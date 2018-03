Publika nagradila filmove Nadarena djeca i Mišina fuga

Između 57 filmova prikazanih na ovogodišnjem Festivalu židovskog filma Zagreb, publika je najboljima ocijenila njemački film Nadarena djeca Markusa Rosenmüllera u igranom programu, a u dokumentarnom američki film Mišina fuga redatelja Seana D. Gastona.

Nadarena djeca je dirljiva priča o glazbeno nadarenoj djeci koja razvijaju duboko i iskreno prijateljstvo koje je nadvladalo njihove religiozne i nacionalne različitosti, dok Mišina fuga prikazuje istinitu priču o putovanju jednog dječaka, žrtve samovoljne nacističke opresije i to kroz Prag, Terezin, Auschwitz, Mauthausen, Melk i Gunskirchen.

Promicanje zajedničkih vrijednosti i tolerancije

Festival je u sedam dana trajanja posjetilo 9.500 posjetitelja što potvrđuje da domaća publika iz godine u godinu sve više prati i posjećuje Festival tolerancije, podržava filmove i tematiku koju oni promiču, kao i samu misiju festivala – promicanje zajedničkih vrijednosti i toleranciju kao konačni cilj u svrhu općeg dobra.

Antimasonski plakati

Izložbu Antimasonski plakati koja se održala u kinu Europa za vrijeme trajanja festivala posjetilo je 1,200 posjetitelja. Spomenuta izložba nakon zagrebačkog festivala seli se u Rijeku gdje će u Malom salonu biti otvorena 03. lipnja i moći će se razgledati do 09. lipnja. Dio filmskog programa bit će također prikazan u Rijeci u Art-kinu Croatia i to od 07. do 09. lipnja.