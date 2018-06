JADRANKA KOSOR ZA NET.HR: ‘Neprimjereno je da se Sanader upušta u političke analize, a Plenković je sklopio pakt s Milijanom Brkićem’

Jadranka Kosor, bivša premijerka i predsjednica HDZ-a, na moje uvodno pitanje je li možda čitala knjige Ive Sanadera, svog prethodnika na mjestu premijera, i nekad bliskog suradnika, odlučno odmahuje glavom. “Ne, ne…nisam”. Prije desetak dana on je, naime, imao promociju knjige u kojoj zagovara veliku koaliciju HDZ-a i SDP-a, ali i sama činjenica da on, koji je još uvijek osumnjičenik za nekoliko krupnih koruptivnih operacija, piše knjige u kojima razmatra političku sudbinu Hrvatske zvuči kontroverzno.

Što o tome kaže Jadranka Kosor?

KOSOR: Neprimjereno je da se itko pa i on upušta u političke procjene i komentare dok traju sudski procesi i dok već opet ima jednu prvostupanjsku osuđujuću presudu. Nemam volje ni želje komentirati išta što on čini, osobno me ne zanima što on govori. Ljude koji su obnašali tako važne državničke dužnosti, trebalo bi pitati – zašto su napustili brod. A njega to više nitko ne pita. Premijeri ne odlaze kad je kriza, osobito ne odlaze bez obrazloženja.

NET.HR: Kakvo je vaše mišljenje o velikoj koaliciji, političkoj ideji koju sada zagovara Ivo Sanader, ali i mnogi aktualni političari spominju kao nešto što bi moglo biti hrvatska realnost?

KOSOR: To bi, u ovom trenutku, bila prava propast za hrvatsku demokraciju. Hrvatska nije Njemačka, nema tu još političke zrelosti i to bi bilo kobno za demokratske procese. Za SDP bi to bilo potonuće, ali i za HDZ bi to značilo prekidanje unutarstranačkih demokratskih procesa koji su ojačali i na zadnjem saboru stranke. Ali, najvažnije, to bi bilo loše za Hrvatsku. Velika koalicija koja bi imala dvotrećinsku većinu i mogućnost olakog mijenjanja Ustava značajno bi unazadila demokratske procese u Hrvatskoj.

NET.HR: Mnogo je onih koji govore da bi u slučaju prijevremenih izbora velika koalicija bila vrlo izgledna. Kakvo je vaše razmišljanje, hoće li biti prijevremenih izbora?

KOSOR: Za jačanje demokracije i vladavine prava ne bi bilo loše da se dogode prijevremeni izbori. Ali, za to nema puno šanse. Aktualna vladajuća koalicija sklepana je bez ikakvih temeljnih zajedničkih vrijednosti koje bi spajale te pojedince i stranke. Jedina vrijednost koja ih spaja jest održavanje vlasti. Naravno, sve se poduzima da tako konstruirana većina skupljena sa svih strana, opstane, pod parolom vjerodostojne stabilnosti.

NET.HR: A ako dođe do izbora, vjerujete li vi da bi moglo doći do koalicije HDZ-a i SDP-a?

KOSOR: Hrvatska treba snažno i lijevo i desno krilo i izuzetno je važno da svaka vlast ima snažnu i kompetentnu opoziciju. Kao bivša predsjednica Vlade i prije toga članica Vlade mogu odgovorno reći da je oporba važna, da oporba često tjera vladajuće na rad i rješavanje problema. Snažna, odgovorna i ozbiljna opozicija uvijek tjera Vladu da radi više i bolje. A Hrvatskoj ozbiljnog rada itekako treba. Zato su mi strane takve kombinacije.

