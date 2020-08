KOMADINA KOMENTIRAO NOVE KANDIDATE ZA ŠEFA SDP-A: ‘Legitimno je pravo svakog člana da se kandidira’

Znate situaciju u stranci, neki su iz nekih vremena naših ratova i podjela, neki nisu, o tome će suditi moje kolegice i kolege na kutijama

Obnašatelj dužnosti predsjednika SDP-a Zlatko Komadina izjavio je u petak da je legitimno pravo svakoga člana SDP-a da se kandidira na unutarstranačkim izborima te da se osobno, dok traje izborni proces kandidatura, neće izjašnjavati o tome kojega kandidata podupire.

Na pitanje je li ga iznenadila kandidatura Željka Kolara za predsjednika stranke te čiji je on “igrač”, s obzirom da je njegov kolega iz krapinsko-zagorskog SDP-a Siniša Hajdaš Dončić podržao Peđu Grbina, Komadina je rekao da je legitimno pravo svakoga člana da se kandidira i da je to očito učinio kolega Kolar.

“Ovo što ste pitali jest malo čudno, no, ja to teško mogu komentirati, morat će to komentirati Hajaš Dončić i kolega Kolar,” rekao je.

Upitan koga podupire, i je li to Mirela Ahmetović, odgovorio je da on mora organizirati izbore te da daje potporu svim kandidatima koji će raditi u interesu stranke i socijaldemokracije. “Dok traje izborni proces kandidatura, ne mislim se izjašnjavati,” rekao je.

Na opetovani upit o favoritu i novim kandidatima, Komadina je odgovorio da je kandidata raznih. “Znate situaciju u stranci, neki su iz nekih vremena naših ratova i podjela, neki nisu, o tome će suditi moje kolegice i kolege na kutijama”, rekao je.

Istaknuo je da je na ovim izborima jedan član – jedan glas za sve, prema tome, smatra, teško da može biti demokratskiji sustav, iako nije ideala. “No, takav smo statut donijeli i očekujemo da se izborna kampanja provede, što bi se reklo, kako Bog zapovijeda”, dodao je.

S obzirom na dosadašnju dinamiku, Komadina očekuje ukupno do pet kandidata za predsjednika stranke.

Novnare je zanimalo govori li to o nejednistvu u stranci, a Komadina je odgovorio da je riječ o o izborima na kojima će jedna osoba dobiti povjerenje i raditi na tome da stvori jaku ekipu i rukovodi strankom.

“Ne znam što bi mi sada htjeli – imati jednoga kandidata i birati ili ih imati ih više, pa birati između njih. Sada ih imamo više i to će biti stvarni izbori”, istaknuo je.

Kako je rekao Komadina, “kod nas se govori o ‘šalabahterima’, a u Europi o lobiranju.

“Uvijek je netko s nekim pričao, a barem ću ja nastojati utjecati na to da bude kulturno, da ne bude međusobih niskih udaraca. Uvijek je bilo i bit će da će netko nekome preporučivati i uvjeravati ga da je jedan kandidat bolji od drugoga.” rekao je.

Na pitanje iznenađuje li ga toliki broj kandidata za predsjednika stranke, rekao je da su izbori, da se bira u pravilu između više kandidata, ako se bira. “Za sada su tri kandidata, moguće da bude još poneki, a možda ostanu tri.”

Odgovarajući na pitanje bi li mu bilo drago da SDP dobije prvu predsjednicu, Komadina je rekao da bi mu bilo drago da to bude osoba koja će ujediniti stranku, bez trvljenja koja su bila do sada. “Činjenica je da imamo i kandidatkinju i to smatram vrlo dobrim i demokratskim,” dodao je.

Komadina je, na pitanje o mogućim nepravilnostima, odgovorio da je birački popis sastavljen od članova koji su platili članarinu, da se ta baza zaključava i da ti kolege mogu pristupiti biralištu, pred izbornu komisiju, evidentirati se. “Ne vidim čemu unaprijed sumnje, ako ima nekih dokaza treba se žaliti izbornoj komisiji na vrijeme,” zaključio je.