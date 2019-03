IZNENAĐENJE NA IZBORIMA ZEMLJE KOJA ‘GLASA’ ZA SAMO JEDNOG KANDIDATA: Prvi puta na listićima nije bio Kim Jong-un

Državni mediji objavili su u utorak imena 687 zastupnika koji su izabrani u Vrhovnu narodnu skupštinu (SPA), no među njima nije bilo Kimova imena

Izbori u Sjevernoj Koreji rezultirali su uvjerljivom pobjedom autoritarna vodstva – no prvi put u toj zemlji čini se da ime Kim Jong-una nije bilo na listiću, prenosi u utorak BBC.

TRUMP PREDVIĐA BUDUĆNOST: ‘Sjeverna Koreja će se brzo razviti ako se odluči za denuklearizaciju’

‘Moć nije oslabila’

Bude li potvrđeno, bit će to prvi put da se sjevernokorejski vođa nije kandidirao za parlament. Međutim u to tijelo je izabrana njegova sestra Kim Yo-jong, koja postupno preuzima sve važniju ulogu. Pjongjang koristi parlamentarne izbore kako bi legitimirao svoju vladavinu, no međunarodna javnost smatra da nemaju nikakav značaj.

Na svakom glasačkom listiću nalazilo se ime samo jednog kandidata kojeg je odobrila država. Državni mediji objavili su u utorak imena 687 zastupnika koji su izabrani u Vrhovnu narodnu skupštinu (SPA), no među njima nije bilo Kimova imena.

Rachel Minyoung Lee, analitičarka internetske stranice NK News specijalizirane za Sjevernu Koreju, rekla je za BBC da izostanak Kimova imena na listiću ne znači da je njegova moć oslabila.

“To bi mogao biti dio sjevernokorejskih napora kojima se želi postići da se zemlju percipira kao ‘normalnu državu’, rekla je. U većini demokratskih država predsjednik nema istodobno i mjesto u parlamentu”.

Politički uspon

Što se tiče vladareve sestre, Lee je objasnila da Kim Yo-jong nije bila izabrana na prijašnjim izborima 2014. no postala je članicom SPA “tako što je možda zamijenila nekoga tko je umro”. Njezin politički uspon počeo je nakon 2014., nakon što je postala zamjenica direktora odjela za propagandu i agitiranje.

Postala je uobičajena pratnja na bratovim inozemnim putovanjima, uključujući i nedavni sastanak u Hanoiju s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, što je ojačalo njezin položaj.

Glasanje na nedjeljnim izborima bilo je obavezno za sve sjevernokorejske državljane starije od 17 godina, bez obzira na to što nije bilo izbora između više kandidata. Parlament se bira svakih pet godina, izlazak birača uvijek je blizu 100 posto a izbor Radničke stranke je jednoglasan. Sjevernokorejska državna novinska agencija KCNA u utorak je objavila da je ove godine na izbore izašlo 99, 99 % ljudi, jer oni koji su “u inozemstvu ili rade na moru” nisu mogli sudjelovati, prenosi BBC.

PROCURILO ZABRINJAVAJUĆE TAJNO IZVJEŠĆE UN-a: ‘Sjeverna Koreja prodaje i skriva svoje nuklearno i balističko oružje’