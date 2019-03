POSTOJI ŠANSA DA OTAC MONSTRUM DOBIJE NAJVEĆU KAZNU U HR PRAVOSUĐU? Sudac objasnio u kojim je okolnostima moguća

U nezapamćenom slučaju nasilja otac koji je bacio s balkona svoje četvero djece mogao bi dobiti za svoj zločin 50 godina zatvora

Osumnjičenom Josipu Rođaku (54), koji je u četvrtak ujutro s prvog kata obiteljske kuće u Pagu bacio svoje četvero malodobne djece, određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela te radi neometanog odvijanja kaznenog postupka zbog posebno teških okolnosti, izvijestio je novinare u petak poslijepodne ispred zgrade Županijskog suda u Zadru sudac istrage Hrvoje Visković.

Sudac je potvrdio i da se pritvoreni muškarac dosad u svim fazama postupka branio šutnjom.

“Ne znamo ni kakvi su motivi za izvršenje ovakvih kaznenih djela, ne znamo zapravo ništa o njemu. Jednostavno nemamo nikakvih informacija”, ustvrdio je.

Okolnosti za najveću kaznu u HR pravosuđu

Propisana kazna zatvora za pokušaj teškog ubojstva je dugotrajni zatvor, do 40 godina, a postoji mogućnost da se izrekne i kazna do 50 godina, što je najveća kazna koju naš zakon propisuje. “Ne mogu spekulirati kolika će biti kazna, mogu pretpostaviti kako će ići tijek istrage, prvenstveno će se raditi njegovo psihijatrijsko vještačenje da bi se vidjelo je li bio ubrojiv ili ne, a o tome će ovisiti daljnji tijek postupka”, dodao je Visković.

Na novinarski upit da objasni mogućnost kazne od 50 godina zatvora, odnosno u kojim se okolnostima tako visoka kazna može odrediti i što ako osumnjičenog proglase neubrojivim, Visković je kazao da je riječ o situacijama kad se odredi više kazni dugotrajnog zatvora.

“S obzirom na to da kod nas ne postoji mogućnost zbrajanja više kazni, nego se mora odrediti jedinstvena kazna, koja ne smije biti zbroj svih kazni koje su okrivljeniku izrečene, u toj situaciji bi se eventualno mogla izreći kazna od 50 godina zatvora. Ako bude neubrojiv, postoji nekoliko opcija, ali u pravilu ide suđenje kojim se utvrđuje samo obilježje kaznenog djela, jer osoba koja je neubrojiva ne može biti kriva i onda mu se, ako se dokaže da je to počinio, određuje prisilni smještaj u psihijatrijskoj ustanovi. U početku šest mjeseci, a onda se kasnije to eventualno produljuje ovisno o tome koliko je potrebno da bi se osoba izliječila”, kazao je sudac.

Slijedi ispitivanje svjedoka

Novinare je zanimalo i koliko dugo će se čekati na rezultate psihijatrijskog i drugih vještačenja, na što je Visković izjavio da su “rokovi istražnog zatvora relativno kratki”. “Prvi put se istražni zatvor određuje na mjesec dana, kasnije se može još produljiti u nekoliko navrata, maksimalno do šest mjeseci u kojem bi roku trebalo odlučiti o podizanju optužnice. To je razdoblje u kojemu državni odvjetnik mora prikupiti dokaze na kojima će temeljiti optužnicu”, odgovorio je Visković.

Zamjenik zadarskog županijskog državnog odvjetnika Duško Berović novinarima je poslijepodne potvrdio da je osumnjičeni Rođak prije odvođenja na sud ispitan i u tužiteljstvu koje je predložilo njegovo pritvaranje.

“U daljnjem tijeku postupka ispitat će se svjedoci i provesti odgovarajuća vještačenja, primarno psihijatrijsko vještačenje, vjerojatno u Zagrebu, kojim će se utvrditi je li u trenutku počinjenja kaznenog djela bio ubrojiv, je li bio svjestan svojih postupaka i znao što radi i po potrebi neka druga vještačenja”, izjavio je Berović.

Rođak (54) je svoje četvero maloljetne djece u četvrtak bacio s balkona obiteljske kuće na Pagu. Troje djece je na liječenju u zadarskoj bolnici, dok je najteže ozlijeđena sedmogodišnja djevojčica prevezena u u zagrebačku bolnicu Rebro.