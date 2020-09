KIŠE I RAPSODIJE GOLOVA U LIGA KUPU: Havertz zabio tri komada, Kovačić odigrao cijelu utakmicu za Chelsea

Nogometaši Chelsea, Arsenala, Evertona i Newcastle Uniteda izborili su plasman u osminu finala Liga kupa.

“Topnici” su u derbiju večeri na gostovanju pobijedili Leicester City sa 2:0, a pobjednika su odlučili autogol Fuchsa u 57. minuti, te pogodak Nketiaha u sudačkoj nadoknadi.

U osmini finala Arsenal će igrati protiv pobjednika susreta Lincoln City – Liverpool.

Chelsea je na Stamford Bridgeu porazio Barnsley sa 6:0, a junak utakmice bio je Nijemac Kai Havertz koji je postigao tri gola (28′, 55′, 65′), a među strijelce su se upisali i Abraham (19′), Barkley (49′), te Giroud (83′).

Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić igrao je cijeli susret za “Bluese”.

The first hat-trick as a Blue 🤩

A sign of things to come from Kai Havertz and Chelsea? pic.twitter.com/dJouNNzXac

— Football on BT Sport (@btsportfootball) September 23, 2020