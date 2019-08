Kada si mikropoduzetnik radiš – uvijek. Kako uspješno voditi malu tvrtku, a ujedno imati i vremena za obitelj, ispričao nam je Daniel iz Zagreba

Kada si mali poduzetnik znači da baš i nemaš radno vrijeme. Iako se to možda na prvu čini kao idealan posao, u stvarnosti to znači da ja uvijek radim. I upravo zato je neophodno znati si organizirati dan.

Kada u jednadžbu dodate ženu i dvoje djece, jasno je da se i ja, poput većine drugih ljudi, borim s kroničnim nedostatkom sata u danu.

Poslovni put mi je bio zanimljiv. Prvo sam završio u pravu. Nakon što završite pravo, to i jest prirodan slijed. No, isto tako sam naučio kako vas često život odvede u nekim drugim smjerovima. O.K., nije se dogodio ne znam kakav prevrat, ali svakako pomalo neočekivan jest.

Posao kojim se danas bavim nije moja izmišljotina. Ovim se poslom bavio i moj otac, i to od 1969. godine, tako da ove godine firma obilježava 50 godina uspješnog poslovanja. Bavimo se opremanjem profesionalnih kuhinja, od malih kafića i zalogajnica, do većih restorana i lanaca restorana, pa čak i bolnica, škola, hotela…Posao uključuje i opremanje, ali i održavanje tih kuhinja, a oprema koju isporučujemo je većinom od inozemnih partnera: Hobart iz Njemačke, Foster iz UK-a, EuroCave iz Francuske. Takav sistem i dinamika posla znači da moram biti u stalnim kontaktu i s partnerima iz raznih zemalja za koje smo ujedno i distributeri za regiju, ali i klijentima kojima postavljamo kuhinje. To sve skupa zna biti poprilično izazovno. Na dnevnoj bazi odgovaram na upite novih klijenata, rješavam eventualne probleme postojećih te sam u kontaktu sa stranim i domaćim partnerima; poput dobavljača, projektanata i servisera.

Bilo bi nepošteno ne spomenuti i moj najvažniji posao – ja sam tata dvoje divnih klinaca i muž jednoj divnoj ženi. I oni zahtijevaju svoje vrijeme i moj angažman. Moj dan izgleda tako da se dižem u 6 ujutro. Tada najbolje funkcioniram pa to vrijeme kada svi još spavaju koristim da pošaljem sve mailove u kojima od inozemnih i domaćih partnera tražim informacije potrebne za odrađivanje zadataka za taj dan. Kako odgovore ne dobijem isti tren, već moram malo pričekati, ovaj sistem mi se pokazao dosta učinkovitim. Dok čekam partnere da odgovore, koristim vrijeme za našu obiteljsku jutarnju rutinu. Doručkujemo, spremamo djecu, a onda ih zajedno sa ženom razvozim u školu i vrtić. Nakon toga odrađujem sastanke, mailove, ponude i oko 16 sati obično sam gotov i krećem pokupiti djecu. Onda dolazi žena s posla, a ja nastavljam s radom.

Iako smo svi više-manje „ušemljeni“ u našoj dnevnoj rutini, lagao bih kada bih rekao da mi ponekad ne nedostaje vremena kako bih stigao obaviti sve zadatke. Ako tome dodate činjenicu da sam mikropoduzetnik i sve obavljam sam, jasno je da bi mi nekad i više nego dobro došao još jedan par ruku. Kako sam spomenuo na početku, posao koji radim nema radnog vremena. To znači da ponekad u 10 ujutro ne radim ništa konstruktivno, a onda u 22 sata pišem ponude ili pregovaram s klijentima. I zato današnja komunikacijska tehnologija meni često spašava dan.

Danas svi informaciju očekuju odmah i sad. Tehnologija nas je povezala i koliko god nam je dobroga dala, s druge strane postoji taj pritisak žurnosti. Stoga, uz automobil, najbolji mi je prijatelj dobar mobitel, laptop i kvalitetan i brz internet. Mail mi je, uz ostale aplikacije office paketa, osnovno komunikacijsko sredstvo, na Dropboxu pohranjujem sve dokumente, a kroz whatsapp i viber mogu brzo, čak i slikovno komunicirati s partnerima. Vjerujete, u ovom poslu upravo ta komunikacija kroz fotografije može itekako biti od koristi. Također, često sam u inozemstvu ili u kontaktu s inozemstvom pa mi tarife koje omogućavaju jeftiniju komunikaciju s EU jako koriste. Kada se sjetim prijašnjih vremena i soba prepunih ormara u kojima smo pohranjivali stotine prospekata, kataloga, popisa rezervnih dijelova, sretan sam što mi danas tehnologija daje mogućnost da radim brže i efikasnije, štedim životni prostor, smanjujem troškove poslovanja i imam zapravo više vremena posvetiti se razvoju businessa.

Sve u svemu, današnja informatizacija i mogućnosti smartphonova te laptopa omogućila mi je nešto veću fleksibilnost pa često posao obavljam od kuće, s putovanja ili čak i neke kavice s prijateljima, bez da klijenti to osjete ili posao pati. Povremeno pati obitelj (nisam bio na pravom godišnjem odmoru bez mobitela 10 godina, nema Božića ili Uskrsa da telefon ne zvoni), no ipak nastojim sve balansirati pa mislim da nitko nije previše povrijeđen.

Biti uspješan mikropoduzetnik i u isto vrijeme prisutan otac i muž, nije baš laka zadaća. Ipak, današnje komunikacijske tehnologije, brz Internet i aplikacije omogućavaju da posao rješavate i s plaže, inozemstva ili planine. Odgovoriti na upit klijenta, bez da sjedite u uredu je NOVI OBLIK ŽIVOTA.

