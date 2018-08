JEDAN OD NJIH JE I KAMENIČKI: Auti zlatne mladeži blokiraju ceste, alkohol teče u potocima, čuva ih policija, a sponzoriraju političari!

Nakon stravične nesreće, u kojoj je dvadesetogodišnji mladić vozio Mercedes od 510 konjskih snaga, i političari i predstavnici policije govore o ‘potrebi prevencije’ i edukacije mladih vozača, a istodobno sponzoriraju i osiguravaju tzv. turističke projekte u kojima se promoviraju nabrijani skupocjeni automobili – i ne pita se tko ih vozi i u kakvom stanju

Mladić Marin Kamenički otpušten je iz bolnice pod paskom policije i u istražnom je zatvoru. Nakon podnošenja kaznene prijave čeka ga suđenje i kazna, a nagađa se da bi se moglo raditi o osam do 12 godina zatvora. No, s obzirom na hrvatsku sudsku praksu teško je predvidjeti kada će dočekati presudu i kakva će kazna doista biti.

Kamenički je, sada već o tome bruji cijela Hrvatska, iako dvadesetogodišnjak, vozio dorađeni, “nabrijani” Mercedes od 510 konjskih snaga, vrijedan oko 100 tisuća eura. Iako nema službenog podatka kolikom brzinom je točno vozio, nesumnjivo jest vozio vrlo brzo, iznad ograničenja, te u četvrtak, 23. kolovoza, u noćnim satima prouzročio težak sudar, a posljedica su dva izgubljena života. Sve se zbivalo u dubini zagrebačke Ilice, blizu Ravnateljstva policije.

Policija je već čuvala Kameničkog i njegovu jurilicu

Danima već predstavnici policije u najgledanijim televizijskim informativnim emisijama analiziraju što se to dogodilo i može li se išta učiniti na prevenciji. Obično se govori o tome može li se išta učiniti da mladi ljudi “ne divljaju na ulicama”. Drže se prodike nekoj neodređenoj vozačkoj publici, pa i onima koji svoju mladost ne provode tako zlatno, nego se voze biciklima ili u tramvajima.

Daleko od očiju javnosti ostalo je, međutim, da je ta ista policija već jednom doslovno čuvala tog istog mladog čovjeka i njegovu jurilicu, nabrijani Mercedes. Marin Kamenički bio je, naime, sudionik projekta Pink Wing, službeno se kaže gastroturističkog eventa, a zapravo se radi o paradi jako skupih i jako nabrijanih automobila koje voze mnogi pripadnici hrvatske zlatne mladeži, ali i neidentificirane inozemne “mladeži” i “stareži”.

Paljenje guma, šampanjac i kokteli

Dakle, postoji videosnimka na kojoj se vidi kako ekipa Pink Wing projekta silazi sa svojim nabrijanim skupocjenim automobilima s trajekta pod osiguranjem policije, jedan od automobila jest upravo ovaj Marinov s kojim je prouzročio ovu tešku nesreću.

Postoje također snimke kako veseli sudionici Pink Winga gaze gas da bi im se dimile gume – ono što se kolokvijalno zove “paljenje guma” – također pod paskom policije. Tu su i fotografije ispijanja kokteta s branika Porshea i šetanje s bocama šampanjca u rukama – na trajektu, prije sjedanja u nabrijane automobile, da bi se krenulo dalje u provod.

Moćni sponzori

Upravo su policajci lokalci, koji su samo radili na temelju naredbe s “s vrha”, čuvali objesnu zlatnu mladež i njihovo paljenje guma, bili prilično neugodno zatečeni preuzetim obvezama. Ne samo da je policija – koja sada daje teoretske izjave o poboljšanju prevencije – čuvala jurilice, nego je cijeli projekt, koji je službeno predstavljen kao “jedinstveni projekt na kotačima” trajao uz blagoslov “države”, državnog novca i utjecajnih političara.

Ove godine Pink Wing je održan u lipnju, a na službenim stranicama jasno se vidi tko su ključni partneri: Grad Zagreb, Turistička zajednica Grada Zagreba, Grad Opatija, Županijska lučka uprava Krk, gradovi Cres, Mali Lošinj, Hrvatska turistička zajednica, te cijeli niz privatnih tvrtki, od uvoznika Rolexa za Hrvatsku, Mamića, do Trans Auta, Intercarsa, Croduxa, Dimond Palace Casina i mnogih drugih.

