NARODNI MUZEJ U ZADRU TRAŽI GLASNOGOVORNIKA: Uvjet je diploma studija koji ne postoji 10 godina

Natječaj za radno mjesto djelatnika za odnose s javnošću je u Narodnim novinama objavljen 3. svibnja, a rok za prijavu je osam dana.

Narodni muzej treba glasnogovornika, odluka je Renate Peroš, v.d. ravnateljice zadarskog Narodnog muzeja. Ona je raspisala natječaj za zapošljavanje jedne osobe na radno mjesto “djelatnika za odnose s javnošću”. Djelatnik mora imati visoku stručnu spremu fakulteta društvenog smjera, poznavati engleski i još jedan svjetski jezik te imati vozačku dozvolu B kategorije. I osnovno poznavanje rada na računalu. Nije čak ni potrebno radno iskustvo na tim poslovima. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz probni rad.

No, kod uvjeta “fakultet društvenog smjera” je naveden i konkretan naziv studija – Odjel za informatologiju i komunikologiju. Zanimljivo je da taj studij više ne postoji, piše Zadarski.hr. Studij je postojao do 2009. godine, kada mu je naziv promijenjen u Odjel za turizam i komunikacijske znanosti. Međutim, u natječaju se navodi stari naziv studija, pa je logično da će onaj tko je diplomirao do 2009. godine na natječaj donijeti diplomu upravo onog studija koji se u natječaju traži, iako taj više ne postoji.

Veze i vezice

O sprezi Renate Peroš sa nekim novinarima u Zadru jedini je javno progovorio županijski vijećnik Akcije mladih Marko Pupić Bakrač. On je uputio zahtjev za odgovorima predsjedniku Županijske skupštine Željku Lončaru, županu Božidaru Longinu, te predsjednici Upravnog vijeća muzeja Marini Vuković Dujmović, s obzirom da je Zadarska županija osnivač Narodnog muzeja. U tom javnom zahtjevu Pupić Bakrač je naveo da su David Ricov, Renata Peroš i Narodni muzej podigli tužbe zbog pisanja o “slučaju Ricov“ i traže naknadu štete, no nakon podizanja tužbi krenulo se u nagodbe sa novinarima. Oni koji su pristali na šutnju o navedenoj temi “nagrađeni“ su povlačenjem tužbe, dok se oni koji su nastavili pisati još su uvijek sudu, navodi vijećnik.

“Taj natječaj za glasnogovornika NMZ-a je toliko očigledno namješten, da je to zaista sramota. To čak više nije na sramotu Renate Peroš, već onih koji joj to sve dozvoljavaju. U prvom redu to joj dozvoljava Upravno vijeće čija je predsjednica Marina Dujmović Vuković. To je sramota i župana Božidara Longina, jer je Županija osnivač muzeja i on trpi sramotu, a ne poduzima ništa unatoč silnim obećanjima”, kazao je Pupić Bakrač.

Rekao je da je on ionako Uredu državne uprave podnio zahtjev da se ovaj natječaj poništi, iz više razloga.

Tko je sretni dobitnik?

U natječaju objavljenom u Narodnim novinama se, uz djelatnika za odnose s javnošću, traži i kustos s kojim se radni odnos također zasniva na neodređeno vrijeme. Ništa čudno, osim toga da je za to radno mjesto precizno navedeno da osoba mora imati završen Tekstilno-tehnološki fakultet. Renata Peroš dosad nije odgovorila na upite lokalnih medija.

Još jedan natječaj, ovoga puta za ravnatelja Narodnog muzeja zaključen je prije gotovo mjesec dana. Međutim, prema informacijama iz Zadarske županije, Upravno vijeće još se nije sastalo, iako trebaju otvoriti samo jednu kovertu. Na natječaj se, naime, javila samo jedna osoba. O tome zadovoljava li osoba koja se javila uvjete za ravnatelja muzeja, odlučivat će predsjednica Upravnog vijeća Marina Dujmović Vuković, Meri Barać, Hrvoje Perica, Snježana Vujčić Karlo i Vesna Sabolić.