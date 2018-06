KAD TI JE DRŽAVA MAĆEHA: ‘Napadaju nas noževima i letvama, pokušavaju iskopati oči, a sud im podijeli samo packe’

Policajci zamjeraju državi maćehinski odnos prema njima, jer se od njih očekuje da drže red i mir pod kontrolom, a istovremeno se napadače na službene osobe pušta s packom.

Medijske stupce sve češće pune izvješća o napadima na policijske službenike. U nešto više od mjesec dana, u takvim je napadima ozlijeđeno nekoliko policajaca. Posljednji slučaj je onaj otprije osam dana, u Piškorovcu u Međimurju u kojem je 17-godišnjak kamenom pogodio interventnog policajca pri čemu je ovaj zadobio potres mozga s iščašenjem i nategnućem vratne kralježnice.

Prije nešto više od mjesec dana, u Orehovici kod Čakovca, tijekom privođenja nekoliko osobam jedan je 33-godišnjak na policajca krenuo s dva noža i drvenom letvom. Na policajca je prvo bacio jedan nož, a potom i drugi, oba su ga promašila, a potom je napadač zamahnuo drvenom letvom. Policajac je uspio blokirati udarce, ali je ipak ozlijeđen.

‘I u prošlosti je bilo okrutnih napada, međutim ima zabrinjavajućih trendova. Napadi su na policajce svakodnevni, događaju se većinom prigodom primjene policijskih ovlasti, ali i u redovnim intervencijama. Najčešći su napadi prigodom postupanja u slučajevima nasilja u obitelji, gdje su počinitelji većinom pod utjecajem alkohola i s dostupnim oružjem – noževima i slično, ali i ilegalnim vatrenim oružjem. Napadi se često događaju i prigodom narušavanja javnog reda i mira, buke i galame na javnim mjestima, sportskim i drugim javnim okupljanjima, kontrole prometa kada su napadači bahati i alkoholizirani vozači, kao i prigodom nadzora državne granice, pri fizičkim napadima ili napadima vozilima’, rekao je za Glas Slavonije Edin Sarajlić, glavni tajnik Sindikata policije Hrvatske.

Smiješne kazne

A što se tiče verbalnih napada na policijske službenike, oni sujoš češći, a kazne za takvo što su prema našim zakonima još uvijek predviđene u već davno pokojnim njemačkim markama.

‘Za to se najčešće izriču minorne kazne od stotinjak kuna ili kazne poput “pisane isprike”, primjerice u Međimurju. U Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira sramotna je kazna za omalovažavanje i napad na policijskog službenika od 100 njemačkih maraka, a kazne prema Kaznenom zakonu u proteklih 15-ak godina, zahvaljujući i našim naporima, povećane su, tako da je ubojstvo službene osobe teško ubojstvo koje se kažnjava kaznom od najmanje 10 godina zatvora ili dugotrajnim zatvorom. Također, ako tko tjelesno ozlijedi službenika, kaznit će se kaznom do tri godine, a ako tko teško ozlijedi službenika, slijedi kazna zatvora od jedne do osam godina. Uglavnom su, prema kaznenom zakonu, kaznena djela na štetu policijskih službenika kvalificirana i strože se kažnjavaju’, dodaje Sarajlić.

‘Znam gdje živiš’

U Hrvatskoj su zabilježeni različiti načini napada na policajce – udarali su ih rukama i nogama, grizli, grebali, pokušali, iskopati oči, napadi raznim oružjem, palicama, kamenjem, noževima… Policajci smatraju da su nezaštićeni od strane države i velik problem vide u tome što njihovi napadači uglavnom dobiju samo packu, a ne primjerenu kaznu.

Onaj tko policajcu uputi riječi poput ‘gotov si’, ‘ubit ću te’ ili ‘znam gdje živiš’, obično bivaju kažnjeni kaznom od stotinjak kuna.