Kako od hobija napraviti dobar biznis: Sve je počelo s tenisicama za frendicu, a danas šalju svoje proizvode na sve strane svijeta

Njihove proizvode ste sigurno već negdje vidjeli, ako ne i nosili. Bilo da je riječ o vjenčanju, djevojačkoj, ili ste ih škicnuli na društvenim medijima, one su sigurno jedna od omiljenih uspomena svake svečane prilike. Riječ je, naravno, o Shuz dizajnu, a iza ovoga kreativnog projekta stoje Ljudmila Mihajlović i Maja Žirovčić.

Svratili smo u njihov studio i radionicu u Vlaškoj, gdje nas je dočekala nasmijana Maja. Pokazuje nam svoj mali kreativni kutak ispunjen tenisicama, bojama, trakicama, čipkom i hrpom materijala za umjetničko izražavanje. Svatko s mrvicom maštovitosti tamo bi uživao.

Moderno i šik

Shuz dizajn postoji već deset godina, a sve je krenulo od dvije jako motivirane i ambiciozne cure s dobrom idejom. „Nismo planski pokrenule posao. Prije 10 godina smo počele oslikavati tenisice iz hobija. Prvo smo krenule s jednim tenisicama koje su bile rođendanski poklon za prijateljicu. Onda nam se svidjela ta izrada, bilo nam je fora da se sastanemo, družimo, smišljamo što bi sve mogle s tim tenisicama napraviti. Nastavile smo ukrašavati tenisice za obitelj i prijatelje te smo ubrzo skupile dobar portoflio s našim radovima i stavile ga na Facebook. Tu je zapravo sve krenulo. Ljudi su nam se počeli javljati s pozitivnim komentarima i upitima gdje to mogu kupiti. Tada smo shvatile da bi nam to mogao biti posao. Facebook nam je zapravo bio odskočna daska. Taman smo završavale fakultete i trebale smo odlučiti hoćemo li raditi u uredu od 9 do 17 sati ili ćemo jednostavno pokušati otvoriti obrti i imati vlastiti biznis“, prepričava nam Maja poduzetničke početke.

U početku je bilo više članova u timu. Prvo šestero, pa četvero i na kraju Ljudmila i Maja. Imaju dosta vanjskih suradnika i ponekad uzimaju ispomoć, ali posao uglavnom odrađuju njih dvije. Poznaju se još iz srednjoškolskih dana i odlična su kombinacija kreativnosti i poduzetništva. Naime, Ljudmila dolazi s Tekstilno-tehnološkog fakulteta, dok je Maja ekonomistica poduzetništva. „Zapravo, Ljudmila je kreativni poduzetnik jer ima crtu za posao, a ja sam ekonomist, koji ima kreativnu stranu. Cijeli život volim slikati i dobra sam u tome. Uglavnom, dobro smo se tu spojile“, priča nam Maja o svojoj poslovnoj partnerici i dobroj prijateljici, koja nije mogla doći na razgovor, ali ima više nego opravdan razlog. Naime, Ljudmila je rodila prije nekoliko dana. :)

Nakon fakulteta nisu imale nekakav poslovni plan, sve se razvijalo dosta spontano. Maja nam objašnjava da, kad kreneš u poduzetništvo, iskustvo je ono što te oblikuje. Nikakva škola te ne može u potpunosti pripremiti za ono što te čeka. U početku im je bilo teško doći do informacija. Nisu bile sigurne što otvoriti, obrt ili firmu, ali kao mladim i ambicioznim djevojkama koje „grizu“ za prilikom, ništa im nije bilo teško. „Bilo je teških i manje teških situacija, ali kad voliš ono što radiš i uživaš u tome, ništa nije veliki problem. Dobri trenuci uvijek ponište one loše“, s osmijehom se prisjeća naša sugovornica.

Ono što im je bilo bitno od početka je da su same svoj šef. Da bi opstao takav biznis, trebalo je puno upornosti, discipline i odgovornosti. Prvu godinu dana nisu si čak ni plaću isplaćivale. Sve su uložile u biznis i njihov trud se itekako isplatio. I kad nisu imale nikakvih narudžbi, dolazile su redovito u studio i radile na razvijanju drugih kreativnih projekta.

