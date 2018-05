IZLET IZ NOĆNE MORE: Učenike zagrebačke gimnazije poslali u hotel bez tople vode, s folijom umjesto prozora, bez vodiča…

Zbog problema na putovanju, agencija krivi sve druge – učenike, roditelje, pa čak i policiju koja je autobuse s razbijenim staklima ‘neopravdano proglasila neispravnim’.

Među četiri agencije koje su se javile na natječaj za izlet u Gardaland drugog razreda XV. Gimnazije, popularnog MIOC-a, ni jedna nije zadovoljavala uvjete, a jedna nije čak napisala ni ime hotela u kojemu će učenici biti smješteni. Nakon nekoliko roditeljskih sastanaka odlučili su se za jednu varaždinsku agenciju.

No ugovori koji su dobili na potpis prilično su se razlikovali od onoga što je agencija pričala na prezentaciji. Agencija je samovoljno promijenila hotel, odjednom više nije bilo vodiča nego samo pratitelj (koji ne smije pričati o lokalitetima ni povijesnim znamenitostima) i još niz drugih izmjena, koji roditeljima nikad nisu razjašnjene. Niti je agencija morala, jer su škola i roditelji dovedeni pred gotov čin.

Škola i roditelji nisu imali izbora

“U skladu s Pravilnikom, škola je jedino mogla poništiti cijeli natječaj i u roku 2 mjeseca raspisati novi. Što će reći da djeca tijekom ove školske godine ne bi išla na predviđeni izlet. Pa se od tog postupka odustalo. I sad se samo možemo nadati da će sve ipak dobro završiti i da ni djeca ni profesori neće na putovanju imati nikakvih iznenađenja”, zaključili su roditelji dva tjedna prije putovanja, početkom svibnja, prenosi Jutarnji.

Poslali autobuse s razbijenim staklima

No agencija nije ispoštovala ni elementarne stvari. Prema Padovi, učenici su trebali krenuti u 2 ujutro, no agencija je po njih poslala dva autobusa s razbijenim staklima. Ispravne autobuse učenici su čekali ispred MIOC-a do svitanja.

U agenciji tvrde da su autobusi s razbijenim staklima bili sasvim ispravni i da je policija kriva za kašnjenje.

“Zbog policijske odluke da isključe autobus kao tehnički neispravan iako istinski nije bilo razloga za istim, a na što smo uložili prigovor te čekamo odgovor, polazak je bio pomaknut. Osigurali smo u roku od 45 minuta drugi autobus, no zbog papirologije i zapisnika isto se odužilo te je kašnjenje bilo dva sata u polasku”, kažu u agenciji i ponosno ističu kako je dogovoreni program usprkos tome realiziran u cjelosti.

Za večeru alu-folija i dlake

Ni kada su stigli, situacija nije bilo puno bolja “Nakon cijelog dana vožnje, samo sam se željela otuširati, no topla voda nikako nije dolazila. Odlučila sam pričekati i probati ponovo nakon večere, možda je stvar u tome da smo svi navalili na tuševe” ispričala je jedna učenica.

“Vezano za toplu vodu u hotelu moguće je da je nije bilo u kojem trenutku jer kada 60 ljudi otvori vodu u istom trenutku možda je nema odmah pa treba malo pričekati”, tvrde iz agencije. Učenica uzvraća kako se išla tuširati i u ranim jutarnjim satima, oko 6 ujutro, kada sigurno nije bila tolika gužva.

Soba s folijom umjesto prozora

Večera je bila, tvrde učenici, vjerojatno najgori dio izleta. U tanjuru su dobili tjesteninu s komadićima aluminijske folije i piletinu s dlakama. Kao da to nije dovoljno, jedna soba nije imala prozor već samo plastičnu foliju preko njega, a kada je učenicima pukao ključ, hotel je želio uzeti depozit od 10 eura svima, što bi bilo oko 500 eura. Nakon mnogo natezanja bez depozita je ipak ostao samo jedan učenik iako agencija tvrdi da su baš svi dobili svoj novac nazad.

Iako su učenici MIOC-a bili zadovoljni danom u Gardalandu i nisu zahtijevali povrat novca, činjenica je da putničke agencije ugovore rade kako bi zaštitile same sebe i roditelje doveli pred gotov čin te naglašavaju da su „standard smještaja, prehrane i drugih usluga pojedinih mjesta i zemalja različiti i nisu usporedivi te kao takvi ne mogu biti predmet prigovora“.

Ipak im dali izlet isprike

No, iako su tvrdili da je sve bilo u redu i da prigovora nije bilo, agencija je učenicima na kraju ponudila besplatan jednodnevni izlet za ispriku. No ovaj slučaj je samo zadnji u nizu koji pokazuju kako turističke agencije sa školskim izletima i maturalcima zapravo rade što god žele.