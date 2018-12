KAKO JE ZAPRAVO SKUPIO VEĆINU? ‘Sjedio sam do jednog prebjega, pravio da do toga neće doći… Teško mi je opisati što sam mu vidio na licu’

Nakon što je Milan Bandić u posljednji čas kupio troje oporbenih zastupnika i spasio svoj proračun, razgovarali smo s Ankom Mrak Taritaš, predsjednicom Glasa, Tomislavom Tomaševićem, iz Zagreb je naš, te Renatom Petekom, Naprijed Hrvatska, o tome što smjera oporba te treba li se već sada definirati jedan jaki lider zagrebačke oporbe za borbu protiv Bandićevog modela vladavine. Mrak Taritaš za Net.hr najavljuje kako će se ponovno kandidirati za gradonačelnicu Zagreba

Renato Petek, zastupnik u Skupštini grada Zagreba (Naprijed Hrvatska – Progresivni savez), zasigurno jedan od najaktivnijih oporbenih zastupnika, na pitanje kako su se držala trojica prebjega, oni koji su iz oporbenih redova pretrčali u Bandićev tim, tog 13.12. kada se planiralo rušenje Bandićevog proračuna, prvo zastaje, a nakon kratkog razmišljanja odgovara:

“Do zadnjeg časa su se pravili kao da do toga neće doći…”. Petek u Skupštini sjedi u klupi do jednog od onih čiji je prelazak izazvao posebno veliko zgražanje, do Ilije Ćorića, do tog trenutka tajnika HSS-a. Redovno su, kaže, razgovarali o tome kako im se gadi to što rade prebjezi, o tome kako to srozava smisao ikakvog političkog rada…I, kako je izgledao Ilija Ćorić nakon tog poteza? Je li se sramio?, pitamo Peteka. Kaže da mu je teško opisati što je vidio na licu Ilije Ćorića. Ali kaže da se pouzdano sjeća kako se on osjećao: “Znam da sam se ja sramio, i osjećao i bijes, i jad. Pitao sam se: ima li više sve to skupa smisla…Oni su nanijeli štetu našem ukupnom radu.”

Još nekoliko dana prije 13. 12. doimalo se da je rušenje Bandićevog proračuna izvedivo, izgledalo je da je oporbena fronta jača nego ikada, mada se neprestano spekuliralo o tome da je vrlo moguće da će Bandić kupiti potrebnu većinu. Nakon što je doista kupio trojicu (jedan iz HSLS-a, jedan s Nezavisne liste Sandre Švaljek i jedan iz HSS-a) i ponovno potvrdio svoju moć, odnosno moć kombinacije Bandić-HDZ (plus sateliti) Bandić je nesumnjivo zadao novi udarac zagrebačkoj opoziciji, grozdu stranaka koje tvrde da sazrijeva vrijeme promjena u Zagrebu.

BANDIĆ JE OD SABORA NAPRAVIO HRELIĆ: Jeste li svjesni što se upravo događa i čime se plaća politička trgovina? Previše, čak i za Hrvatsku

‘Ovo nije poraz oporbe, nego demokracije’

Anka Mrak Taritaš, predsjednica Glasa, zgrožena je interpretacijama “o Bandićevoj pobjedi”: “Ovo ne smatram porazom oporbe već porazom demokracije i sustava pravne države. Poraženom se osjećam kao građanka ove zemlje, kao svi oni građani koji žele zemlju u kojoj se saborski i skupštinski zastupnici ne kupuju kao na Hreliću. Ono što je gore od same političke korupcije koja se manifestirala prilikom glasovanja o proračunu jest da smo sljedeći dan u pojedinim medijima mogli čitati naslove o “pobjedi Milana Bandića”. To je kao da netko od oporbenih zastupnika gurne gradonačelnika niz stepenice, a sutra u naslovima čitate kako je “oporba srušila Milana Bandića”.

