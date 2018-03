Ovako će LET3 dočekati Papu

Nakon što su pjesmom omađijali premijerku Jadranku Kosor, Let 3 ima novu društveno angažiranu pjesmu. Riječ je o singlu Hvala tebi Kriste iz zagrebačke hit predstave Kiklop.

Na udaru se ovoga puta našla crkva koju Letovci u vrlo dvosmislenom tekstu prozivaju za besramno bogaćenje dok narod gladuje.

Tajming za plasiranje pjesme ne može biti bolji, pogotovo ako se uzme u obzir činjenica da su hrvatski estradnjaci već pohrlili napraviti pozdravne pjesme uoči posjeta Svetog Oca Pape Hrvatskoj.

„Hvala tebi Kriste“ monumentalna je i himnična, a nosi je teški molski rif i cijela ta atmosfera pomalo zaziva Laibach iz osamdesetih. U Laibachovom stilu su i vizualizacije sa “Statusa” na video zidu – projicirane na petokrakoj zvijezdi, slike Pape Raztingera miješaju se s Kristovim portretima te stiliziranim grafikama stepenica i križeva, piše Slobodna Dalmacija.



”To je pjesma ljubavi, dobročinstva, čišćenja i katarze. Čovjek je na dnu, pozove ga Isus, ode u kuću, a u kući se našla i Crkva, popovi koji ljudima kradu zemlju. To je zahvala Isusu, ali i molba da nas Crkva više ne krade, jer oni su najbogatije poduzeće u zemlji”, komentirao je u svojem karakterističnom stilu basist Leta 3 Damir Martinović Mrle.

Pjevač Zoran Prodanović Prlja kaže da je pjesma inicijalno nastala za predstavu „Kiklop“. Snimljena je u studiju i uskoro bi trebala biti dovršena, a pratit će je i video spot koji će, nema sumnje, biti intrigantan, baš kao i „Omađijaj me“.

”Mi to ne radimo namjenski. Ovo je puno više od samog Papinog dolaska”, rekao je Prlja.

Hvala tebi Kriste

On je tu da nas gleda

On je tu da nas spaja

On je tu da nas čuva

On je naš brat iz Raja

On se samo jednom rodi

Da sve zajedno nas vodi

U kazalište, kino

U zabavište, disko

Hvala tebi Kriste

Cijeli svijet na mene se srušio

U mutnoj vodi ja sam se gušio

Krist me za ruku povuče

I u svoju kuću odvuče

Crkva naša besramno stade

Da zemlju seljaku nemilo krade

Svećenici hladni otresiti

U ime Boga oholi i siti

Hvala tebi Kriste

On nas voli

Sve nas vodi

Crne, žute, zelene

Bijele, pjegave i plave

Cirkusante, pedere, bildere i lezbe

Svećenike, policajce, razbojnike, prevarante

Vjernike i nevjernike

Prostitutke, moraliste

Antikriste, piromane

Moderatore slobode

Tu je i Majka Božja

I svi nebeski anđeli

Hvala tebi Kriste