Pink Wing je ove godine održan treći put, ali i sam start, prije tri godine, bio je jako moćan, s jakim partnerima. Svi koji su s bilo kakvim projektom probali doći do gradonačelnika Milana Bandića, ili do šefice Turističke zajednice grada Zagreba, Martine Bienenfeld znaju da to nije lako. Ukratko, ekipa iz Pink Winga ili je imala projekt koji obara s nogu i donosi fantastičnu korist društvenoj zajednici ili su imali ono što je u Hrvatskoj nužno da bi se brzo prošlo put od ideje do realizacije, osobito put do konkretne financijske podrške iz javne kase – “ulaznicu”, odnosno, bili su očito dio kruga kojem se otvaraju vrata partnerstva s gradom ili Turističkom zajednicom.

Podrška Bandića i Kalmete

Kad je Pink Wing kretao iz Zagreba nije bio problem osigurati premium lokaciju: nabrijane jurilice bile su poredane pred Hrvatskim narodnim kazalištem. A koje su to vrijednosti koje su zavrijedile promociju pred kulisom hrvatskog nacionalnog kazališnog hrama i pokroviteljstvo Milana Bandića, a onda i mnogih drugih gradonačelnika?

Prve su godine event pred kamerama krstila trojica moćnih političara: Milan Bandić, Božidar Kalmeta, tada još gradonačelnik Zadra, i Željko Burić, gradonačelnik Šibenika. Bandić je tom prilikom rekao: “Dobro je da ovo radimo. Kao što je rekao naš prijatelj Bajs, da otvorimo naše fontane, ali onda bih ga molio kad krenu od kazališta da prođu i pored fontana.”

Gradonačelnik Šibenika Burić rekao je da ga je pridobio promotivni film, posebno “ovaj zvuk više cilindara i puno kubika”. I direktor Pink Winga Bajs i gradonačelnik Burić objasnili su da to nije “utrka”, nego stil življenja. Božidar Kalmeta je pak čestitao ekipi koja je osmislila projekt i posebno naglasio povezivanje “kontinentalne i primorske Hrvatske”.

‘Osobni background je nužan’

Kada se provjeri registracija tvrtke Pink Wing Production otkrivaju se dvojica vlasnika: Robert Bajs i Marko Fratrić. Također se može vidjeti strelovit rast prihoda tvrtke od 2015. Dakle, projekt je vrlo isplativ. Za Roberta Bajsa, kojeg je gradonačelnik Bandić pred kamerama nazvao prijateljem, može se naći informacija da je ranije vodio marketing za domaćeg uvoznika skupocjene Bang & Olufsen opreme, te da je suvlasnik tvrtke za uređenje interijera, IO Decor.

Robert Bajs je brat poznatog odvjetnika Denisa Bajsa (tajnik Hrvatskog katoličkog zbora MI, zastupnik Milenijum promocije, rektora Borasa itd.) i prijatelj Krunoslava Borovca, pomoćnika ravnatelja Policije, kojem se u promotivnim objavama Pink Winga redovno zahvaljuje na suradnji. Za Marka Fratrića se ne može naći službeni CV. On sam se pak u promotivnim objavama za projekt predstavljao vrlo neodređeno, kao osoba s “dugogodišnjim iskustvom u automobilskoj industriji”, a poslovno se “izgrađivao uz marke poput Porschea i Audija”.

Robert Bajs u PR objavama objašnjava je da je Pink Wing “jedinstveni oblik hospitallity” programa u kojem mogu uživati ljudi iz poslovnog svijeta. Identitet svih sudionika se ne objavljuje jer se želi sačuvati VIP status, no organizatori su uvijek naglašavali da je “bez obzira na financije pojedinih sudionika osobni background svakog sudionika nužan”. Za sudjelovanje u Pink Wing projektu, osobe odgovarajućeg “backgrounda”, dakle, plaćaju određeni, pretpostavlja se, visok iznos kotizacije.

