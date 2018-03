Jerry Lewis u 74. godini života potpisao ugovor na 20 godina

Vlasnici kockarnice u Las Vegasu misle da su ugovorom samo na dobitku, a kralj komedije poručuje: “Sve što radim, radim do daske, novac mi nije toliko važan, ali ako krepam ranije tužite me!”

Jerry Lewis je u 74. godini života potpisao ugovor na još 20 godina rada. U Lewisove zabavljačke sposobnosi uvjereni su osim samog glumca i vlasnici The Orleans hotel-kasina, Las Vegas, koji su sklopili ugovor sa legendom gega. Lewis bi trebao nastupati pet puta godišnje po četiri noći za redom. “Da, dvadeset godina, s tim da u 94-toj ugovor dopušta korištenje hodalice,” šali se glumac i dodaje, “Sve što radim, radim do daske. Novac mi nije toliko važan ali ako i krepam prije isteka ugovora dobijam cijeli iznos, a onda neka me tuže.” Jerry najavljuje sljedeći nastup za 7.-10. rujna i posvećuje ga oboljelima od mišićne distrofije.