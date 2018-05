‘Očistio sam uvalu punu šporkice, koja je ostala od bivše vojske, lokalnog komunalca i od koćarica’, tvrdi Kerum kojeg su mještani Rogoznice napali zbog posipanja pomorskog dobra

“Zar zaista nitko ne želi zaustaviti Željka Keruma?! On u Rogoznici radi što hoće, jedna uvala potpuno je ograđena, pitam se tko mu je dopustio da nasipa pomorsko dobro”, požalila se jedna žena iz Rogoznice Slobodnoj Dalmaciji, a njene navode potvrđuju i brojne pritužbe koje je zaprimila Općina Rogoznica.

Kerum je, naime, na Praznika rada bagerom nemilice nasipao sam vrh pitome rogozničke uvale Krušćice. Izgradnja njegovog turističkog centra, pak, bila bi gotovo idilična da se, kao piše Slobodna Dalmacija, nije malo “zaigrao”.

“Mi reagiramo na svako kršenje zakona. Međutim, Općina Rogoznica ne upravlja pomorskim dobrom. Za morski i obalni dio nadležna je Lučka kapetanija, ali put do mora bit će otvoren, kao što je to bio i do sada”, kaže rogoznička načelnica Sandra Jakelić.

NAKON OSAM GODINA PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV KERUMOVE SESTRE: ‘Nije bilo utaje, to je sve neutemeljeno’

Bez dozvola za nasipanje

Kerum ima urednu koncesiju na plažu ispred svojeg turističkog kompleksa “Perla”, u obuhvatu (kopnenog i morskog područja) 3500 četvornih metara, no uvali, koja bilježi i endemske vrste, u potpunosti je izmijnio vizuru.

U Županiji šibensko-kninskoj Slobodna Dalmacija nije uspjela saznati koje je dozvole i koje papire tvrtka “Krušćica” d.o.o., u vlasništvu njegove supruge Fani Kerum, kao investitor pribavila, odnosno trebala pribaviti, za nasipanje plaže, a odgovora nije bilo ni u Gradu.

Mišljenje o nasipanju plaže Krušćica Kerum nije tražio ni od Ministarstva zaštite okoliša, ni od Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, a prema njihovim navodima trebao je.

NEVENKA BEČIĆ OPTUŽENA ZA UTAJU POREZA: Terete je za utaju 4.5 milijuna kuna, mogla bi joj prisjesti Kerumova jahta

Kerum se pojadao

Željko Kerum pak tvrdi kako je samo očistio uvalu punu šporkice, koja je ostala “od bivše vojske, lokalnog komunalca i od koćarica”. “U plažu sam nasuo sto kamiona žala, uložio sam u nju već milijun kuna i ona je otvorena i za turiste, moje goste, ali i za mještane Rogoznice”, kazao je Kerum dodajući kako svake godine plažu uređuju o svom trošku.

“Put oko kojega se digla velika galama je otvoren. Prije tuda nije mogla ni koza proći, a sada je put širok četiri metra jer sam ja za njega ustupio vlastitu zemlju. Optužbe protiv mene su čista ljubomora”, komentirao je Kerum dodajući kako se svake godine u ovo vrijeme o njemu piše te da mu svake godine nakon toga u goste dolaze inspekcije.