ON KROZ SVOJA DJELA SPAJA DVA NAOKO NESPOJIVA SVIJETA – RELIGIJU I TEHNOLOGIJU: Pogledajte izložbu Vice Tomasovića

Izložbom Kvintesencija Galerija Vladimir Bužančić u okviru godišnje programske koncepcije pod nazivom Doktrina pandemije ili seruma istine globalnog Pandaemoniuma, predstavlja mladog splitskog umjetnika Vicu Tomasovića koji svojim umjetničkim djelima i performansima spaja naoko dva nespojiva svijeta: religiju i tehnologiju. S pravom se postavlja pitanje u kojoj je vezi odnos prema Stvoritelju i IT-u? Odgovor pronalazimo u pokori, a upravo tako se zovu Tomasovićevi skulpturalni performansi koje je stvarao od 2015. do 2018. godine: Pokora – Vatra, Pokora – Zemlja, Pokora – Voda i Pokora – Zrak. Umjetnik nas potiče da razmišljamo, ali i da preuzmemo odgovornost zbog našeg podčinjavanja tehnologiji koja prelazi vrijeme i prostor, dok s druge strane tematizira ulogu vjere tj. pokore kao čin kajanja zbog nanesenih nepravdi pojedincu i zajednici.

Tomasović posljednjih godina izvodi performanse samozazidavanja u Varaždinu, Puli, Splitu i Zagrebu čime se simbolički pokorava u ime općeg društva i stavlja u ulogu onih skupina koje su u prošlosti bile podčinjene. Tako u Varaždinu kombinira element vatre i samozazidava se u skučeni prostor od 1 m2 u središtu bivše sinagoge jer želi istaknuti simboliku vatre koja je nažalost korištena protiv židovske zajednice tijekom Drugog svjetskog rata. U Puli se zatvara u vojni bunker, jer želi poentirati besmisao ratova koji se vode radi geopolitičkih osvajanja, dok u Splitu koristi element vode kao simboliku pretjeranog iskorištavanja Dioklecijanove palače u turističke svrhe pa se „zakopava“ ispod razine mora, pored kanalizacijskog otvora Palače. U Zagrebu se zazidao u ventilacijski otvor Meštrovićevog paviljona kao svojevrsni protest protiv institucija moći.

Na jednom mjestu, u Galeriji Vladimir Bužančić, Tomasović objedinjuje i predstavlja sva četiri elementa i donosi materijalne dokaze odnosno performativne memorabilije sa svojih ranijih samozazidavanja kako bi posjetitelji osjetili snagu cijelog ciklusa Pokore.

Konačno, kruna cijelog ciklusa odvija se u Galeriji gdje će umjetnik izvesti svojevrsno kripto-umjetničko djelo. Tomasović izvodi videoperformans u prirodnoj veličini gdje se virutalno zazidava u prostor Galerije te tako simbolički povezuje nematerijalnu izvedbu videoinstalacije kao petu Pokoru s božanskim petim elementom, odnosno eterom.

Ovim završnim, virtualnim samozazidavanjem koje predstavlja pokoru kvintesencije, umjetnik se, među ostalim, referira na kibernetički prostor interneta i „suočava se s krivnjom korisnika dark weba do kojeg ne dolazimo običnim internetskim tražilicama; to je kibernetički prostor u kojem se kriptovalutama kupuje, gleda, obavlja i naručuje stvari koje su s onu stranu dobra“, kako je opisala autorica predgovora Suzana Marjanić. Ovim činom umjetnik ističe dolazak postpandemijske ere prepune kvazi-virusa poluistina, a kao rezultat digitalne kulture „infodemije“.

Dođite na izložbu, zavirite u našu „kristalnu kuglu“ i možda ugledate što nas očekuje u jednoj od mogućih varijanti budućnosti.

O umjetniku:

Vice Tomasović (Split, 1986.) nakon završene opće gimnazije u Omišu, upisuje Umjetničku akademiju Sveučilišta u Splitu, Odsjek za likovnu kulturu i likovnu umjetnost, gdje je diplomirao 2009. Osnivač je i ravnatelj Almissa Open Art festivala suvremene umjetnosti u Omišu. Ravnatelj je Hrvatske udruge likovnih umjetnika u Splitu (HULU Split) i voditelj izložbene djelatnosti u galeriji Salon Galić i u Dioklecijanovim podrumima. Sudjelovao je na velikom broju samostalnih i grupnih izložbi, umjetničkih festivala i manifestacija kao organizator, kustos, izlagač i izvođač. Godine 2014. dobitnik je Posebnog priznanja stručnog žirija 32. salona mladih za rad Ex Nihilo.

Izložba se može pogledati do 28. svibnja 2021., ponedjeljkom, utorkom, srijedom i petkom od 10 do 18 sati, četvrtkom i subotom od 10 do 13 sati.