Jako griješe oni koji govore: ovo je danas loše, ali što bi nam donijeli izbori i pitaju bi li bilo bolje… Ili, to će biti skupo, izbori su skupi. Ako smo se opredijelili za parlamentarnu demokraciju, a jesmo, i ako imamo ovako krhku većinu koja je skupljena od prebjega i ljudi koji u potpori Vladi vide isključivo zaštitu svojih interesa, onda je jasno da odluku o vlasti i kako bi ona izgledala, treba vratiti narodu. Ako većinu drži stranka koja ima rejting na razini statističke greške onda je jedino pošteno rješenje izlazak na izbore. Novi izbori ne znače propast države ili njeno nefunkcioniranje. To su argumenti onih koji ne razumiju što je parlamentarna demokracija ili im je općenito demokracija zapravo mrska..

NET.HR: Prema svim istraživanjima javnog mnijenja HDZ značajno gubi na popularnosti. Što vi, kao dugogodišnja članica i visokorangirana dužnosnica, smatrate, koji su ključni uzroci?

KOSOR: Još uvijek mi je teško komentirati HDZ jer dio članova to može interpretirati kao nekakav žal što sam izbačena. Činjenica je da do danas nitko od vodećih ljudi te stranke nikada nije reagirao na moje izbacivanje koje se dogodilo doslovno zbog verbalnog delikta, zbog onog što sam rekla u intervjuu Globusu, a ja sam se tada zapravo branila od napada. S druge strane, ne poznajem u potpunosti situaciju u stranci, a na pisanje medija previše se ne oslanjam, No, ono što vidim izvana jest da se u HDZ-u događaju presedani, a to je nešto što svakako mogu vidjeti, kao osoba koju je sam dr. Franjo Tuđman uključio u Predsjedništvo stranke 1996. godine.

Kada 17 zastupnika HDZ-a u Saboru javno glasanjem ili neglasanjem kaže da se ne slaže s predsjednikom stranke, a tako je bilo u slučaju glasanja o Istanbulskoj konvenciji, onda se zbio značajan procjep između predsjednika stranke i dijela članstva koje su ti zastupnici predstavljali i pod čijim su pritiskom tako glasali. To se dogodilo prvi puta u povijesti HDZ-a. Također, na posljednjem saboru stranke dogodilo se i to da su jaki i ugledni stranački ljudi, poput Ivane Maletić ili Davora Ive Stiera, ali i doajena poput Drage Krpine, kritički govorili o vodstvu stranke. Ako to usporedite sa saborom stranke od prije dvije godine, kada je nastao potres zbog jedne jedine rečenice Andreja Plenkovića, što misliti sada?

Dogodio se tektonski poremećaj. Mislim da svaki vođa HDZ-a koji misli da može formatirati stranku prema sebi, prema svom viđenju i svjetonazoru, jako griješi. Ni jedan pojedinac ne može govoriti – “moj HDZ”, jer HDZ je uglavnom uvijek isti, a predsjednici se mijenjaju. Ako procesi koji su se pokazali na zadnjem saboru stranke ne budu posve ugušeni, mogli bi donijeti promjene. Po svemu sudeći na sljedećim unutarstranačkim izborima bit će više kandidata i pokazat će se u kom smjeru stranka želi ići. I to je dobra vijest i za HDZ i za Hrvatsku. Često me pitaju: a što ako će to biti više u desno? A ja odgovaram: Pa?!

NET.HR: A što ako dođe opet do stranačkog inženjeringa i padne dogovor da se ponudi samo jedan kandidat?

KOSOR: Mislim da to više neće biti moguće. Uvjerena sam da će se Davor Ivo Stier, koji je bio i kritičan i analitičan, kandidirati i da on neće pristati ni na kakav inženjering, a kamoli na kakav jadni kompromis..

NET.HR: Kako komentirate činjenicu da je predsjednica Grabar Kitarović kod glasača HDZ-a mnogo popularnija od Andreja Plenkovića? Da pada popularnost stranke?

