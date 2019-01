JE LI BANDIĆ LAŽNI BAGERIST? Tečaj je platio 800 kuna, morao je proći 100 sati, a ravnatelj Mile tvrdi: ‘Dolazio je kad i drugi. On je to naučio’

Nije poznato kako je Bandić dobio liječničku potvrdu, a u Učilištu gdje je prošao ‘obuku’ ne žele otkriti na čijim je bagerima obavio praksu

Još na dan potpisivanja ugovora s tvrtkom GIP Pionir koja bi trebala graditi žičaru na Sljemenu za rekordno visoku cijenu, gradonačelnik Milan Bandić je najavio: “Vidjet ćete me u bageru kako kopam”. Ubrzo su krenula propitivanja kako će to biti moguće, a nakon što je prije dva dana objavio na Facebooku “da je dozvola za bagerista u džepu”, i poziv “vidimo se” u petak, 25. siječnja 2019. u 11 sati na gradilištu za žičaru, nema više nikakve sumnje: on misli doista upravljati bagerom pred kamerama.

Svoju objavu o “dozvoli u džepu” obogatio je i fotodokazom da je završio “stručno osposobljavanje” za rukovoditelja bagerom. Iskaznica na kojoj je fotografija vidljivo mlađeg Milana Bandića ima i žig i potpis ravnatelja, a izdalo ju je, vidi se jasno “ZIRS učilite, Ustanova za obrazovanje odraslih Zagreb”. Potpis ravnatelja je nečitak, no, očito netko osobno jamči da je Milan Bandić kod njih obavio obuku, da je stekao zvanje “rukovoditelja bagerom.”

Dakle, jedan od lidera stranke koja podržava vladajuću većinu u Saboru, tvrdi da je sasvim legalno i po svim pravilima obavio školovanje za bagerista. Radi se, dakle, o vladajućoj koaliciji u kojoj je ministrica obrazovanja, Blaženka Divjak, upravo prije tjedan dana objavila veliki obračun sa svim lažnim diplomama i svjedodžbama, pa je zbog uhvaćene jedne službenice i ubrala nekoliko naslovnica u medijima, a i udarna informativno-politička emisija javne televizije, Otvoreno, bavila se kvalitetom svjedodžbi.

Ne znamo kako napreduje projekt ministrice Divjak s češljanjem svjedodžbi, ali kako je moguće da uslijed takve osjetljivosti na pravovaljanost dokumenata ne postoji interes za provjeru kako je Bandić postao rukovoditelj bagera?

Je li to posao za prosvjetnu inspekciju? Vidimo da je ovih dana hitno jurila na teren zbog domara koji se zatvorio u školu jer ga se sililo da svoj glas u izboru za ravnatelja da za osobu koja je trenutno politički podobna. Možda bi prosvjetna inspekcija mogla pročešljati i kako je bagerist Bandić dobio svjedodžbu u instituciji koja se sasvim ozbiljno bavi obrazovanjem odraslih osoba?

Može li u Hrvatskoj svatko postati bagerist?

Ovaj Bandićev čin mogao bi se, naime, smatrati i ruganjem tom modelu obrazovanja, ali i uvredom prema svim ljudima koji su prošli ozbiljno obrazovanje i praktičnu nastavu da bi doista radili taj težak posao. Ili u Hrvatskoj doista bilo tko može brzopotezno postati bagerist? ZIRS učilište je nasljednik Radničkog sveučilišta Moša Pijade i uz mnoge druge djelatnosti (zaštita od požara, zaštita na radu) organizira cijelu paletu obrazovnih seminara i edukacija u području “obrazovanje odraslih”.

Je li moguće da je ozbiljno učilište koje na svojoj web-stranici naglašava da za sve svoje djelatnosti “ima ovlaštenja državnih ili drugih nadležnih tijela” ušlo u rizičan postupak izdavanja svjedodžbe za rukovoditelja bagerom bez ozbiljne obuke ili je Milan Bandić doista ozbiljno odradio tečaj za bagerista?

Iza nečitkog potpisa ravnatelja učilišta krije se gospodin Mile Žunić, ing. prometa. Na upit Net.hr-a on tvrdi da je Milan Bandić doista pohađao njihovu cijelu obuku koja se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela i to u razdoblju od 17. prosinca 2018. do 22. siječnja 2019. Svaki polaznik treba proći nastavu u ukupnom trajanju od “90 do 100 sati”. Predavanja u teorijskoj nastavi se odvijaju u popodnevnim satima, a praktični dio obavlja se na strojevima tvrtki s kojima Učilište ima potpisan ugovor.

‘Dolazio je kad su bili i drugi, ali i individualno’

Na web-stranici ZIRS-a nudi se niz programa za osposobljavanje odraslih osoba, te je tu u popis i “rokovoditelj/ica građevinskim strojevima”, ali na pitanje ravnatelju – znači li to da je Bandić pohađao obuku s cijelom grupom drugih polaznika za taj program – nismo dobili precizan odgovor.

“Kombinirano je bilo. Dolazio je i kad su bili drugi, ali i individualno…”, odgovorio nam je Žunić i priznao da su se za Bandića ipak nastojali i oni prilagoditi jer je “čovjek na dužnosti”. Žunić objašnjava da je upravo zbog toga što je Bandić dolazio ovdje i cijela priča iscurila u javnosti.

Oko praktičnog dijela nastave ravnatelj Žunić je bio još više zakopčan. Rekao je da ne može reći s kojim građevinskim tvrtkama oni imaju ugovor o praksi, niti u kojoj točno tvrtki, te na kojem tipu bagera i gdje točno je Bandić obavio praktični dio nastave. Ravnatelj je osobno predsjedao tročlanom komisijom pred kojom je Bandić polagao završni ispit i tvrdi: “On je to naučio!”

Obuka košta 800 kuna

Na pitanje je li zabrinut što je baš njegov potpis na dozvoli i što ako se bilo što oko svjedodžbe zakomplicira, što ako inspekcija dođe provjeriti je li Bandić doista obavio cijelu obuku, i teorijski i praktični dio, Žunić je rezolutan: “Svjestan sam odgovornosti, ali smatram da je Milan Bandić doista sposoban upravljati bagerom i stojim iza dokumenta koji sam potpisao.”

Saznajemo još da obuka za rukovoditelje bagerom u njihovom učilištu stoji 800 kuna i da je Milan Bandić podmirio račun. Naravno, otvara se i pitanje kako je i pod kojim okolnostima Milan Bandić, koji je još donedavno bio u bolnici zbog brojnih zdravstvenih komplikacija, dobio liječničko uvjerenje za upravljanje bagerom.

Ravnatelj nije želio ulaziti u razmatranje je li ovakvo Bandićevo neobično brzo stjecanje svjedodžbe za rukovoditelja bagera svojevrsna uvreda svima koji su prolazili ozbiljno obrazovanje i praktičnu obuku za ovaj težak posao. Radi se, kaže, o zanimanju za koje se ionako malo ljudi želi obrazovati. Bandić će, dakle, s “dozvolom u džepu” pozirati u kabini bagera. Za neke dobar štos, ali zapravo neugodni podsjetnik da on spada u red onih kojima je u Hrvatskoj sve dopušteno.