Čak i ime branda ima zanimljivu povijest. Maja nam priča da je nastalo iz interne šale. Naime, 2009. na 2010. godinu djevojkama je bio urnebesan YouTube hit-video „Shoes“, komičara Liama Kylea Sullivana. U tom skeču Sullivan je prerušen djevojku koja kupuje cipele. Cijeli video je sniman u formi glazbenog spota i izruguje se shoppingu. „To je dobra metafora za naše stanje uma u to vrijeme“, šali se Maja. Iako je ime branda nastalo iz opskurnog YouTube videa, ono i danas zvuči jako moderno i šik.

Točnu brojku nemaju, ali Maja procjenjuje da su u ovih 10 godina rada sigurno napravile oko 10 000 tenisica! Izbacuju i vlastite kolekcije, ali njihov obrt je specifičan po tome što od obične bijele tenisice naprave unikatni i personalizirani komad obuće. Platnena tenisica je baza i onda je „nadograđuju“ bojom, čipkom, perlicama, crtežima…Zapravo bilo čime što kupac poželi. Ideje dolaze od klijenata, one ih realiziraju. „U početku su se radile i greške. Htjele smo što više ugoditi klijentu i onda bi to svakako ispalo te na kraju mi ne bismo bile zadovoljne proizvodom. Sada imamo iskustva i odmah možemo usmjeriti klijenta što dobro funkcionira, a što ne. Uz konzultacije s kupcem brzo dođemo do rješenja. Ipak nam je najvažnije da osoba koja će nositi tenisicu bude zadovoljnija dizajnom“, objašnjava Maja.

Ljudi najčešće naručuju tenisice za posebne prigode, poput vjenčanja, krizmi, pričesti i djevojačkih večeri. Također imaju opciju poklon-bona pa se često znaju izrađivati tenisice kao rođendanski poklon.

Izrada jednih tenisica ovisi o onome što želite. Jednostavniji modeli se ukrašavaju nekoliko sati dok kompleksniji dizajn zahtijeva i po nekoliko dana rada. Cijeli proces ima nekoliko etapa rada, a može uključivati bojenje, apliciranje čipke, perlica, izradu svilenih mašnica ili oslikavanje tenisice. Mogućnosti su beskonačne, a Ljudmila i Maja sve rade ručno. Od opreme imaju klasičnu šivaću mašinu, boje, svilu, čipku i to je to. Dok je njihova proizvodnja i dalje tradicionalna i slična starim obrtnicima, s druge strane, sav pozadinski posao, koji uključuje marketing, prodaju, komunikaciju i promociju je isključivo digitalan. „Imamo veliki kontrast između modernog i tradicionalnog“, priča nam Maja, ali one zapravo izvlače najbolje iz oba svijeta.

Online komunikacija

S klijentima komuniciraju putem društvenih mreža: Facebook, Instagram i Whatsapp su im glavni kanali komunikacije. Unazad nekoliko godina, aktivan im je i webshop. Putem njega su se otvorile čitavom svijetu pa su počele dobivati narudžbe iz cijele Europe. Njihove tenisice su čak putovale u daleki Japan, Australiju i SAD. Upravo zbog toga stalno rade na unaprjeđenju webshopa jer im je važno da je funkcionalan i jednostavan za korisnika.

U Hrvatskoj im se kupci uglavnom javljaju preko društvenih mreža. Vjerojatno zbog prisnijeg kontakta. „Webshop funkcionira po principu da u nekoliko klikova naručite proizvod, dok preko FB i IG ipak potrošač dobije malo osobniji pristup. Uđeš u konverzaciju i dopisivanje s mušterijom i malo ju bolje upoznaš“, govori nam Maja. Kaže da je stalno dostupna i da joj taj način komunikacije nije nikakav problem. Većina kupaca im se javlja s već konkretnom idejom. Ljudi obično pošalju sliku, pokažu što žele i dogovor padne u desetak minuta. Ako se netko malo pogubi u mogućnostima, uvijek ponude savjet i usmjere kupca k najboljoj opciji.

