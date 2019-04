KOLIKO KOŠTA SEDMODNEVNI OBITELJSKI ODMOR U DALMACIJI? Toliko da vam je jeftinije otići na Bali ili Tenerife

Tjedan dana mora u Dalmaciji stajat će vas u najoptimističnijoj varijanti 10.000 kuna, a za tri puta manje novca možete provesti 12 dana na Tenerifima. U hotelu…

Smještaj u dvije sobe s pogledom na more, u Splitu, za sedam dana stoji od sedam do 10 tisuća kuna. I to sredinom lipnja, dakle prije prave navale turista, piše Splitski dnevnik koji je istražio kako se kreću cijene u njihovom gradu za smještaj dvoje odraslih s dvoje djece.

Nešto jeftiniji su apartmani, od četiri do šest tisuća kuna, ali kako duhovito ističu, imaju pogled na more “preko asfaltiranog parkinga i između dvije zgrade, a balkon je prostor od pola metra s dvije rasklopne stolice iz Bauhausa”.

Ni izvan grada nije jeftinije

Ni izvan samog Splita cijene nisu puno bolje. U Podstrani, sedam dana u apartmanu relativno blizu plaže, ali bez pogleda na more, platili bi pet tisuća kuna. Za one s pogledom i bliže plaži, cijene su još gore nego u Splitu – od sedam do čak 11 tisuća kuna. Ista situacija je i u Omišu. Jeftiniji smještaj su našli tek u Kaštelima, gdje najjeftiniji apartmani stoje 2000 kuna. Ipak, i tu se cijene kreću u rangu prosječne plaće.

Samo probajte jesti ribu …

Ističu – čak i ako nađete relalativno povoljan smještaj, samo za put i spavanje potrošit ćete najmanje 5000 kuna. Ako se hranite skromno, još tisuću, dvije ode na hranu, a ako poželite koji put otići u restoran ili priuštiti djeci više od jedne kuglice sladoleda na dan, troškovi samo rastu. A ako vam još padne na pamet sumanuta ideja da bi u Dalmaciji bilo lijepo pojesti ribu, a ne pizzu ili čevape, vrijeme je za kredit.

Hotel u Barceloni, Lisabonu, Baliju….

Za isti novac možete provesti osam dana u Barceloni i to početkom srpnja, putovati avionom i odsjesti u hotelu s četiri zvjezdice. Ili za 3300 kuna otputovati 12 dana na Tenerife (i biti u hotelu) ili Lisabon za 2500 kuna također s hotelskim smještajem. U kolovozu možete i za 5900 kuna suprugu ili supruga na 9 dana odvesti na Bali, zaključuje Splitski dnevnik.