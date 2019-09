KOLINDA PISALA POVJERENSTVU ZA SUKOB INTERESA: Dio putovanja u SAD-u provest će privatno. Kaže da će sve sama platiti

Kolinda Grabar-Kitarović će tijekom puta u SAD posjetiti kćer koja studira na Harvardu

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović informirala je Povjerenstvo za sukob interesa da odlazi u četvrtak u SAD na Generalnu skupštinu UN-a pri čemu će dio putovanja provesti privatno u posjeti kćeri na Harvardu, neslužbeno doznaje N1 iz Ureda predsjednice.

N1 doznaje: @KolindaGK ce dio sluzbenog puta u SAD-u provesti privatno kod kceri, o tome obavijestila i Povjerenstvo za sukob interesa, troskove snosi sama #N1info #politikaHR — Elvir Mesanovic (@Elvir_Mesanovic) September 17, 2019

Sve troškove će sama podmiriti

“…želim Vas izvijestiti da ću boraviti u Sjedinjenim Američkim Državama u razdoblju od 19. do 28. rujna 2019. godine. Službeni dio posjeta Sjedinjenim Američkim Državama završava 26. rujna 2019. te ću 26. i 27. rujna 2019. u Sjedinjenim Američkim Državama boraviti privatno.

Sve troškove prijevoza i smještaja, kao i sve ostale troškove u vrijeme privatnog boravka osobno ću podmiriti. Dakle, trošak boravka nastao u tom razdoblju (dana 26. i 27. rujna 2019.) neće teretiti sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske, niti će mi se isplatiti dnevnica za te dane.”, navela je Predsjednica koja je dopisom od 9. rujna 2019. godine izvijestila Povjerenstvo, bez da je navela razlog privatnog boravka u SAD-u, piše N1.

Kandidaturu će najaviti skokom s padobranom u rodni Grobnik?

Informacija da Kolinda Grabar-Kitarović želi padobranom skočiti na prostoru rodnog Grobnika i tamo zatim objaviti svoju službenu predsjedničku kandidaturu opet je aktualizirana nakon što je predsjednica u subotu, prilikom boravka u Krapini (opet) spomenula padobran.

“Danas sam probala ovaj parachute, kako se kaže, padobran, jer spremam se skočiti padobranom. Kak’ je to teško”, rekla je predsjednica dok je testirala spravu za masiranje.

No, iz Ureda predsjednice demantirali su da se sprema ovakav spektakl. “Čuo sam to, ali predsjednica neće skočiti padobranom”, kazao je za Novi list Ivan Anušić, nominirani šef budućeg izbornog stožera Kolinde Grabar-Kitarović i član predsjedništva HDZ-a. Otkriva, međutim, da padobran Kolindi Grabar-Kitarović nije strani predmet. “Ona je u prošlosti već skakala padobranom i to u sklopu obuke koju je morala proći u NATO-u, kad je tamo bila pomoćnica glavnog tajnika”, rekao je Anušić.