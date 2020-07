JEDAN HRVATSKI GRAD OSLOBODIO UMIROVLJENIKE STARIJE 80 PLAĆANJA JEDNOG RAČUNA: Ne moraju plaćati komunalnu naknadu

Negativni prosjek Karlovačke žipanije diže broj umirovljenika kojih je u Ozlju, kojih ima 1.500 dok je radnika 1.777

Svi znaju da umirovljenici u Hrvatskoj teško žive i da su često upravo oni koji “ruju” po kontejnerima ne bi li preživjeli. Jedna od dvije županije koja na svom prostoru ima više umirovljenika nego radnika, i to s omjerom 1:0,99, je Karlovačka županija. Kako piše Mirovina.hr, u Karlovačkoj županiji je 32.111 “radničkih umirovljenika” s prosječnom mirovinom od 2.550 kuna, što je na razini državnog prosjeka.

Što se tiče situacije s mirovinama u glavnom gradu županije, Karlovcu, prosječna mirovina iznosi 2.789. Ovaj iznos pokazuje da je tamo umirovljenicima malo bolje, no kako žive umirovljenici u Ozlju?

UMIROVLJENICI DOBILI ‘POVIŠICU’: Neki su dobili tek dvije kune više, a bivši političari? Oni su najbolje prošli

Kakvu novčanu pomoć imaju ozaljski umirovljenici?

U Ozlju, hrvatskom gradu tek 15 kilometara udaljenom od Slovenije, radi 1.777 ljudi. Negativni županijski prosjek diže broj umirovljenika kojih je u Ozlju 1.580. Premda je vrlo mala brojka u razlici između broja radnika i umirovljenika, prosječna mirovina u Ozlju iznosi 2.042,26 kuna, piše Mirovina.hr. To je iznos oko 500 kuna manji nego što ga prima prosječni umirovljenik Karlovačke županije.

Kada je riječ o programu pomoći umirovljenicima, dvije su Odluke o socijalnoj skrbi na snazi. Prva se odnosi na to da Grad Ozalj isplaćuje božićnice i uskrsnice za umirovljenike s područja Grada Ozlja i to onima čija je mirovina manja od 1.500 kuna. Portal Mirovina.hr provjerio je koliki su iznosi tih novčanih pomoći za Božić i Uskrs. Dakle, za lanjski Božić ozaljski umirovljenici s mirovinama od 1.000 kuna dobili su 400 kuna božićnice dok su osobe s mirovinama u iznosu od 1.001 do 1.500 kuna dobili 300 kuna božićnice.

Druga Odluka o socijalnoj skrbi odnosi se na to da Grad Ozalj isplaćuje jednokratne novčane pomoći za podmirenje osnovnih životnih potreba. Riječ je o isplatama koje se rade po potrebi, što znači da umirovljenici moraju prvo uputiti Zahtjev.

Stariji od 80 ne moraju plaćati komunalnu naknadu

Oslobođenje od plaćanja komunalne naknade imaju umirovljenici iz Ozlja koji su stariji od 80 godina. Iz Ozlja su još za portal Mirovina.hr rekli kako Udruga Matica umirovljenika Ozalj provodi svoje projekte te da je u 2019. financiran program Akcija+Zabava = Zdravlje i Optimizan čiji je iznos bio 15.000 kuna.

K tome, preko Ugovora o zakupu Matica umirovljenika Ozalj koristi se prostorijama Grada za svoje aktivnosti.

MINISTARSTVO SAVJETUJE SIROMAŠNIM UMIROVLJENICIMA DA SE VRATE NA TRŽIŠTE RADA: ‘Ovo je sramota, mi smo zaslužili penzije’