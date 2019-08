KĆI MEDVEDOVOG POMOĆNIKA TEŠKO OPTUŽUJE OCA: ‘Zabio me u zid, gurao mi je lice u mokraću, vezao me selotejpom’

Na kraju je za obiteljsko nasilje osuđena ona

“Ako netko sretne ovo govno od mog starog, slobodno mu bacite nesto u glavu. HR pravosudje….. Na sudu ni spomenut“, napisala je Sara Sučić, kći Stjepana Sučića, pomoćnika ministra branitelja Tome Medveda uz fotografije na kojima je prepuna masnica.

No priča iza tih masnica je još brutalnija.

Sara tvrdi kako ju je otac, uz pomoć brata, 14. kolovoza rano ujutro pretukao. Kaže da je oko pet ujutro, na poslu, gdje radi kao striptizeta, dobila poruku od roditelja da su izgubili njenog psa kojeg su čuvali.

Brat je pomogao – ocu

Prijetnje su počele već dok su tražili psa, no kada su došli kući sve je preraslo u fizički sukob.

„Zabio me u zid, ležao na meni dok se nisam upišala, gurao mi je lice u to, vezao me selotejpom”, rekla je za Index Sara Sučić

U sve se umiješao i brat, ali ne kako bi pomogao Sari, nego kako bi dodao tati selotejp. „Toliko me jako stegnuo da imam modrice na ramenima. Ozlijeđena mi je i noga, lice, puna sam modrica”, kaže Sara Sučić.

‘Otkako je dobila prvu mengu, kao da je Sotona ušao u nju’

Pomoćnik ministra branitelja tvrdi da izmišlja.

„Točno je da sam je pokušao vezati selotejpom. Sve ostalo je laž”, rekao je Sučić. Objašnjenje za bizarno vezivanje je da je Sara navodno napala majku i da ju je on samo pokušao obuzdati. Tvrdi da ga ona želi uništiti i financijski i svakako drugačije, da je „vješta i manipulitavna“, te da je očekivao da će se pokušati osvetiti.

„Otkako je dobila prvu mengu, kao da je Sotona ušao u nju“, zaključio je.

Na kraju je intervernirala i policija, koja nije privela pomoćnika ministra, nego nju.

„Vezali su me lisicama i odveli u 2. policijsku postaju. Bila sam sva upišana, pretučena. Kako sam imala alkohola u krvi, oko 10 sati su me odveli na Oranice, a tek oko 13 liječniku na Sveti duh. Držali su me sve dok u smjenu nije došao tatin prijatelj”, kaže Sara Sučić, koja je objavila i medicinski nalaz.

“Tamo mi je tatin prijatelj policajac, znam ga još otkako sam kao maloljetnica radila neke gluposti. Rekao je da će tata izgubiti posao ako se za ovo sazna”, tvrdi Sara Sučić.

Cijeli dan me držali pretučenu, smrdljivu i popišanu’

Na kraju, od svih sudionika, osuđena ona.

U kasnim poslijepodnevnim satima 14. kolovoza Sara Sučić je na Općinskom prekršajnom sudu osuđena zbog nasilja u obitelji. Nije joj to prvi put, i prošle godine je prekršajno osuđena. Sada mora platiti kaznu od 5000 kuna, godinu dana joj je zabranjeno približavanje majci, a određena joj je i mjera obaveznog psihosocijalnog tretmana u roku od šest mjeseci.

Kaže da je priznala, ali da je to priznanje iznuđeno. “Na sudu sam sve priznala jer su me cijeli dan držali tako pretučenu, smrdljivu i upišanu. Samo sam htjela da sve završi. Priznala sam i osuđena sam, a ja sam žrtva”, tvrdi Sara Sučić.