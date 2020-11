PRVIJENAC JERKA MIHALJEVIĆA ‘PUTAR I PARIZER’: ‘Zarazan i moćan roman o generaciji odrasloj u doba interneta i navodnih globalnih mogućnosti’

Roman ‘Putar i parizer’ prati četvoricu prijatelja iz jednog novozagrebačkog kvarta na dvotjednom putovanju na more

U nakladi izdavačke kuće OceanMore nedavno je objavljen debitantski roman ‘Putar i parizer’ autora Jerka Mihaljevića. Radi se romanu autora mlađe generacije koju tekst tematski i obrađuje. Radnja romana prati četvoricu prijatelja iz jednog novozagrebačkog kvarta na dvotjednom putovanju na more. Na putovanje su se uputili s nevinom željom da ponovno prožive sjajne momente iz mladosti, no kako se ubrzo ispostavlja, ta im je mladost već dobrano iskliznula iz prstiju.

Umjesto eskapističke epizode koja se nada tulumima, sintetskim drogama, seksu i pretjerivanju, otkrivaju da su, iako daleko od zrelosti, već nepovratno načeti i nesposobni da vrijeme vrate u neke jednostavnije periode.

Kako u opisu romana piše urednik Kruno Lokotar, ‘Putar i parizer’ govori o “generaciji odrasloj u doba interneta, navodnih globalnih mogućnosti i osobnih i socijalnih limita, i nedostatka ideala i orijentira. Mihaljević je uvjerljiv, precizan psihološki, socijalno i dramaturški, nenametljiv u tom kao da prisluškuje što ljudi govore i kao da im čita misli. Ovo je zarazan i moćan roman, novi glas nove generacije koja kreće na još jedan kratki izlet”.

Mihaljević: Kao da je ovaj tekst pametniji od mene

Psihološko mapiranje možda je i najizraženija vrlina Mihaljevićeva teksta. U svakom poglavlju osjenčava se karakter jednog od protagonista, njihovi se postupci i reakcije pojašnjavaju pričom iz njihove prošlosti i tako od četvorice mladića koji u polovnom Berlingu putuju po Jadranu dobivamo precizno iscrtane i intrigantne karaktere.

“Prije dva ljeta, moji su prijatelji otišli na more bez mene. Ja sam, naravno, kiptio od ljubomore, i kada su se vratili, ispitivao sam ih kako je bilo. Na moje iznenađenje, svatko od njih ispričao je neku drugu, osobnu katastrofu. Učinilo mi se kako to ne može biti baš posve slučajno, malo me to zaintrigiralo, i tako je nastala ova priča. Ovo je moj prvi roman, i za mene osobno, ogroman je uspjeh sama činjenica da nije ostao samo nedovršen tekst na mom računalu. Ali sada kada ga mogu čitati i u fizičkom obliku, moram priznati da sam dosta zadovoljan time kako je ispao. Kao da je ovaj tekst pametniji od mene samog”, kaže Mihaljević.

Jerko Mihaljević ima 30 godina, djetinjstvo je proveo u Valpovu, a od osamnaeste godine živi u Zagrebu. Bivši je novinar i radi kao kreativac u vodećoj hrvatskoj komunikacijskoj agenciji 404.

