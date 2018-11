ŠTO SVE PRIPREMA MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT: Od izložbe čestitki, dobrotvorne aukcije ruksaka do koncerata

Muzej za umjetnost i obrt za adventsko razdoblje priprema bogat i zanimljiv program, a tijekom njega posjetitelji će se moći upoznati s njihovim radom, najstarijom privatnom čestitkom, sudjelovati na dobrotvornoj aukciji unikatnih studentskih kreacija ruksaka ili pak na nekom koncertu

Muzej za umjetnost i obrt (MUO) pripremio je sedmu godinu zaredom za adventsko razdoblje poseban program izložbi, glazbenih događanja, radionica, promocija, kao dio kulturno-turističke ponude manifestacije Advent u Zagrebu.

Ovogodišnji program počinje 4. prosinca, otvorenjem izložbe Hrvatskog restauratorskog zavoda, “Tajni život baštine”, kojom se obilježava 70 godina sustavne konzervatorsko-restauratorske djelatnosti u Hrvatskoj.

“Naša je djelatnost prilično nepoznata iako ima duboke korijene, ove godine obilježavamo sedamdeset godina od osnutka prve restauratorske ustanove u Hrvatskoj, Zavoda za restauriranje umjetnina Razreda za likovne umjetnosti tadašnjeg JAZU-a”, rekla je Tajana Pleše, ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda u ponedjeljak na konferenciji za novinare.

S posjetiteljima dijele samo ono srcu najmilije

Po njezinim riječima, bilo je teško prikazati sve te godine djelovanja, no nastojali su približiti svoju djelatnost široj javnosti. “Kad kažete konzervatorsko-restauratorski posao to zvuči jako ozbiljno i dosadno, no vjerojatno je malom broju ljudi izvan struke jasno što mi to radimo”, napomenula je.

Stoga će na izložbi pokazati ono najzanimljivije, a ne najbitnije. “Odlučili smo se ono što je našem srcu najmilije podijeliti sa svima, svaka profesija ima svoje zanimljivosti i to je ono što ćemo pokazati”, najavila je.

Posjetitelji će različite aktivnosti i obilježja struke, bez koje se baština ne bi mogla sačuvati, upoznati na interaktivan način, među ostalim, i s primjerima ‘prije-poslije” koji pokazuju kako se pojedina umjetnina mijenjala kroz godine, te kroz radionice za djecu koje će se održavati tijekom trajanja izložbe, do 3. veljače.

Izložba je pripremljena za sam kraj Europske godine kulturne baštine i još je jedan od načina da se ukaže na jedinstvenu vrijednost i potrebu očuvanja kulturne baštine.

Izložba posvećena čestitkama iz fundusa Muzeja

MUO tradicionalno priprema i izložbu iz vlastitog fundusa, koja će se održati od 11. prosinca do 27. siječnja, a ove je godine pod nazivom “Sljedeća će biti bolja…” posvećena čestitanju i običaju slanja pisanih čestitke kakve su se u Hrvatskoj razmjenjivale od kraja 19. stoljeća do danas.

Kustosica MUO-a Koraljka Vlajo kaže kako su tom izložbom željeli predstaviti komunikacijski alat, koji u današnje vrijeme izlazi iz fokusa i nestaje. “Činilo nam se da je riječ o prilično neistraženom fundusu Muzeja za umjetnost i obrt koji ima puno toga reći, ne samo o čestitkama, nego i o društvu u kojem su one nastale”, istaknula je.

S više od 400 primjeraka prikazat će se dvije vrste čestitki – privatne, koje se odnose na razdoblje iz prve trećine 20. stoljeća, te poslovne uglavnom iz razdoblja nakon Drugog svjetskog rata.

“Više od samog čestitanja više me zanimala metaporuka poslovnih čestitki, jer su one svjedoci vremena u kojem su nastale”, napomenula je.

Najstarija čestitka 120 godina stara

Pokazat će se kako su poslovne čestitke varirale od decentnih do luksuznih koje su bile dokaz blagostanja i ambicije. Na njima se vidi i razvoj reklamne i grafičke industrije, umjetnosti i kulture, umješnost i kreativnost dizajnera, povijest tvornica, kulturnih institucija i manifestacija.

Na nekima od njih radili su velikani domaćeg dizajna i umjetnosti poput Rudolfa Mosingera, Ateliera Tri, Ivana Picelja, Milana Vulpea, Aleksandra Srneca, Mihajla Arsovskog i Marije Kalentić.

Za razliku od poslovnih čestitki, na privatnima je najzanimljiviji upravo sadržaj. “Na oko 140 čestitki, od kojih najstarija ima 120 godina, posjetitelji će moći saznati koji su bili simboli sreće, od praščića do jazavčara, a zanimljivo će biti vidjeti i kako su ljudi slali obiteljske ili individualne portrete svojim prijateljima”, rekla je kustosica Dunja Nekić

Taj će se moment rekonstruirati u postavu izložbe, pa će se posjetitelji moći fotografirati onako kako su se snimali portreti na čestitkama prije stotinjak godina.

Dobrotvorna aukcija unikatnih ruksaka, koncerti…

Kao posebnost ovogodišnjeg programa najavljena je dobrotvorna aukcija unikatnih studentskih kreacija ruksaka, koja će se održati 30. studenoga u suradnji sa studentima Tekstilno-tehnološkog fakulteta iz Zagreba i profesoricom Paulinom Jazvić.

Od rupičastih ‘mesh’ platna, banera koje MUO koristi za promociju muzejskih izložbi na svojoj fasadi, studenti su napravili 17 unikatnih ruksaka koji će se prodavati na aukciji, a sav prihod namijenjen je potpori udruzi Krijesnica, za podmirenje režijskih troškova tri stana u kojima borave obitelji teško bolesne djece koja se liječe u Zagrebu.

Miroslav Gašparović, ravnatelj MUO, najavio je još da će se 12. prosinca predstaviti “Vodič za mlade ili Kako se dobro osjećati u Muzeju za umjetnost i obrt” Maline Zuccon Martić, koji s ilustracijama Milana Trenca mladim generacijama predstavlja taj muzej, a 29. studenoga knjiga “Dubrovnik…” umjetnika i fotografa Damira Fabijanića.

Iz glazbenog programa izdvaja se 3. festival adventskih i božićnih pjesama – 1. i 8. prosinca, te adventski koncert Cantate Domino koji će se u izvedbi gospel zbora Sunce i gostiju održati 16. prosinca.