KOSOR: Nije ni ona planetarno popularna. Sjetite se popularnosti Ive Josipovića. Ali, da, popularnija je. Možda gospodin Plenković nedovoljno poznaje stranku. To pokazuje i proces ratifikacije Istanbulske konvencije. Mogao je ići u ratifikaciju odmah na početku mandata, ili u trenutku kad se dogodila ona strašna situacija, kada je supruga župana iz redova HDZ-a, Tomaševića, izašla u javnost i objavila da je on dugo godina zlostavlja.

Na pitanje hoće li izbaciti Tomaševića, Andrej Plenković je tada, u prvom trenutku, odgovorio da je to interno stranačko pitanje. A mogao je reći: evo, i ovo je slučaj koji nam pokazuje kako je nužno ratificirati Istanbulsku konvenciju. Skorašnje unapređenje stranačkih potpredsjednika Tolušića i Horvata te izbor Lovre Kuščevića za političkog tajnika pokazuju da se Plenković nastoji okrenuti stranci, vratiti joj se u zagrljaj.

NET.HR: Nije li to bila sugestija Milijana Brkića?

KOSOR: Moglo bi se vjerojatno reći da je u trenutku kad je Plenković došao na čelo HDZ-a došlo do određenog dogovora s Milijanom Brkićem. A kad dođe do dogovora, onda to utječe i na procese u budućnosti… Na izborima za predsjednika stranke trebalo je kandidaturu omogućiti svima koji su imali ambicije, Plenković se trebao kandidirati uz više kandidata i uvjerena sam da bi svejedno pobijedio. I bio mnogo jači no što je sada.

NET.HR: Kako vi komentirate zaoštravanje odnosa između predsjednice i premijera?

KOSOR: Došli su do faze vrlo otvorene i vrlo žestoke kritike, gotovo bez ikakvih političkih rukavica. Sjećam se svoje situacije s tadašnjim predsjednikom Josipovićem. Čak i kad smo se žestoko napadali, kada bismo sjedili jedno do drugoga u ceremonijalnim situacijama, ponašali smo se – pristojno, dostojanstveno. A sad smo nekidan gledali premijera kako tipka po telefonu dok ga predsjednica kritizira s govornice. Vidi se da to dvoje ljudi puno ne razgovara. A to nije obećavajuće.

Oni ne razgovaraju o državi, o bitnim pitanjima. O pitanjima koje sukreiraju i o pitanjima koja ne sukreiraju. Bilo bi poželjno da osobe na tim pozicijama svakodnevno razgovaraju. Čini se katkada da predsjednica i premijer jedva dišu isti zrak kad se nađu u istom prostoru. Situacija je tim grotesknija jer se radi o dvoje ljudi iz iste političke obitelji. Koji su sudbinski povezani. Grabar Kitarović ne može na sljedeće izbore bez HDZ-a, a Plenkoviću rat s njom ne pomaže u stranci. Najvažnije je, naravno, što sukob njihovih ambicija i taština, šteti Hrvatskoj.

NET.HR: Je li zamisliva situacija da HDZ na predsjedničkim izborima ipak ima nekog drugog kandidata?

KOSOR: Ne. Grabar Kitarović će sigurno biti kandidatkinja jer je popularna među biračima HDZ-a. Popularna je i u Bosni i Hercegovini gdje se također nalazi važan bazen glasova. Bilo bi bizarno da HDZ razmišlja o nekom drugom kandidatu. Njihovo nadigravanje će potrajati još neko vrijeme, sigurno se bližimo krešendu, a onda slijedi zbijanje redova. Pa će nas uvjeravati da je sve uvijek bilo u najboljem redu. U trenutku kad se pojave drugi kandidati drugih političkih opcija doći će do zbijanja redova. Njezini napadi će se sigurno stišati.

NET.HR: Tko bi po vašem mišljenju od drugih kandidata mogao parirati Kolindi Grabar Kitarović?

KOSOR: Za sada ne vidim dovoljno snažnog protukandidata.

