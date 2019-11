KAKO NAKON ŠTRAJKA? Maturanti su u posebnom problemu, a zbog mature su zabrinuti i roditelji. Sada su predloženi novi datumi

Navedene promjene predložene su kao opcija samo ako se štrajk prosvjetnih radnika nastavi i idućeg tjedna

Mnoge je maturante, kao i njihove roditelje, zabrinulo provođenje ispita državne mature. Pitaju se hoće li doći do odgode ispita s obzirom na to da su zbog štrajka maturanti do sada izgubili 10 dana nastave, a štrajku i dalje traje.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), kao institucija odgovorna za pripremu, organizaciju i provedbu mature, ponudio je Ministarstvu znanosti i obrazovanja moguća rješenja.

“Cilj ponuđenih rješenja je osiguravanje provedbe ispita državne mature da unatoč dugoročnom štrajku prosvjetnih radnika učenici koji će pristupiti polaganju tog ispita državne mature ne budu u nepovoljnom položaju“, kazali su iz NCVVO-a za Glas Slavonije.

Samo ako se štrajk nastavi

NCVVO predlaže, s obzirom na to da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja za nadolazeću državnu maturu za pisanje eseja iz hrvatskog jezika ukinulo prag prolaznosti, da se termin pisanja navedenog ispita održi u svibnju 2020. godine.

Na taj način bi se u prethodno predviđenom terminu održavanja pisanja eseja iz hrvatskog jezika (19. lipnja 2020.) oslobodio jedan dan u kojem bi se umjesto pisanja eseja mogla održati dva ispita izbornih predmeta (u jutarnjem i popodnevnom terminu).

Navedene promjene predložene su kao opcija samo ako se štrajk prosvjetnih radnika nastavi i idućeg tjedna jer u suprotnom nema potrebe za ikakvim promjenama, zaključili su iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.