FILM KOJI NAS UČI DA NE POSTOJI NEMOGUĆE: Priča o ženi koja se nakon životnih brodoloma počela natjecati u ekstremnom Ironman triatlonu…

Dokumentaristički prvijenac redateljice Slađane Lučić gledatelje će dirnuti i potaknuti da promisle o vlastitom životu…

Nakon dvije i pol godine stvaranja, dokumentarni film o životnom buđenju Bosanke Nudžejme Softić bit će prikazan 21. kolovoza na ovogodišnjem, 25. po redu Sarajevo Film Festivalu.

“Kuća Male Zvijezde”, odnosno “Little Star Rising”, dokumentaristički je prvijenac novinarke, urednice i redateljice iz Hrvatske Slađane Lučić, u produkciji zagrebačke produkcijske kuće Wolfgang&Dolly, a bit će prikazan na Sarajevo Film Festivalu u sklopu programa BH Filma.

Odlučila promijeniti svoj život

“Kuća male Zvijezde” priča je o životu Nudžejme Softić, lektorice na sarajevskoj Al Jazeeri Balkans, žene koja je svojim postupcima dokazala da je u životu moguće biti tko želiš i da je moguće postati bolji čovjek, pobijediti vlastite strahove i predrasude, pa čak i okolinu koja te ne podržava.

U filmu pratimo Nudžejmin put od spoznaje da je već mnogo učinila za sebe jer je odlučila promijeniti život koji je živjela do postizanja nekih velikih osobnih ciljeva. Vodi nas kroz njezine sportske pothvate, uspješne i manje uspješne trke, uspjehe i neuspjehe, suočavanja sa strahovima i okolinom koja je često vrlo gruba na riječima, kruta i neprijateljski raspoložena. U filmu saznajemo neke potresne i dirljive detalje iz njezinog djetinjstva. Uvodi nas u život žene s hidžabom koja je odlučila živjeti baš sve ono što želi jer može, jer je vrijedna toga, jer sebi duguje sreću. Do kraja filma Nudžejma, čije ime znači Mala Zvijezda, gradi “kuću” – kuću ljudi spremnih raditi na sebi i koji žele postati sretniji. Osim toga, Nudžejma završava trku Ironman 70.3 i tako postaje jedna od rijetkih žena pokrivenih hidžabom koja je to napravila.

‘Odustajanje nikada nije bilo opcija’

“Kuća Male Zvijezde” nastajala je nešto više od dvije i pol godine okupivši filmsku ekipu koja je s Nudžejmom rasla i živjela njezine pobjede i poraze.

“Bio je to uzbudljiv i u isto vrijeme težak proces jer je ovo moj prvi dokumentarni film. Uzbudljiv, jer mogu pratiti priču i izraziti se na drugačiji način nego u novinarstvu; težak, jer smo u projekt morali krenuti odmah, budući da se Nudžejma već pripremala za prvi half Ironman triatlon. Odustajanje nikada nije bilo opcija i to je zajedničko cijeloj ekipi koja je radila na ovom filmu. Radeći ovaj film doživjeli smo međusobno prepoznavanje, povezala nas je zajednička želja da ova priča nađe svoj put do gledatelja i to nas je održalo skupa”, kaže redateljica filma Slađana Lučić.

Uz nju, za film je zaslužna ekipa koju čine direktor fotografije Vjeran Hrpka, snimatelj Mirsad Hodžić, snimatelj zvuka Almir Kozić, montažerka Ana Štulina te producentica Tamara Babun ispred producentske kuće Wolfgang&Dolly.

“Čim mi je Slađana ispričala Nudžejminu priču i rekla da želi napraviti film, osjetila sam tu priču svojom, nečim u čemu naprosto moram sudjelovati. Zarazile su me i Slađanina i Nudžejmina energija, kao i lojalnost i ustrajnost naše ekipe. Protekle dvije i pol godine iz snimanja u snimanje, a potom u montaži, stalno mi se potvrđivalo da ako skinemo ruksake predrasuda o tome tko smo mi, tko su drugi i kako bi naš život trebao izgledati, imamo šanse živjeti stvarno dobre živote“, ističe Tamara Babun iz producentske kuće Wolfgang&Dolly.

‘U filmu ne bih ništa mijenjala’

“Slađana je maestralno prepoznala trenutak u kojem sam u životu donijela najveće odluke, a ja sam na vrijeme shvatila da ga treba iskoristiti i promjene izgurati do kraja. Filmom sam izuzetno zadovoljna, baš ništa ne bih mijenjala. Posebno sam sretna što je “Kuća Male Zvijezde” svojevrsna antologija hrabrosti, truda i emocija koje sam proživljavala u jednom vrlo teškom, ali oslobađajućem periodu života. Na sadržaj filma nisam mogla utjecati, ali je film utjecao na mene. Dobila sam veliku podršku, bila okružena ljudima koji su vjerovali u mene, koji su bili smiraj u teškim momentima. Sve ostalo što se dogodilo usput i neočekivano je pravi blagoslov. Koliko god nekad bilo teško, uz to i dalje rastem i sretna sam što drugima mogu pomoći i nekad ih pogurati s ivice u ispunjen ostatak života”, kaže glavna protagonistica filma, Nudžejma Softić.

Kako bi uspješno završili film, ekipa iza filma “Kuća Male Zvijezde” krajem 2018. godine pokrenula je i uspješno realizirala crowdfunding kampanju kojom je prikupljen dio sredstava potrebnih za dovršetak filma. Film je snimljen u koprodukciji s Al Jazeerom Balkans, a podržan je sredstvima Hrvatskog audiovizuelnog centra (HAVC).

