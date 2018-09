JAVNA NABAVA ILI LAKRDIJA: Otkriva li ovih nekoliko detalja iz natječaja da se odmah znalo koji će luksuzni džip kupiti karlovački župan?

Iako Zakon o javnoj nabavi inzistira da tehničke specifikacije naručenog proizvoda ne smiju biti toliko detaljne da onemogućuju tržišno natjecanje, oglas za županov automobil je bio toliko detaljan da se činilo izvjesnim koji će auto na kraju nabaviti

Nakon što je objavljena vijest da je župan Karlovačke županije, Damir Jelić, preuzeo ključeve novog luksuznog službenog automobila, s grijanim kožnim sjedalima, iz Karlovačke županije odmah su pojasnili da je postupak nabave bio posve regularan, po svim pravilima, da je postupkom javne nabave male vrijednosti od jedinog ponuđača koji se javio te zadovoljio propisane specifikacije iz dokumentacije o nabavi. Ponuđač i sretni prodavač automobila je karlovačka tvrtka ZAK.

No, kako je izgledao cijeli taj postupak? U elektronskom oglasniku javne nabave može se naći dokumentacija: 20. srpnja 2018. objavljena je dokumentacija u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti, a rok isporuke koji je naveden je neobično kratak: 15 dana. Tu su navedene i temeljne karakteristike vozila, a detalji o vozilu navedeni su u dokumentu koji se naziva “tehničkim specifikacijama”.

Tu se već jasnije ide u smjeru željenog vozila: dužina vozila 4600-4700 mm, međuosovniski razmak, min. 2700, širina vozila s rasklopljenim osvrtnim ogledalima, 2050 mm, visina praznog vozila, min 1650, udaljenost od tla praznog vozila, 210 mm, te – obujam prtljažnika od 640 l.

Koža, grijana sjedala, multimedijski sustav…

U tehničkim specifikacijama navedeno je i ono što se kod običnih korisnika običnih vozila smatra luksuzom: od automatskog dvozonskog klima uređaja sa senzorom za otkrivanje štetnih plinova, do kožnih presvlaka, aluminijskih naplatka, grijanja sjedala, do multimedijskog sustava s min.8” ugrađenim dodirnim zaslonom +DAB + navigacija s kartografijom Europe i dodatno zatamnjenih stakala straga.

Ukratko, vrlo detaljan opis automobila koji bi trebao poslati službeno vozilo za potrebe ključnih ljudi Karlovačke županije. Opis toliko detaljan da je dovoljno kopirati navedene tehničke specifikacije iz natječajne dokumentacije da će vrlo ubrzo biti izbačen upravo automobil koji je prošao na “natječaju”. Nedostaje još samo boja automobila. Ili fotografija upravo tog automobila koji je stigao na parkiralište ispred zgrade Županije.

Specifikacija natječaja kao da su izašle iz salona

Ili, drugim riječima, kao da je netko iz Karlovačke županije sjeo s predstavnikom uvoznika automobila pa porazgovarao s njime, pitao ga recimo: što imaš na skladištu što bi bilo okej za nas? A on je rekao da mu je stigao jedan krasan Renault Koleos Paris Initiale Energy dCi175 4 WD X-Tronic. Onda je, možda, djelatnik rekao nek mu pošalju tehničke specifikacije vozila da se ubace u natječaj, pa su onda u natječaju zapravo prepisane specifikacije upravo Renault Koleosa Paris…itd.

Rok isporuke od 15 dana govori da je to vozilo već bilo na skladištu auto salona. Ili se postupak nazovi javne nabave dogovarao ranije pa je vozilo već nabavljeno ranije, a onda je sve samo “formalno” provučeno kroz natječaj. Ako se tako iz aviona vidi da je natječaj navodne javne nabave tako neobično precizan, i brzo proveden za tako ciljano vozilo je li to zakonito? Bdije li itko nad postupcima javnih nabava ili su one zapravo pokrivač za “dogovorno” trgovanje javnim novcem?

