunarodno igranje

Iako u nazivu stoji ‘europski’, radi se u stvari o svjetskome turniru, te se u Zagrebu očekuju igrači iz više od 50 zamalja, poput SAD-a, Kanade, Rusije, Australije, i većine europskih država.

ETC je turnir prvenstveno u stolnim strateškim igrama. To su Warhammer 40K, The 9th Age (nezavisni nasljednik WFB – Warhammer Fantasy Battle-a), Age Of Sigmar (Games Workshop-ov službeni nasljednik WFB), Flames of War i X-Wing.

Uz natjecanja, na ETC-u će biti i demonstracije novih igara s minijaturama, kao i prezentacije novih proizvoda vezanih uz ovaj sve popularniji hobi. A ako su vam dosadili maleni modeli, moći ćete pogledati demonstracije borbi srednjevjekovnih vitezova koje ce održavati članovi hrvatskih reenaktorskih udruga.

Turnir će se održati u Areni Zagreb od prvog do petog kolovoza, a dodatne informacije možete potražiti na službenoj Facebook stranici ETC-a.