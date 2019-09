SANJA DOLEŽAL, SALOME, ARIJANA ČULINA I KARMELA VUKOV COLIĆ O DRAMATIČNOSTI MENOPAUZE: Ovaj zabavan mjuzikl morate pogledati

Ovo je mjuzikl koji ženski život slavi smijehom i sestrinstvom

Jeste li znali da svaki dan 6000 žena uđe u menopauzu i da je u svakom trenutku 1,7 milijardi žena u menopauzi diljem svijeta? Upravo o ovome biološkom ‘problemu’ žena na zabavan način progovara mjuzikl ‘Menopauza’, koji je nastao na Broadway-u. Mjuzikl je doživio svoju inačicu i u državama izvan SAD-a, i to u Australiji, Brazilu, Kanadi, Mađarskoj, Irskoj, Izraelu, Italiji, Maleziji, Meksiku, Novom Zelandu, Filipinima, Velikoj Britaniji, Sloveniji, Južnoafričkoj Republici i Južnoj Koreji. Mjuzikl je u Americi 2016. godine osvojio nagradu „Entertainers of the Year“, a do sada ga je pogledalo gotovo 15 milijuna ljudi diljem svijeta.

Odlična metafora

Mjuzikl ‘Menopauza’ postigao je veliki uspjeh na brojnim pozornicama svijeta zato što na vrlo duhovit, iskren i autentičan način oslovljava probleme žena u srednjoj životnoj dobi. No, nisu to samo problemi menopauze, ovdje je za hormonsku tranziciju koju žene u toj dobi prolaze samo dosjetljivo izabrana metafora za brojna životna pitanja s kojima se susreću. Ova predstava govori o starenju, o suočavanju s mnogim strahovima prolaznosti, o odnosu žena i njihovih muškaraca, njihove djece, njihovih sada već ostarjelih roditelja. Ona oslovljava gubitak snage, ali i novu snagu, strah, ali i iskustvo i hrabrost za nove preokrete. Ovdje se govori o nedostatku ljubavi, o životnim prioritetima.

Žene koje prolaze istu muku

Četiri žene, koje se upoznaju u jednom trgovačkom centru na odjelu donjeg rublja na rasprodaji, nemaju ništa zajedničko osim jednog crnog grudnjaka od čipke i gubitka memorije, valunga, noćnog znojenja, premalo seksa, previše seksa i još mnogo toga. Ova urnebesna glazbena parodija, koja uključuje poznate glazbene hitove iz 60-ih, 70-ih i 80-ih, garantirano će vas nasmijati do suza. U glavnim ulogama hrvatske inačice moći ćete pogledati Sanju Doležal, Salome, Arijanu Čulinu i Karmelu Vukov Colić, koje su utjelovile poduzetnicu, hipijevku, reality zvijezdu i domaćicu, dok je redateljica ovog zabavnog mjuzikla Nina Kleflin. Njih četiri u mjuziklu ne glume sebe, ali su ipak, svaka na sebi svojstven način, dale osobni pečat ulozi. Ovo je mjuzikl koji ženski život slavi smijehom i sestrinstvom. Što da kažu naše junakinje ili sve žene koje su već vidjele pedeset svjećica na torti? One su “too young to die and too old to rock and roll”. Taj bi mit mjuzikl ‘Menopauza’ trebao srušiti. Žene srednje životne dobi vesele su i pune života, hrabre i mudre i spremne da još dugo ‘praše’ životnim stazama.

„Jako sam se razveselila kada su me pozvali da se pridružim svojim dragim kolegicama i prijateljicama u mjuziklu ‘Menopauza’. Već na prvom razgovoru s redateljicom Ninom Kleflin, shvatila sam kako je to topla, duhovita, ali i dirljiva priča o četiri naizgled potpuno različite žene, koje povezuje upravo životni period promjene u kojoj se nalaze. I nas četiri, uz Ninu, podijelile smo svoja iskustva koja smo prošle ili prolazimo. Uz puno smijeha, malo suza, pjesmu i ples, nadam se da ćemo svima koji će nas doći vidjeti malo demistificirati „ludilo“ hormona kroz koje sve mi prolazimo, kad-tad“ – izjavila je Sanja Doležal.

Salome se vraća kući

„Presretna sam da se vraćam u svoju domovinu s mjuziklom ‘Menopauza’. Čekala sam dugo da se vratim, ali kažu da nikada nije kasno. Moja draga prijateljica i naša redateljica Nina Kleflin s kojom sam već surađivala u slovenskom izdanju mjuzikla me je pozvala da u svojoj ulozi zvijezde reality showa budem glumica i u ovoj postavi u Hrvatskoj. Jako sam počašćena da ću surađivati s predivnim damama, mojim kolegicama na sceni. Nini i producentima sam iznimno zahvalna što su mi ukazali povjerenje. Jako se veselim jer znam da ću s pozornice dijeliti lijek za publiku – a to je smijeh“ – izjavila je Salome.

„Dođe svakoj ženi taj trenutak u kojem joj se učini da život samo teče kroz prste, da je nešto propustila, nešto bespovratno izgubila, kad se osjeti baš sama. A onda podigne pogled i ugleda prijateljicu, istomišljenicu, sestru blizanku… Ovo je predstava baš o tim trenucima i tim ženama. Ovo je priča o meni, tebi, o nama. I vrijedi je pogledati. Sretna sam i počašćena što sam dio ekipe koja će je ispričati: Sanja Doležal, Arijana Čulina, Salome i ja, predvođene divnom Ninom Kleflin. Mi smo se, pripremajući predstavu, i zabavljale i dobro upoznale i zbližile. I jedva čekamo upoznati i vas!“ – izjavila je Karmela Vukov Colić.

„Drago mi je da me za ovaj projekt pozvala Nina Kleflin, s kojom sam se srela na nekim zajedničkim predstavama još prije više od dvadeset godina. Posebno mi je drago da je ovaj put to mjuzikl koji sam oduvijek htjela raditi i posebno sam vesela da je tu u Zagrebu, budući da nemam često priliku igrati ovdje u teatru. Drago mi je da je tako jedan pozitivan ansambl s kojim radim. Zahvaljujem se njima i cijelom timu na ukazanom povjerenju. Nadam se da će to biti spektakl!“ – izjavila je Arijana Čulina.

Redateljica: Ljubav se uvijek isplati

Redateljica Nina Kleflin uoči ovog mjuzikla kaže: „Režirala sam ovu predstavu i u Sloveniji gdje je postigla veliki uspjeh. U samo jednoj sezoni igrana je više od stotinu puta pred prepunim gledalištima širom Slovenije, a igra se i dalje. I ovdje predviđam da će publika voljeti predstavu, a posebno zbog sjajnih dama koje nastupaju. Rođene za scenu, zanimljive i duhovite, energične i karizmatične, moje su glumice pravi uzor kako preboditi menopauzu. I kako prigrliti život sa svime što nosi. Osobno i u svojim ulogama one dokazuju da se ljubav uvijek isplati, a kad te životni udarci malo zaljuljaju – treba zaplesati. I zapjevati. Gladajte nas, mi tek dolazimo!“

Uvjerite se zašto ova predstava uveseljava čak i muškarce u devedeset minuta izvanredne zabave. Svečana premijera održat će se 24.10.2019. u kino dvorani zagrebačkog Studentskog centra. Ulaznice za ostale predstave možete kupiti putem sustava Eventim: https://www.eventim.hr/hr/izvodjac/menopauza-2036/profile.html