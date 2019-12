JAVILA SE PRAVA LJUDMILA IZ ČERNOBILA: ‘Ljudi mi dolaze na vrata, govore mi da sam ubila svoje dijete jer sam ostala uz muža’

“Izvukao je tri karanfila ispod jastuka. To je bilo zadnje cvijeće koje mi je darovao. Do kraja života ću pamtiti kako smo stajali zajedno kraj prozora. Nismo znali da će to biti naš posljednji romantičan trenutak”

“Kažu mi da sam ubila svoje dijete. Pitaju zašto sam ostala uz suprugovu postelju znajući da sam trudna. Ali recite mi, kako sam ga mogla napustiti?”

“Kad sam sazanala da se o meni snima serija, osjećala sam se povrijeđeno i nelagodno”, rekla je za BBC Ljudmila Ignatenko, žena oko čije se životne priče vrti radnja HBO-ovog serijala “Černobil”.

Ljudmilin suprug bio je jedan od vatrogasaca koji su su poslani na intervenciju nakon eksplozije u nuklearki. Umro je u najgorim mukama od posljedica radijacije. Ljudmila je bila uz njegovo bolesničku postelju što je u konačnici dovelo do toga da je rodila dijete koje je preminulo svega nekoliko sati nakon rođenja.

“Ljudi su me proganjali ispred stana. Došlo je do toga da su me novinari sprječavali da zatvorim vrata stana, gurali su nogu između vrata i dovratka pokušavajući me intervjuirati”, kaže.

ŠTO SE DOISTA DOGODILO U ČERNOBILU: Objavljeno otkriće koje bi moglo ponovno ispisati tijek povijesti

Od sretnog života do najveće tragedije

26. travnja 1986. godine, Ljudmila je bila trudna i sretno udana za Vasilija Ignatenka, vatrogasca černobilske nuklearke. Bio je jedan od prvih koji su umrli od posljedica radijacije.

Prvog svibnja stajala je uz njegov bolesnički krevet. “Izvukao je tri karanfila ispod jastuka. To je bilo zadnje cvijeće koje mi je darovao. Do kraja života ću pamtiti kako smo stajali zajedno kraj prozora. Nismo znali da će to biti naš posljednji romantičan trenutak”, kazala jena rubu suza.

Otkako je emitiran HBO-ov serijal, Ljudmila se našla na meti novih kritika. “Kažu mi da sam ubila svoje dijete. Pitaju zašto sam ostala uz suprugovu postelju znajući da sam trudna. Ali recite mi, kako sam ga mogla napustiti? Mislila sam da je moje dijete sigurno u meni. Tada ništa nismo znali o radijaciji”, rekla.

Njeno dijete živjelo je samo četiri sata.

HBO demantira njenu priču

Ljudmila tvrdi kako nikada nije dala dozvolu HBO-u da se snimi njena životna priča niti da su se ikad sastali s njom.

“Dobila sam poziv iz Moskve, rekli su mi da snimaju u Latviji i Kijevu i da su htjelu stupiti sa mnom u kontakt, ali da nisu mogli. Rekli su da mi žele platiti 3000 dolara. Film se tada već snimao. Pitala sam ih zašto mi žele platiti, rekli su – zato što postojim. Ja sam im odgovorila kako nitko ne daje novac za jedno veliko ništa i poklopila im slušalicu. Mislila sam da je to neka prevara”, kaže.

Dodatno joj je sumnju pobudila činjenica da je poziv stigao s ruskog broja, a Ukrajina je tada bila u sukobu s Rusijom.

HBO sve demantira i tvrdi kako su u više navrata stupili s Ljudimilom u kontakt i dali joj priliku da i sama sudjeluje u stvaranju priče te da ona nijednom nije pokazala da ne želi da se ispriča priča o njoj i njenom mužu.

“Bilo je jako teško gledati te scene. U njima je bilo dosta laži. Scena u kojoj ja stojim s njegovim cipelama u rukama. Da, istina je da su ga pokopali bez cipela, ali one su bile kraj njega”, kaže Ljudmila.

33 godine kasnije, Ljudmila se nije preudala. Ipak, ostvarila je san i rodila još jedno dijete.