JOŠ JEDNA CURA OPTUŽILA DINAMOVCA ZA GNJUSAN NAPAD: ‘Nisam prijavila jer ne želim biti linčovana kao Iva’

Nakon što je Osječanka Iva Bošnjak iznijela teške optužbe na račun Iyayija Atiemwena, Dinamovog nogometaša, javila se još jedna navodna žrtva Nigerijca.

“Prvo me primio za ruke, pokušao me je svuć. Ja sam se odupirala. Zatim me je počeo gušit, s drugom rukom me je opet počeo skidat. Ja sam ga molila da prestane, on nije prestao. Počeo me šamarati, a ja sam počela vrištati”, rekla je djevojka za RTL.

Događaj se navodno odigrao u noći s devetog na deseti veljače dok su bili u vezi nešto manje od mjesec dana, dok je paralelno održavao vezu s Ivom. Kaže kako unatoč tome što nisu bili sami u stanu nitko nije reagirao na njezine vriskove. Zatvorila se u kupaonicu, a on je naposljetku zaspao.

Kaže kako slučaj nije prijavila policiji te kako ne želi javno izaći sa svojim imenom i prezimenom jer ne želi poput Ive Bošnjak biti predmet javnog linča.

“Ne želim poput Ive bit predmet javnog linča gdje će me svi vrijeđati, gdje mi nitko neće vjerovati kao što njoj nitko ne vjeruje jer, u principu, mentalitet naših ljudi je takav da ja sam žensko pa sam ja kriva”, rekla je djevojka za RTL i poručila Ivi kako nije sama.

Iz Dinama kažu kako nisu upoznati s navedenim tvrdnjama.