Pristup najnovijim tehnologijama važan je preduvjet za kvalitetniji i jednostavniji život te stvaranje i razvoj vlastitih poslovanja. Upravo zato, najbolja mreža i brzi internet moraju biti dostupni u svakom kutku Hrvatske, kako bi svi već danas živjeli bolje, uspješnije i kvalitetnije, stvarajući tako bolju budućnost za sebe, a i za društvo u cijelosti.

Maja se prisjetila i samih početaka, kada online kupnja nije bila baš popularna u Hrvatskoj. Nije postojalo toliko kanala za komunikaciju pa su se dogovori rješavali putem telefonskih poziva, SMS-a, e-maila i Facebooka. No, u to vrijeme Facebook je bio puno sramežljiviji i nije imao opcija kao danas. U početku su morale imati svoju FB grupu i privatni profil branda. Kasnije se to promijenilo pa su mogle objediniti sve FB verzije Shuz dizajna. Zapravo, kako se mijenjala tehnologija, transformirali su se i poslovi. Ljudmila i Maja stalno prate trendove i prilagođavaju se svim novotarijama u svijetu novih tehnologija.

Iako im je najjača prisutnost na webu, nude i mogućnost dolaska u sam studio. Naravno, preferiraju dolazak uz najavu pa se licem u lice može riješiti posao. Također, često izlažu svoje radove na sajmovima i uvijek su iznenađene pozitivnim feedbackom od brojnih posjetitelja.

Planovi za budućnost

Djevojke su i dalje ambiciozne te imaju podužu listu planova i želja za budućnost. Maja nam nabraja samo neke: „Želimo se jače proširiti na strana tržišta. Već sad jesmo. Otkad smo u EU, naš webshop je modificiran za kupce iz cijeloga svijeta, ali smo se više orijentirale na EU zbog bescarinske zone. Također bismo htjele dodati u asortiman i još jedan model tenisica. Trenutno imamo jedan, klasični model, koji onda oslikavamo. Voljele bismo imati i kožnate tenisice i oslikavati bojama za kožu. One bi bile opcija za hladnije dane. Mladenke često traže tenisice s povišenim đonom pa razmišljamo da i to uvedemo u ponudu.“

Jedan od novih projekata je prodaja čarapica. One su komplementarne uz šuzice pa trenutno rade na realizaciji te ideje. Planova je jako puno, ali Maja je oprezna i zna da se ne smiju previše raspršiti pa s projektima idu polako. Do sada su stvorile visoku razinu kvalitete svojih proizvoda i tu reputaciju žele i dalje zadržati.

Iako rijetko, ponekad oslikavaju i tenisice za muškarce. Većinom je to u paru za mladenku i mladoženju. Muški dizajn je često minimalistički, s nekoliko detalja, poput inicijala na tenisicama. Jednom im se javio dečko sa stopalom broj 50. Donio im je svoj par bijelih tenisica i one su ga oslikale prema njegovoj viziji. Dečko je bio presretan finalnim proizvodom jer nikada u životu nije imao lijepu obuću. Takvo zadovoljstvo kupca, izaziva i zadovoljstvo kod Ljudmile i Maje. Sretni potrošač im daje drive za daljnji rad.

Kao osoba koja je jako mlada pokrenula biznis i uspjela u tome, pitali smo Maju ima li savjet za mlade koji žele pokrenuti vlastiti posao. „Mogla bih pričati satima, ali sumnjam da bi to tko čitao. Uvijek se držim citata Pabla Picassa, a to je ‘Tko hoće, nađe način, tko neće, nađe izgovor’. To vrijedi za život općenito, a pogotovo ako imaš svoj biznis. Po tome vidiš želiš li nešto raditi, jer ako stalno pronalaziš izgovore, onda to nije to.“

Ako vi poželite počastiti sebe ili nekoga dragoga personaliziranim poklonom, javite se Maji i Ljudmili preko Facebooka, Instagrama ili posjetite njihov webshop.

