JANDROKOVIĆ KOMENTIRAO BANDIĆEVU SNIMKU: ‘Znam da Bandić ima osebujan način izražavanja’

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u utorak je vrlo šturo komentirao snimke sa suđenja Milanu Bandiću, u kojima zagrebački gradonačelnik uz galamu svojim suradnicima naređuje zapošljavanje njegove rodbine.

“Nisam čuo točno o čemu se radilo, znam da Bandić ima osebujan način izražavanja, pa pretpostavljam da je to bilo na tom tragu”, rekao je Jandroković novinarima, napominjući kako za zapošljavanje postoje natječaji i zakon, odnosno način na koji se to radi.

“Nemam za sada nikakvih naznaka da bi bilo što narušavalo našu koaliciju”, uzvratio je na pitanje hoće li to narušiti koaliciju HDZ-a i Bandića u Zagrebu.

Arsen Bauk (SDP) je pak ocijenio kako to nije ništa novo. “Mislim da je na nekom od prethodnih procesa bilo sličnih sadržaja”, rekao je novinarima nakon sjednice Predsjedništva Sabora.

Dok građani ne shvate da je u njihovim rukama moć, da su oni ti koji kreiraju vlast i odlučuju tko će upravljati glavnim gradom i ostalim gradovima i općinama, stvari se neće mijenjati, kaže Nikola Grmoja (Most), čije mišljenje dijeli i Bauk.

Bandić će biti gradonačelnik dok ga građani biraju

Dok građani odlučuju i biraju Milana Bandića, do tada će on biti gradonačelnik, hoće li objavljene snimke biti dovoljan razlog nekome da ne glasuje za njega, stvar je izbora svakog pojedinca, kaže Bauk.

Grmoja pak pitanje trebali biti partner s osobom poput Bandića, adresira na premijera Andreja Plenkovića. “To je pitanje za njega”, kaže.

Predsjednik Sabora izvijestio je kako će Sabor raditi do ljeta. Svi osim Mosta prihvatili su, kaže, da se radi 24., 25. i 26. travnja, pa 2. i 3. svibnja, potom od 7. do 10 svibnja. Uslijedit će stanka od dva tjedna, s obzirom na završetak kampanje za Europski parlament, a onda Sabor 29. svibnja nastavlja rad do 12. srpnja.

To je 10 tjedana, vjerujem da u tom roku možemo iscrpiti dnevni red na kojem je sada više od 90 točaka, kazao je Jandroković.

Grmoja je potvrdio da je Most bio protiv jer smatra kako nema razloga da Sabor tako dugo ne zasjeda. Tražili smo da Sabor radi od 15 do 17. svibnja, ali nismo dobili potporu ostalih, rekao je.