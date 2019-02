JEŽIĆ NA SUDU: ‘Sanader mi je rekao da očekuje 10 milijuna eura od MOL-a, pitao me mogu li organizirati primanje…’

Robert Ježić krunski je svjedok na ponovljenom suđenju Sanaderu u aferi Ina-MOL

Ponovljeno suđenje u aferi Ina-MOL u ponedjeljak je nastavljeno svjedočenjem krunskog USKOK-ovog svjedoka Roberta Ježića koji je na prvom suđenju ispričao da je na račun svoje švicarske tvrtke primio pet milijuna eura od mađarskog MOL-a kao mito za bivšeg premijera i predsjednika HDZ-a Ivu Sanadera.

“Krajem 2008. Sanader mi je prvi put spomenuo da će primiti neki veliki novac i pitao me je bi li se to moglo organizirati. U veljači 2009. kazao je da se radi o 10 milijuna eura od Mola. Rekao sam mu da ću provjeriti i kada sam se raspitao u svojoj tvrtki rekli su mi da bi se to moglo napraviti preko konzultantskih ugovora”, svjedočio je Ježić, javlja Večernji list.

Prije Ježićevog svjedočenja Sanader je tražio riječ i kazao da svako ima pravo na pošteno suđenje te da ustvrdio da bi Ježić, ako su njegove ranije tvrdnje točne, trebao biti suoptuženik. Od suda je stoga zatražio da ispita ima li kakvog dogovora između USKOK-a i Ježića, što je ravnateljica USKOK-a Vanja Marušić odbacila ističući da dogovora nema i neće ga biti.

Na novom suđenju za primanje mita kako bi mađarskoj naftnoj kompaniji prepustio upravljačka prava u Ini uz Sanadera je optužen i direktor MOL-a Zsolt Hernadi iako i dalje nedostupan hrvatskom pravosuđu.

Govorio da će vratiti mito

Iako je isprva govorio da će novac koji je navodno primio kao mito za premijera vratiti čak i ako Sanader ne bude osuđen Ježić je kasnije promijenio priču. Nakon što je presuda Sanaderu od 8,5 godina zatvora postala pravomoćna iz Švicarske je poručio da mu ona nije dostavljena, a kada ju je ukinuo Ustavni sud izjavio je da za povrat novca nema temelja jer nema pravomoćne presude.

Ponovljeno suđenje Sanaderu i nedostupnom Hernadiju počelo je na zagrebačkom Županijskom sudu 23. listopada. Sanader je tada odbacio sve optužbe, kao i na prvom suđenju na kojem je Hernadi još nije bio optužen.

Prepuštanje upravljačkih prava u Ini

Osim za prepuštanje upravljačkih prava u Ini, za što je preko tvrtke Roberta Ježića navodno trebao primiti 10 milijuna eura, USKOK Sanadera u slučaju Ina-MOL tereti i da je s Hernadijem dogovorio izdvajanje nerentabilnog dijela plinskog poslovanja iz Ine. Optužnicom je predloženo i da Sanader, ako ga se osudi i presuda postane pravomoćnom, državi vrati 10 milijuna eura.

Sanader i Ježić dijelili su optuženičku klupu u slučaju HEP-Dioki u kojem su u listopadu nepravomoćno oslobođeni krivnje za prodaju jeftine struje Diokiju na štetu HEP-a i davanje zajma toj Ježićevoj tvrtki.