Što radi državna komisija?

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave ne čini to sama od sebe. Na upit kako komentiraju tu čudnu koicidenciju da kroz postupak nabave prolazi nešto tako, odgovaraju da “Državna komisija ne može komentirati postupke javne nabave, pa tako ni dokumentaciju o nabavi.” Stiglo je i suho obrazloženje: “Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je samostalno i neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje o žalbama u vezi s postupcima javne nabave, postupcima davanja koncesija itd.”

U slučaju nabave lijepog Renaultovog džipa s grijanim sjedalima – nije bilo žalbe. Jedan brzi natječaj, jedna kirurški precizna ponuda, žalbi nema, ostaje samo čuđenje hrvatske javnosti. Prvo zbog toga jer još jedan političar, visokorangirani HDZ-ovac, Damir Jelić, političar koji je konkurirao za ministarska mjesta, bivši gradonačelnik, sada župan županije koja vrvi problemima, primjerice zbog iseljavanja, našao shodno nabavljati novo luksuzno vozilo na račun poreznih obveznika, a onda i zbog čudno precizno usmjerenog natječaja.

Je li to možda protuzakonito? Je li moguće da je Zakon o javnoj nabavi tako oblikovan da mogu proći ovako oblikovani natječaji? Primjerice, u članku 206. Zakona o javnoj nabavi navedeno je da “tehničke specifikacije moraju svim gospodarskim subjektima omogućiti jednak pristup postupku javne nabave i ne smiju imati učinak stvaranja neopravdanih prepreka za otvaranje javne nabave tržišnom natjecanju.”

‘Pitanje etike naručitelja’

Nisu li tehničke specifikacije u natječaju Karlovačke županije nekako previše gurale u smjeru Renaulta Koleosa Paris Initiale Energy dCi175 4 WD X-Tronica? Zorislav Antun Petrović, antikorupcijski stručnjak, jedan od osnivača i bivši predsjednik Transpareny Internationala za Hrvatsku, u izjavi za Net.hr kaže da Zakon o javnoj nabavi jednostavno nije anticipirao sve mogućnosti zlouporabe, da Zakon ne može normirati sve slučajeve.

“To je svakako i pitanje etike naručitelja. A poznato je kakve probleme ima Hrvatska s etikom u politici”, objašnjava Petrović. Također podsjeća da se Hrvatska već susretala sa slučajem čudne javne nabave mnogo većih razmjera od ove. “Osobito zvoni na alarm kada se u natječaju već pojavljuje obujam prtljažnika a ne radi se o vozilima koja službe za transport”, kaže Petrović i podsjeća na slučaj iz 2012.:

MUP je na leasing tražio automobile koji imaju obujam prtljažnika 560 litara, snagu motora od 75 do 90 kilovata, da su minimalno dugi 4400 milimetara, široki 1750 milimetara, a visoki 1630 milimetara. Bilo je jednostavno utvrdili da se radi o automobilima Škoda Octavia i Volkswagen Passatima, a marka automobila vodila je i do njihova uvoznika, auto kuće Zubak.

Kako je moguće da se nitko nije žalio?

Na pitanje kako komentira činjenicu da se nitko nije žalio na ovaj natječaj Petrović odgovara da razlog za to treba tražiti u sveopćoj apatiji, uvjerenju “da se ionako neće ništa promijeniti”, ili pak da već postoji svojevrsno uvažavanje među auto-kućama koje sudjeluju u postupcima nabave, razmišljanje u smjeru: Sada su bili oni na redu, a možda ćemo mi doći na red neki drugi put itd. Jer sudionici koji bi digli svoj glas ne mogu računati da će sustav zbog njihove žalbe postati – pošteniji.

A kakve su kazne za one koji su uhvaćeni u kršenju Zakona o javnoj nabavi? Petrović odgovara jednostavno: “Kazne nisu destimulirajuće. Odnosno, ne doprinose uvođenju reda u sustav.”