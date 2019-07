IZBORNIK NAKON OSVAJANJA BRONCE: ‘Ovih 48 sati iza nas su jedni od najtežih u mom životu. Izvukli smo se iz te tuge i boli’

Izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak je nakon 10-7 pobjede protiv Mađarske u utakmici za brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Gwangjuu kojom je niz osvajanja odličja sa svjetskih smotri produžen na sedam pohvalio karakter svojih igrača.

“Hvala na čestitkama. One u prvom redu moraju ići momcima. Sjajni su to momci. Ovih 48 sati iza nas su jedni od najtežih u mom životu, međutim vidjeti danas ovakvu reakciju tih momaka, s ovakvim srcem i željom da se uzme ova medalja, da se izvučemo iz te tuge i boli koju smo imali, to je za mene fascinantno. To je za mene vrednije od bronce i bilo čega. Moram reći hvala dečkima. I hvala mojim suradnicima koji su mi pomagali da prođemo kroz sve ovo. Presretan sam. Na vrhu smo ponovo. Medalja oko vrat sedmi puta za redom. To nema nitko. Mi imamo”, rekao je Tucak.

Osvrnuo se i na utakmicu protiv Mađarske.

“Igra u obrani je bila fantastična kao i cijeli ovaj turnir. Marko izvrstan na golu. I ono što je prošlo on je kupio. Jokoviću je vjerojatno ovo najbolja igra u karijeri, ovo što je Maro danas odigrao, ja kao izbornik moram reći – kapa dolje. Naravno uz pomoć svih suigrača. Presretan sam. Mislim da smo odigrali jednu sjajnu taktičku utakmicu, znajući gdje će nam prijetiti najveće opasnosti. Sve u svemu sjajno odigrano. No ono što naglašavam je ta reakcija igrača, to je ono što čini ekipe velikima. Zato smo mi tu gdje jesmo. Neki se nakon onakvog polufinala ne mogu vratiti, mi to možemo, i to čini razliku od vrhunskih sportaša i ekipa. Nećemo uvijek biti prvi, to je jasno. Ali evo nas na postolju, s još jednom svjetskom medaljom, broncom. Nije to ona koju smo sanjali, svaki dan se budili s tim zlatom, danas smo trebali igrati finale, međutim sport je svijet upravo zbog toga što nudi ovakve osjećaje, diže te u nebesa, pa baca u ponor”.

Bušlje: Bio je dogovor da damo sve od sebe

Kapetan Andro Bušlje bio je u momčadi na svih posljednjih osam SP-a te je osvojio sedmu medalju zaredom.

“Bio je dogovor da damo sve od sebe, da se ne moramo ničega bojati. Ni u obrani ni u napadu. Držali smo se tog dogovora i od početka do kraja iskoristili sve prilike koje smo imali. Bijač je na golu bio nesavladiv, a u napadu smo cijeli turnir, a pogotovo danas imali Jokovića koji je i danas pokazao da je najbolji ljevak na svijetu”, izjavio je Bušlje.

Bijač: Bitno je da doma nosimo još jednu medalju

Sreću nije skrivao niti vratar Marko Bijač: “Bitno je da doma nosimo još jednu medalju sa Svjetskog prvenstva. Jako sam sretan. Pokazali smo da smo čvrsta i jaka ekipa i u glavi. Uspjeli smo se oporaviti od teškog poraza u polufinalu i odigrali jednu izvrsnu utakmicu. Nije bilo lako, i Mađari su naravno bili iznimno motivirani. Ali na kraju zasluženo slavimo”.