NET.HR: Ali činjenica je da ona nije popularna kod lijevo orijentiranog biračkog tijela, da se očekuje jaki kandidat na toj strani? Što ako se kandidira Zoran Milanović?

KOSOR: On bi svakako bio kompetentan kandidat. Ali presudnu ulogu u takvim izborima ima uvijek stranačka mašinerija, a ne znam hoće li je on imati. Uostalom, on nije niti potvrdio da ga zanima kandidatura…

NET.HR: A neko drugo jako ime? Sjetite se kako je u kratkom roku gotovo posve nepoznat Ivan Vilibor Sinčić dogurao prilično visoko…?

KOSOR: Svakako je moguće neko iznenađenje. Uvijek se sjetim prve Mesićeve kandidature. On je u kratkom vremenu uspio učiniti jako mnogo. Ali taj netko mora biti poznat, osoba s iskustvom,, osoba koja bi se mogla snaći pod svjetlima pozornice… Ne može posve nepoznata osoba u kratkom vremenu napraviti čudo.

NET.HR: I sada je Stjepan Mesić najavio novu moguću kandidaturu?

KOSOR: Mislim da se on samo šalio…Ali čini se da bi o tome ozbiljno mogao razmišljati Ivo Josipović.

NET.HR: Kakvi bi bili njegovi izgledi?

KOSOR: Poznat jest, ali opet… pitanje stranačke mašinerije i logističke podrške.

NET.HR: Što vi smatrate najvećim propustima predsjednice Grabar Kitarović? Koje su to njezine slabe točke koje će je najviše ugrožavati na predsjedničkim izborima?

KOSOR: Pođimo od predizbornih obećanja, niza vrlo preciznih predizbornih obećanja: da će smanjiti proračun Pantovčaka za 30 milijuna, da će smanjiti broj zaposlenih za sto, da će preseliti Ured s Pantovčaka u Visoku ulicu… Da je to sve ispunila ona bi u nove izbore, s obzirom na male ovlasti i malo toga što stvarno može učiniti, ušla s velikim političkim kapitalom. Ali nije. Ljudi razumiju da predsjednik nema izvršne ovlasti, ali svejedno žele politički korektiv, žele da još netko nadzire rad Vlade, da izriče jasna i precizna stajališta o pojedinim pitanjima koja muče građane…Ljudi žele jake osobnosti na mjestu predsjednika. Zato je važno da ta osoba bude dosljedna, ozbiljna i sa stavom. Kad kritizira druge zbog nečinjenja, ona nema clean start. A mogla ga je imati.

NET.HR: S obzirom na mjerenja popularnosti glasači je ne kažnjavaju zbog toga?

KOSOR: Kod nas se mnogo toga brzo zaboravlja, ali doći će kampanja, propitivanje, podsjećanje. Pa i na predizborna obećanja, utege poznanstava i prijateljstava s kontroverznim osobama. Uvjerena sam da bi gđa Grabar Kitarović danas rado promijenila sastav uzvanika na inauguraciji i u VIP salonu u izbornoj noći, ali to se zbilo, i ne može se obrisati. A predizborno vrijeme će opet biti trenutak za vaganje i propitivanje svih tih odnosa. Naravno, ako izazivači budu dostojni izazivači kao što je KGK izazvala Josipovića i pobijedila ga.

NET.HR: Kakav je vaš stav oko modela izbora predsjednika? Opet se aktualiziralo pitanje bi li se i Hrvatska trebala odlučiti na izbor u Saboru?

KOSOR: Protiv sam da se predsjednik bira u Saboru. To bi opet bila neka vrsta interesnog dogovora, kao što je već viđeno dogovaranje i natezanje oko sudaca Ustavnog suda. Upravo neposredan izbor daje snagu instituciji predsjednika pa i u trenucima kada kritizira premijera ili Vladu. Iako, naravno, ne smijemo zaboraviti da predsjednik države ne smije preuzeti ulogu oporbe i ne smije kritizirati isključivo radi svojih osobnih probitaka.