GLAVNI EKONOMIST HNB-A IMA DOBRE VIJESTI: ‘Oporavak je već počeo, raste i zaposlenost, ali jedan sektor je još uvijek u problemu’

Iako kažekako ne možemo iduće godine očekivati pretkrizne brojke, ističe kako svi pokazatelji ukazuju na to da je kriza kratkog vijeka

HNB-ov stručnjak za ekonomiju Vedran Šošić za N1 istaknuo je kako smo prema svim pokazateljima ušli u fazu oporavka i to još prije nekoliko mjeseci.

“Industrija i građevina su se već oporavili, industrija čak i do nešto viših razina od predrecesijskih. Građevina se oporavila skoro do razina uoči recesije”, objasnio je Šošić, dodajući kako to odražava činjenicu da je kriza posljedica vanjskog udara, odnosno epidemije i mjera izolacije, a ne ekonomskih fluktuacija.

Komentirajući Švedsku, koja nije imala nikakvu karanetnu, a ipak ima pad BDP-a. Šošić je naveo da se u dobroj mjeri oporavila maloprodaja; trenutno je već dosegla predkriznu razinu, tako da je ove godine ukupno nadoknadila dvije trećine gubitka pada od 30-ak posto iz lockdowna. Atipično je i to što se slabija ekonomska aktivnost osjeća u uslužnom sektoru, rekao je, dok se inače ekonomski udari u tom sektoru ne osjete tako snažno.

Turizam treba pormatrati puno šire

“Oporavak uslužnog sektora je počeo s puno niže razine, tu su još uvijek neke preporuke, a i građani se sami još uvijek drže oprezno”, kazao je Šošić, “a oprez građana nepovoljno djeluje na te djelatnosti “.

Za turizam Šošić upozorava da ga se ne može promatrati samo kroz ugostiteljstvo, nego kroz vrlo široku potrošnju. Rekao je da će pad prihoda u turizmu biti vjerojatno veći od 50 posto, a da će financijski prihodi od turizma ovisiti o tome koliko su gosti trošili: “Financijski prihodi će vjerojatno biti bolji od toga, ali ne toliko bolji. Vjerojatno smanjenje prosječne potrošnje.”

Već u srpnju jednoznamenkasti pad

Stopa pada BDP-a koja je u drugom tromjesečju iznosila 15 posto, u srpnju se već smanjila na jednoznamenkastu brojku. Iako ističe kako naredne godine ne bismo još trebali očekivati povratak na predkriznu razinu, Šošić tvrdi kako ima razloga za optimizam “Na tržištu rada već tri mjeseca imamo rast zaposlenosti. Pritom se samo dio toga odnosi na uslužne djelatnosti.” Rekao je da je HNB radio tri scenarija prognoze pada BDP-a za ovu godinu; optimističan je bio 6,5 posto, srednji 9,7 posto i pesimistični s padom od 11 posto.

HNB, dodao je, vodi računa o tome da ne poskupljuju uvjeti financiranja u bankama: “U kolovozu je višak likvidnosti iznosio oko 41 milijarde kuna. To su povijesno najviše razine likvidnosti. Zato su se uvjeti financiranja ostali vrlo povoljni.”

Ipak napominje da monetarna politika ne može izvući ekonomiju: “Ne može monetarna politika pronaći cjepivo.”, zaključuje.