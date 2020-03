KAMERE ZA NADZOR BRZINE U ZADRU U 7 MJESECI ‘ISPISALE’ VIŠE OD 15.000 KAZNI! Neke od njih iznose i po 20.000 kuna

Prisutnost kamera na javnoj rasvjeti zaista su urodile plodom što se tiče ponašanja u prometu pa tako na mjestima gdje se nalaze kamere, vozači voze sporije i pažljivije

Najmodernije kamere za nadzor brzine postavljene su prošle godine po cijeloj Hrvatskoj pa tako i na zadarskom području. Prisutnost kamera na javnoj rasvjeti zaista su urodile plodom što se tiče ponašanja u prometu pa tako na mjestima gdje se nalaze kamere, vozači voze sporije i pažljivije.

Kako piše Zadarski.hr, kamere su postavljene duž dionice Jadranske magistrale koja prolazi kroz Zadarsku županiju. Na području od Starigrada do Draga postavljeno je 13 kamera Cordon M2 te one imaju visoku rezoluciju. K tome, te kamere su toliko moderne da osim lica vozača mogu snimiti i lica putnika na stražnjim sjedalima. Na pitanje koliko je kazni od prošlog ljeta poslano zbog prekršaja koje su kamere snimile te koliki su iznosi najvećih pojedinačnih kazni odgovorila je PU zadarska.

“Od mjeseca srpnja 2019. godine do danas, na području koje je pod teritorijalnom nadležnosti Policijske uprave zadarske evidentirano je 15.140 prekršaja i to zbog počinjenja prekršaja iz čl. 53. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, tj. nepoštivanje brzinskih limita, te su u postupku naplate svi evidentirani prekršaji. Policija nastoji u što kraćem vremenu vlasnicima vozila dostaviti obavijesti o počinjenom prekršaju međutim vremenski rok dostave navedene obavijesti ovisi o brojnim okolnostima”, odgovorila je za Zadarski.hr Ivana Grbin, glasnogovornica PU zadarske.

DILJEM ZEMLJE POSTAVLJENE KAMERE KOJIMA NE MOŽETE POBJEĆI: Dobro pazite, ruska tehnologija ne dopušta nikakva izvlačenja

Najveće pojedinačne kazne od 10 000 do 20 000 kuna

Kada je riječ o prekoračenju brzinskih limita za 20 (od 23 do 43 km/h) na to se odnosi 10.869 prekršaja. Na prekoračenje brzinskih limita za 40 (od 43 do 63 km/h) zabilježeno je 3.388 prekršaja, a na prekoračenje brzinskih limita za 60 (od 63 do 83 km/h) zabilježeno je 678 prekršaja, dok je na prekoračenje brzine za 80 (od 83 do 100 km/h) zabilježeno 205 prekršaja.

Što se tiče pojedinačnih kazni za počinjenje prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama one su bile u iznosima od 10.000 do 20.000 kuna. Glasnogovornica PU zadarske kaže da je najviše prekršaja evidentirano na biogradskom i području grada Zadra. Na dijelovima cesta gdje se nalaze ove kamere zamjećuje se značajno poboljšanje stanja sigurnosti u cestovnom prometu.

NA CESTAMA NOVE KAMERE: ‘Slika te, a da i ne znaš da te slikalo…’; A uskoro stižu i žestoke kazne: Za pojas 1.000, a za mobitel 1.500 kn!

KRAJ BJESOMUČNIH JURNJAVA NA AUTOCESTAMA: Stižu najmodernije kamere. Brzinu će kontrolirati na tri načina