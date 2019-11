KOLINDA TVRDI DA JU VRIJEĐAJU MEDIJI I UDRUGE ZA PRAVA ŽENA: A onda je to usporedila s nasilnicima koji mlate svoje kćeri

Tvrdi i da se kao žena, u ruralnim sredinama puno manje susreće s predrasudama, neg u medijima i drugim strukturama koje bi trebale biti elita ovoga društv

Na obilježavanju 20. obljetnice Zajednice žena HDZ-a “Katarina Zrinski” govor je održala aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Na početku je kazala da muškarci i dalje dominiraju politikom, ali se, smatra predsjednica, približavamo ravnopravnosti. Istaknula je važnost obrazovanja djevojčica i žena, a posebno “ohrabrivanje ambicije”, prenosi N1

“Nažalost još nismo postigle ona prava koja zaslužujemo. Još nismo postigle punu ravnopravnost i jednakost. Imamo izvrsno zakonodavstvo, ali moramo se boriti protiv stereotipa, ali i toga da se ne poštuju zakoni kada je, primjerice, riječ o jednakoj plaći za jednak posao. Ili da se žene diskriminira kada traže posao kad ih se pita planiraju li trudnoću, kad im se zadire u privatnost.

“Htjela bih reći nešto o vrijeđanju, koje je izraz nemoći. Kad vam netko ne može dati pravi argument, onda krene na stranu banaliziranja, ridikulizacije. Ja sam na to navikla i osobno me to ne pogađa, ali ono što nije dobro oko toga su trendovi koji se stvaraju u Hrvatskoj, kako u školama, tako u obiteljima, tako u društvu. Ako se predsjednicu, za koju ljudi uglavnom misle da je zaštićena, a zapravo sam sama na vjetrometini, posebno kad je riječ o udrugama koje se bore za ženska prava, dakle – ako se predsjednicu može vrijeđati, onda zašto ja ne bih uvrijedio, izmlatio svoju kćer, prijateljicu, djevojku i tako dalje. Upravo je borba protiv nasilja, svakog nasilja, i fizičkog i verbalnog i psihičkog i ekonomskog, i kibernetičkog, jedan od glavnih ciljeva ovog društva. Dakle, borba protiv nasilja u obitelji, ali i borba protiv nasilja u društvu općenito”, kazala je.

Dodala je da se, kao žena, u ruralnim sredinama puno manje susreće s predrasudama, nego u medijima i drugim strukturama koje bi trebale biti elita ovoga društva, kako je rekla.

Iskoristila priliku da se pohvali kako svira i klavir

“Zanimljivo je da kad govorim o ozbiljnim temama, kao što su decentralizacija i demografija, kao što je brendiranje, onda se vrlo malo priča o tome. Ali kad treba nešto izvući iz konteksta, kad treba ukazati prstom na gaf, tad se svi raspišu. Kad je riječ o onome što se često spominje, prigovori oko ponašanja, odijevanja i slično – to je stvar prošlosti. Kad neki gospodin svira klavir u nekoj susjednoj državi, predsjedniku neke susjedne države, onda je on gospodin. Ali kad jedna žena pjeva sa svojim narodom, onda je to prostački. No, da budem sasvim jasna, ta žena svira i klavir, ali imam dva problema – prvo, ne mogu ga nositi sa sobom cijelo vrijeme, drugo, donirala sam ga dječjem vrtiću jer ne želim iritirati susjede.

Kad sam bila veleposlanica u SAD-u, jedne večeri ptišla sam u nacionalni demokratski klub, negdje oko izbora Baracka Obame. I znate što, svi mi, uključujući kongresmene, pjevali smo karaoke, samo onda nije bilo iPhonea da to zabilježimoi dignemo na društvene mreže”, pojasnila je.

“Bez obitelji nema demografske obnove, nema djece, nema nove radne snage”

U njenom programu ‘Hrvatska zna i mora bolje’, u središtu svih politika mora biti blagostanje obitelji, kazala je.

“Bez obitelji nema demografske obnove, nema djece, nema nove radne snage. Zbog toga želim da njegujemo tu zdravu obitelj, koja će biti okosnica našeg društva. U programu posebno govorim o ženama, posebno o onima koje su jedna od najosjetljivijih skupina – znači briga za nerođenu djecu, kao i prenatalna i postnatalna skrb.”

Dodala je i da će posebnu pažnju posvetiti raspravi o fleksibilizaciji radnog vremena, s naglaskom na rad od kuće.

“Slažem se da bi nedjelja trebala biti dan za obitelj, a nedjeljom najviše rade žene, majke. Zato ću predložiti osnivanje gospodarskog tima koji će se pozabaviti tvrdnjama da ako se ne bude radilo nedjeljom, da će pasti BDP.”

“Idemo zajedno u pobjedu”, zaključila je govor.