Mrak Taritaš smatra da su u medijima trebale dominirati fotografije onih koji su sudjelovali u kupoprodaji “uz najoštriju osudu raskrinkanih u krivotvorenju volje građana.”.

“U zemlji poput Hrvatske politička korupcija, prevara i krađa su očito postale normalne i prihvatljive. Cijela priča je postavljena na način da se disciplina u kojoj se političari natječu zove politička korupcija. Jedino u tom slučaju možemo govoriti o pobjedi Milana Bandića”, komentira Mrak Taritaš.

‘Kupovina zastupnika nije bila laka’

Tomislav Tomašević, lider platforme “Zagreb je naš!” ne slaže se s ocjenama da je Bandić lako izveo operaciju skupljanja većine: “Smatram da kupovina oporbenih zastupnika nije bila laka iako se takva teza naknadno pokušava progurati kroz medije. Pokazalo se to raznim manevrima koje su Bandić i HDZ pokušavali na proračunskoj sjednici kako bi slomili trećeg zastupnika. To im je na kraju nažalost uspjelo pa su kupili oporbene zastupnike iz Kluba HSLS/NLZ i Kluba SDP/NH/HSS te time dobili ovu rundu.” Tomašević kaže da je ovo “tek prvo poluvrijeme u kojem je naša strana imala prilike već riješiti utakmicu, no na kraju je dobila gol”, te vjeruje da će “u drugom poluvremenu nadoknaditi zaostatak i na kraju pobijediti.”

I Renato Petek smatra da su bili “nadomak realizacije scenarija prema kojem bismo nakon dva rušenja proračuna bili blizu novih izbora za gradonačelnika.”. Te je upravo zbog osjećaja da postoji realna mogućnost za uspjeh i razočarenje bilo žestoko. “Naravno da se dogodilo veliko razočarenje u trenutku kada se pokazalo da taj scenarij propada. I razočarenje u ljude. Ovo je na neki način i velika izdaja birača. Dali su glas za one koji su najavljivali da žele demontirati Bandićev model rada a sada su ti kojima su oni dali glas podržali Bandića”, opisuje raspoloženje u oporbenim redovima na dan velikog poraza Renato Petek.

Kaže da je ipak utješno to da je vladajuća većina nakon te dramatične kupoprodaje (26 zastupnika) ipak prilično tanka i da evidentno ima problema s održavanjem kvoruma. No, priznaje, moguće da će se takvo stanje održati do kraja mandata, da će sadašnja gradska oporba koja je u dosadašnjoj povijesti Bandićeve vladavine uspjela izvesti najžešći potres – ostati samo oporba.

‘Tek treba vidjeti kako će se postaviti Hasanbegovićevi zastupnici’

Na pitanje kako će dalje oporba voditi borbu protiv Bandića i Tomislav Tomašević upozorava da Bandića drži vrlo tanka većina: “Iako je prošao proračun paradoksalno je da je trenutno Bandićeva većina u Gradskoj skupštini (26:25) tjesnija nego što je bila prije mjesec dana kad su Neovisni za Hrvatsku bili dio vladajuće koalicije (28:23). To znači da ukoliko vladajućoj većini nedostaje na sjednici samo jedan zastupnik – oporba može srušiti kvorum. To ćemo i koristiti da zaustavimo štetne Bandićeve prijedloge, no treba tek vidjeti kako će se u takvim situacijama postaviti Hasanbegovićevi zastupnici. U isto vrijeme ćemo kroz rasprave, tematske sjednice i zastupnička pitanja razotkrivati Bandićeve afere i promašaje u upravljanju gradom.”

“Moramo se pregrupirati. Učvrstiti redove. Mi se sada borimo protiv protiv mreže koju drže HDZ i Bandić zajedno, koja se plete istovremeno u Saboru i u Gradskoj skupštini”, komentira Renato Petek. On smatra da je ovaj rasplet u Gradskoj skupštini direktna posljedica nerada DORH-a. “Znamo da je u Saboru oko 15 posto zastupnika promijenilo svoje pozicije na koje su izabrani, da se dogodilo mnogo čudnih transfera, a DORH nije reagirao”, naglašava.