Festival taštine i snobizma uz Ferrarije i Lamborghinije

A što je Pink Wing u stvarnosti? Sudeći prema objavama na društvenim mrežama – festival taštine i snobizma, poziranja uz Ferrarije, Lamborghinije, mnogo partijanja… Sudionici dobivaju pozive na party s napomenom da se radi o partyju “zatvorenog tipa”. Objave na Instagramu pod Pink Wing Crew svjedoče o okupljanju velikog broja vrlo mladih atraktivnih djevojaka koje su hostese, pratnja i zabavljačice vlasnicima skupih automobila.

Sve objave na Instagramu se mogu podijeliti po kategorijama “lijepe mlade djevojke” ili – nabrijani automobili. Lica muških sudionika rijetko su u krupnom planu. U TV prilozima s Pink Wing karavana, strane sudionike, sugovornike, ne potpisuje se punim imenom i prezimenom: pojavljuje se, primjerice, Nenad iz Beograda ili Vito iz Ukrajine. Ukratko, policija koja je pratila jurilice zapravo niti ne bi znala precizno čiju to diskreciju čuva.

I Kamenički je aktivno promovirao Pink Wing

Marin Kamenički, koji je nakon završene srednje škole odmah postao savjetnik na radiju Enter, inače sin poznatih poduzetnika i vlasnika tvrtke “Kamenički” koji su izgradili svoje carstvo na milijunskim poslovima s Agrokorom, te su bili jedni od jačih donatora HDZ-a, upravo je na radiju Enter projekt Pink Wing najavljivao kao “gastro-turistički projekt s nabrijanim autima i 7 enter partyja”.

No, Marin Kamenički samo je jedan od pripadnika domaće zlatne mladeži koja je sudjelovala u Pink Wing provodima. Mnogi od njih također su tek u dvadesetima. S organizatorima Pink Winga ponosno pozira i Lana Čermak, unuka umirovljenog generala, vlasnika Croduxa. Mlada Lana vozi žuti Lamborghini.

Podrška zlatnoj mladeži, pa onda prodike o prevenciji

Taj festival moćnih konjskih snaga i partijanja Milan Bandić, Kalmeta, Burić, Martina Bienenfeld, Krunoslav Borovec… promoviraju kao značajan hrvatski turistički event, a policija osigurava brz i jednostavan izlazak veselih vozača, da mogu brzo i jednostavno projuriti do drugog odredišta za provod. Je li moguće da ne razumiju koliko je licemjerno s jedne strane pozirati uz moćne jurilice i promovirati lifestyle dokone elite i trošiti javni novac za zatvoreno partijanje odabrane zlatne mladeži i stareži, a onda širokoj hrvatskoj javnosti trubiti o prevenciji?

Iz Turističke zajednice grada Zagreba, na upit zašto su se odlučili podržati projekt odgovaraju: “Turistička zajednica grada Zagreba (TZGZ) nastoji ulagati u prepoznatljivost visokoatraktivnih pojedinačnih kulturnih i turističkih atrakcija i kreiranje novih događanja s potencijalom međunarodne prepoznatljivosti i gradnje imidža grada Zagreba kao destinacije.” Kažu da podržavaju projekt od 2016. godine i to na preporuku Ministarstva turizma.

Inače, ministar turizma 2016. godine bio je Anton Kliman (a zanimljivo je da je on ujedno i predsjednik Hrvatskog katoličkog zbora Mi, u kojem je tajnik odvjetnik Bajs, brat Roberta Bajsa, direktora projekta Ping Wing). Iz Turističke zajednice Zagreba poručuju da smatraju da “projekt ima za cilj promociju i obogaćivanje luksuzne, ali i ukupne kulturne i turističke ponude Hrvatske kao i njenog glavnog grada Zagreba.” U 2018. godini podržali su projekt s 20 tisuća kuna, te naglašavaju da “uz TZGZ i Ministarstvo turizma, projekt od početka podržavaju i Grad Zagreb, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije te Hrvatska turistička zajednica”.

