ŠTO OČEKIVATI OD PREDIZBORNE KAMPANJE? Evo što kažu stručnjaci: ‘Očekuju se novi načini komunikacije’

“Bili izbori u lipnju, srpnju, kolovozu ili rujnu, to su male nijanse”, izjavio je jučer predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković. Odgovorio je tako na pitanje o tome kada bi hrvatski građani mogli na izbore.

Zadnjih nekoliko dana pojavile su se informacije kako bismo na parlamentarne izbore mogli u srpnju ove godine, naravno, ako to dopusti epidemiološka situacija. A baš zbog epidemiološke situacije pitanje je kako će to sve skupa izgledati. Posebice kampanja u kojoj, prema svemu sudeći, neće biti ništa od javnih skupova kakve smo navikli gledati u svim kampanjama do sada, javlja RTL.

Što znači da će se veliki dio kampanje i borba za glasove birača preseliti na televiziju, ali i na društvene mreže koje bi mogle odigrati bitnu ulogu na izborima 2020. godine.

Novi način komunikacije

Komunikacijski stručnjak Petar Tanta kaže da će nadolazeći parlamentarni izbori zasigurno natjerati političku scenu na nužno prilagođavanje aktualnoj situaciji.

“Već sada možemo reći kako će predizborni skupovi najvjerojatnije biti zabranjeni, pa će stranke morati naći novi način komunikacije sa simpatizerima. Naime, politički skupovi nisu samo elementi dvosmjerne komunikacije već i vizualni prikaz ‘moći’ (više ljudi-bolja slika za javnost)”, kaže Tanta i dodaje:

“Teško je u ovom trenutku predvidjeti kako će izgledati elementi kampanje, no vjerojatno će doći do preraspodjele budžeta unutar stranaka pa će više sredstava otići na medijsku kampanju putem TV-a i digitalnih medija, a manje na ostale elemente kao što su promotivni materijali i sl.”, ističe Tanta dodajući da u takvoj preraspodjeli nije samo ključna količina novca utrošenog u kampanju već i ciljana skupina, kreativnost i ono najvažnije: dobro definirana poruka.

Komunikacijski stručnjak i politički analitičar Krešimir Macan kaže da prvo moramo riješiti jednu dilemu.

“Hoće li se izbori održati pod protuepidemijskim mjerama ili u uvjetima novog normalnog u kojem ćemo živjeti. SDP je iznio stav da izbora ne treba biti dok nema slobode kretanja i slobode okupljanja jer to drastično utječe na mogućnost vođenja kampanje. Tako da procjenjujem da izbora neće biti pod takvim uvjetima, jer za to treba mijenjati zakonodavni okvir. Državno izborno povjerenstvo je lijepo upozorilo da se može prilagođavati samo u okviru postojećeg zakonodavnog okvira – ako on kaže da su izbori u nedjelju, onda ne mogu biti dva ili tri dana”, ističe Macan.

Kaže da je stoga logično da će se izbori raspisati nakon što se objavi kakva-takva pobjeda nad virusom i vratimo se u novu normalu, gdje ćemo i dalje voditi brigu o razmaku, higijeni i po potrebi nositi maske.

“Tada će kampanja izgledati slično prethodnima, možda s manjim skupovima ako i dalje budu vrijedila pravila o ograničavanju broja sudionika. Ako ne mogu koncerti, zašto bi predizborni skupovi. Društvene mreže će postati jedan od ključnih elemenata, prije svega oglašavanje na istim i vidjeli smo da su neke stranke poput Mosta i HDZ-a već u to krenule kroz promoviranje vlastitih aktivnosti”, dodaje Macan naglašavajući da će biti manje lažnih vijesti jer su se platforme za to pobrinule.

Uloga Viber ili Whatsapp grupa

“Trump je još 2016. promovirao Facebook live prijenose sa skupova i to bi sada samo moglo zaživjeti još bolje u ovim novim okolnostima – da kandidati imaju neku vrstu razgovora s nacijom. Jer su i oni sada prošli brzu edukaciju oko novih tehnologija i vide sve njihove prednosti. Mislim da će razne Viber ili Whatsapp grupe ili zajednice biti jako popularne, a mogli bismo dobiti i nekog stranačkog Andriju, umjetnu inteligenciju koja će odgovarati biračima na najčešća pitanja”, zaključuje Krešimir Macan.

Komunikacijski analitičar Božo Skoko slaže se da će, bude li se održavala u vrijeme ove pandemije, kampanja nedvojbeno biti drukčija i zahtjevnija, ali da mi birači nećemo biti kvalitativno zakinuti.

“Daleko veći izazov će biti strankama i kandidatima, posebno novim opcijama koje se tek trebaju afirmirati u javnosti. Naime, većinu kandidata i njihovih programa smo imali priliku upoznati i otprilike znamo što od njih možemo očekivati. Ova pandemija nas je prisilila da daleko više pratimo medije i informiramo se na taj način, pa ćemo se moći informirati i u kampanji putem medija. To će pak iziskivati od stranačkih opcija i kandidata da budu inovativniji i kreativniji, da osmišljavaju vlastite kanale i medije kako bi došli do svojih birača te da povedu računa o kvaliteti svojih poruka i javnih nastupa”, poručuje Skoko.

Kaže da su predizborni skupovi po terenu ionako precijenjeni i oni ne služe pretjerano za osvajanje novih birača, već za motiviranje i mobilizaciju vlastitih stranačkih ljudi.