LIDER LIJEVOG BLOKA: ‘ZG skupština je u Plenkovićevim rukama, a ministar Kuščević je Bandićev asistent za pravna pitanja’

Bogate donacije iz gradskog proračuna

“Mi smo sa gradske razine upozoravali da se iz gradske blagajne financira bildanje Kluba zastupnika Milana Bandića u Saboru. Vrlo jednostavno se moglo utvrditi da Bandić “nagrađuje” gradove ili institucije ili udruge iz kojih dolaze njegovi novi članovi. Primjerice, pogledajte slučaj gradonačelnika Dumbovića iz Petrinje. Zagreb je ranije povremeno financirao neke aktivnosti u Petrinji, ali nakon što je g. Dumbović potpisao koaliciju s Bandićem iznosi koje plaća Zagreb Petrinji su se udeseterostručili, a nakon što je donesena odluka o financiranju školskih knjiga za svu djecu, možemo govoriti da se iznos ustostručio. Sličnu situaciju imamo s gradom Đurđevcem, čiji gradonačelnik Željko Lacković “čuva” Bandićevo mjesto u Saboru.

Ranijih godina je Zagreb pomagao u organizaciji poznate đurđevačke manifestacije, Picokijade, s 30 tisuća, zatim 15 tisuća kuna, a od kada je Lacković došao u Sabor kao Bandićeva zamjena, iznos je skočio s 15 na 100 tisuća kuna. Imamo i slučaj gospodina Kajtazija i Bandićeve isplate udrugama romske manjine: ranije se radilo o iznosima maksimalno od sto do dvjesto tisuća, a lani je taj iznos premašio milijun i pol kuna a gospodin Kajtazi je dobio i službene prostorije u centru grada. Moguće je da nije riječ o prutuzakonitim, nego o nemoralnim radnjama, ali s obzirom da DORH nikada nije ispitao te činjenice niti utvrdio je li bilo kršenja zakona, proces se nastavlja. Da je DORH reagirao, uvjeren sam da bi i glasanje u Gradskoj skupštini prošlo drugačije.”

Petek kaže da je njega osobno ova situacija s prebjezima još više učvrstila u namjeri da se bori protiv Bandićevog modela vladanja i razaranja demokratskih institucija. “Svi iz oporbe kojima je stalo do toga da ljudima pružimo ozbiljnu alternativu, moramo još jače surađivati.”

Mučna atmosfera uzaludnosti

I Anka Mrak Taritaš kaže da je su zastupnici koji su preko noći izdali vlastite stranke i građane koji su ih birali stvorili mučnu atmosferu i osjećaj uzaludnosti bavljenja ovim poslom, ali da svi oni iz oporbe “nemaju pravo na malodušnost”. “Bandićeva većina je i dalje tanka i ključna uloga oporbe je kontrola, odnosno, preispitivanje odluka gradske vlasti te predlaganje inicijativa i rješenja koja su bolja od postojećih odnosno predloženih. U tom smislu sigurna sam da ćemo mi iz GLAS-a nastaviti i dalje biti vrlo glasna oporba”, kaže Mrak Taritaš.

A hoće li pregrupiranje i učvršćivanje oporbe donijeti i definiranje ključnog lidera oporbe koji će voditi borbu protiv Bandićevog modela vladavine? Spominju se mnoga imena, ali i scenariji: ima onih koji zagovaraju da se svi već sada trebaju okupljati oko jedne jake osobe koja može parirati Milanu Bandiću.

