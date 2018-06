Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije objasnio je svoju odluku o udaljavanju Nikole Kalinića iz reprezentativnog kadra u Rusiji

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić prvotno se trebao obratiti novinarima u 16:15, na konferenciji za novinare uz Šimu Vrsaljka i Milana Badelja, ali je svoj izlet pred novinare odgodio. Sat vremena, kasnije, izbornik se u miks-zoni obratio novinarima i obrazložio svoju odluku te objasnio situaciju sa Kalinićem.

‘Trebam maksimalno spremne igrače’

“Na utakmici s Nigerijom Nikola se zagrijavao i trebao je ući drugo poluvrijeme, ali je rekao da nije spreman i da je osjetio problem s leđima. To je bilo i protiv Brazila, a i na jučerašnjem treningu. Ja sam to mirno prihvatio, trebam maksimalno spremne igrače i odlučio sam da on više neće biti s nama'”, rekao je Dalić.

Nakon te izjave izbornik nije želio odgovarati na novinarska pitanja, već je na odlasku prema terenu samo dobacio:

“Hvala lijepa, sve sam rekao. Doviđenja.”

Nikola Kalinić postao prvi hrvatski nogometaš koji je izbačen iz reprezentacije za vrijeme velikog natjecanja.