KOLINDA ODGOVORILA NA NEUGODNO PITANJE O BRKIĆU I VARGI: ‘Za njega sam tvrdila da treba psihološku procjenu’

“Neću da se stječe dojam da prisluškujemo ministre unutarnjih poslova. Ako se prisluškivalo Božinovića ili bilo kojeg drugog građanina Republike Hrvatske bez valjanog sudskog naloga, pokrenut ću sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost koju i Plenković može sazvati”

Iz Ureda predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović zatraženo je izvješće od ravnatelja SOA-e Danijela Markića o aferi SMS, posebno o činjenicama vezanim uz pitanja iz područja nacionalne sigurnosti, doznaje N1.

POLICIJA UPALA U VARGINU OBITELJSKU KUĆU: Obavljen je pretres, a on odveden na saslušanje. MUP objavio zašto

Ona dosad nije dobila izvješće ni od SOA-e niti od drugih državnih institucija o toj temi, ali niti o samoj istrazi. N1 piše kako predsjednica inzistira da se istraga o svim detaljima slučaja završi što prije i da se utvrde sve činjenice.

‘Oni nisu bili u mojem najbližem krugu suradnika’

Na pitanje novinara ima li saznanja o tome jesu li i na koji način Franjo Varga i Milijan Brkić bili uključeni u njezinu predizbornu kampanju, predsjednica je rekla da nema. Tvrdi i kako oni sigurno nisu bili u krugu njezinih najbližih suradnika.

NACIONAL: ‘Kum Milijana Brkića naredio je Franji Vargi elektroničko nadziranje ministra Davora Božinovića’

Podsjetimo, tjednik Nacional jučer je objavio kako kum Milijana Brkića naredio je Franji Vargi elektroničko nadziranje ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Predsjednica se osvrnula na te tvrdnje.

“Ja nisam ta koja odlučuje o svemu tome. Bila bi katastrofa da se prisluškivalo Božinovića. Ali i kako su mene optuživali da sam pokušala srušiti vladu, ja sam oprezna kad cure informacije iz te afere. Apsolutno je netočno da sam pokušala srušiti Plenkovića. Gdje bi tu bio moj interes?”, zapitala se predsjednica, prenosi Index.

STEŽE SE OBRUČ OKO BRAĆE BRKIĆ: Jozo je imao lovu, a Milijan političku moć. U njihovu vrtoglavom usponu važnu je ulogu odigrala Kolinda?

‘Pokrenut ću sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost’

Kaže da prije afere SMS nije čula za Vargu.

“Kad se objavilo da sam konspirirala da se sruši Plenković reagirala sam i rekla da su to ozbiljne optužbe. Nikad mi nije bila namjera državni udar. To je nakon mjeseci preturanja papira SMS afere izašlo. Za gospodina Vargu sam tvrdila da treba psihološku procjenu. Neću da se stječe dojam da prisluškujemo ministre unutarnjih poslova. Ako se prisluškivalo Božinovića ili bilo kojeg drugog građanina Republike Hrvatske bez valjanog sudskog naloga, pokrenut ću sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost koju i Plenković može sazvati”, rekla je Grabar Kitarović te dodala kako “godinama gradi reputaciju da nema repova” te da, ako je netko njoj iza leđa pokušao iskoristiti situaciju, to nije njezin problem i time se ne želi baviti.