Renato Petek smatra da nije potrebno još u ovoj fazi definirati jednog jedinog “vođu alternative”, da ih može biti nekoliko, a onda u drugom krugu zajednička podrška jakom kandidatu nasuprot Bandiću. “Uvijek je problem prevladati ega, donijeti odluke što je najbolje za grad. Važno je da ne stanemo. Moramo nastavit žestokim tempom. Trebamo naučiti nešto s prošlih izbora: imali smo dvije istaknute kandidatkinje nasuprot Bandića, možda je trebalo ići odmah s jednom.”

Tko će ići protiv Bandića?

Petek izdvaja tri kandidata oporbe kao potencijalne lidere: Anka Mrak Taritaš je, kaže, dokazala da može biti lider ujedinjene oporbe, Tomislav Tomašević gradi svoju platformu i sve je jači na zagrebačkoj sceni, a on izdvaja i Gordana Marasa, predsjednika zagrebačkog SDP-a koji kroz svoj rad u Saboru žestoko upozorava na veze Bandić-Plenković ali i na probleme Zagreba. No, ne isključuje da će se pojaviti još netko od nezavisnih kandidata.

Što se tiče spekulacija da bi se kao protukandidat Bandiću mogao pojaviti i bivši premijer Zoran Milanović, Petek smatra da je to malo vjerojatno. “Vođenje Grada Zagreba je ozbiljan posao koji zahtjeva trajni angažman od jutro do mraka. I tako najmanje 4 godine. Posao na Pantovčaku je, ipak, nešto manje zahtjevan. Milanović bi, ukoliko se uopće želi vratiti u aktivnu politiku, puno bolje funkcionirao kao protuteža premijeru Plenkoviću”, komentira Petek.

Anka Mrak Taritaš kaže da “lidera oporbe u Zagrebu mogu jedino prepoznati javnost, odnosno građani”, te da “svatko tko sam sebe prozove liderom ispada neozbiljan.” No, na inzistiranje da je ona već bila protukandidatkinja Milanu Bandiću i da se mnogi pitaju hoće li se ponovno kandidirati odgovara:

Mrak Taritaš: Odučna sam kandidirati se za gradonačelnicu

“Osobno imam odgovornost prema 131.373 građana koji su mi dali povjerenje na posljednjim lokalnim izborima i u narednom razdoblju nastavit ću dosljedno zastupati u Gradskoj skupštini kao jasna oporba netransparentnom i klijentelističkom modelu vladavine Milana Bandića.” Potvrđuje da je dosta razmišljala o potencijalnoj ponovnoj kandidaturi s obzirom da se političke okolnosti u 4 godine mogu dosta promijeniti, te najavljuje: “Nakon ove prevare i krađe kojoj smo svjedočili u Gradskoj skupštini sigurna sam i odlučna da ću se kandidirati za gradonačelnicu Grada Zagreba jer promjene u ovoj zemlji moraju početi iz Zagreba.”

Tomislav Tomašević iz “Zagreb je naš!” smatra da je prerano da se oporba grupira oko jednog lidera: “U ovom trenutku zbog nemogućih pravila o opozivu gradonačelnika i lex šerifu je vjerojatnije da nećemo imati prijevremene izbore za gradonačelnika što znači da oni slijede tek za dvije godine. Smatram da sada nije potrebno, a ni oportuno imati jednog lidera oporbe. Bitnije je da se oporba koordinira oko ključnih tema i taktika kako bi bila učinkovitija i kako bi Bandiću stvarala još veće probleme nego do sada.”

Tomašević ne bježi od spekulacija da će on biti mogući kandidat za gradonačelnika, ali i o tome će se preciznije odrediti isključivo u dogovoru s ostalim partnerima u oporbenim redovima: “Mi smo obećali biračima da će se ulaskom Zagreb je naš! i Lijevog bloka u Gradsku skupštinu znatno promijeniti dinamika u gradskoj politici što mislim da se i događa. Osobno sam spreman sudjelovati u micanju Bandića s vlasti u dogovoru s našim koalicijskim partnerima i u suradnji sa drugim strankama oporbe.”