Kažu da njihov događaj nema veze s nesrećom

Iz zagrebačke gradske uprave nismo dobili odgovor o razlozima podržavanja projekta te koliko su do sada u njega uložili novca. Robert Bajs, direktor Pink Wing projekta, pristao je odgovoriti na pitanja Net.hr-a, ali izbjegao je dio upita o tome koliko novca projekt dobiva iz “javne blagajne” (gradovi, Turistička zajednica itd.) te kako je ugovorno riješen kompleksan posao policijske pratnje (ove je godine za njih npr. zatvoren Krčki most!), odnosno, tko snosi troškove tog ozbiljnog uključivanja policijskog aparata.

Bajs je, međutim, htio svakako naglasiti svoje uvjerenje da njihov projekt nema nikakve veze s dramatičnom prometnom nesrećom: “U ime cijele organizacije PINK WING-a prije svega izražavamo žaljenje i sućut obiteljima poginulih suvozačica. PINK WING nema nikakve veze s tim tragičnim događajem niti je s istim na bilo koji način povezan.” Bajs nikako ne želi da se event PINK WING povezuje s “nabrijanim automobilima”, mada je ranijih godina ta sintagma korištena i u promotivnim objavama, a i mnogi sudionici su govorili o divoti brundanja “više cilindara i puno kubika”, te naglašava da je Pink Wing “jedinstveni hrvatski turističko-gastronomski projekt koji promovira automobilistički turizam, ljepote Hrvatske kao i lokacije i gradove kroz koje prolazi.”

“Ovogodišnji Pink Wing je treću godinu zaredom promovirao Grad Zagreb kao polaznu točku događanja, a čime su zbog dolaska sudionika iz svih gradova Hrvatske i inozemstva ostvarena dodatna noćenja kao i ukupna potrošnja kako u Gradu Zagrebu tako i na svim lokacijama kroz koje je prolazio. Svojim video materijalima objavljivanim na portalima, društvenim mrežama i televizijama promovirala se Hrvatska kao destinacija automobilističkog turizma, a slijedom čega je kroz Hrvatsku prošlo i desetak novih automobilističkih događanja.

Organizatori ne žele otkriti koliko im daje država

Sudionici PINK WINGA su ljudi iz poslovnog svijeta koji putuju u karavani pod kontroliranim uvjetima te na posjećenim lokacijama degustiraju gastronomiju specifičnu za to područje i posjećuju kulturno-edukativne sadržaje. Ove godine to su bili Muzej Apoksiomena na Malom Lošinju te Aquatika – slatkovodni akvarij Karlovac. Na takvom putovanju i druženju sudionici stvaraju nove poslovne kontakte i prilike te im se omogućava razmjena poslovnih ideja i međusobna poslovna suradnja. PINK WING projekt ima i humanitarni karakter te sudionici svake godine doniraju značajne iznose za pomoć potrebitim obiteljima i institucijama pa je tako do sada donirano oko 200.000,00 kuna.”

Bajs nije htio preciznije odgovoriti o angažmanu policije, visini troškova i tko ih snosi. “Cjelokupni događaj od svojeg početka ima potporu Ravnateljstva policije u vidu edukacije na području sigurnosti cestovnog prometa te je ključno da se radi o karavani kontroliranog kretanja pod sigurnim uvjetima uz strogo poštivanje prometnih propisa i pravila.

Kažu da je Kamenički sudjelovao kao predstavnik medijskog partnera

Naime, sudjelovanjem policijskih službenika u samoj karavani osigurava se nesmetan protok gotovo 100-tinjak vozila kroz naseljene gradove i prometnice te dodatna edukacija i pomoć sudionika. Tijekom tri godine održavanja PINK WING-a nije zabilježen niti jedan eksces ili bilo kakvo kršenje prometnih propisa sudionika događanja”, naveo je u pisanom odgovoru na upit Net.hr-a Robert Bajs.

Iako je Marin Kamenički vozio svoj Mercedes u karavani Pink Winga, Bajs smatra da ga se ne može nazivati “sudionikom”: “PINK WING već godinama podržava nekoliko desetaka partnera pri čemu se radi o nekim od najvećih i najuglednijih firmi iz Hrvatske i svijeta. Također, posljednje dvije godine medijski partner događanja je bio ENTER Zagreb, radijska postaja koja je pratila projekt kroz svoje kanale i objave. Kao predstavnik medijskog partnera ENTER Zagreba na ovogodišnjem događanju je bio Marin Kamenički, a ne kao sudionik događanja.”