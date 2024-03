Nakon što je Ustavni sud zaključio da predsjednik Zoran Milanović dok obavlja tu dužnost, ne smije sudjelovati u političkim aktivnostima nijedne političke stranke, reakcije pljušte na sve strane. Sada se o svemu oglasio i Gordan Jandroković koji je na svom Facebook profilu objavio zanimljivu poruku.

"Dok neki vole misliti da je politika igralište za njihove egotripovske izvedbe, podsjećam: Hrvatska se voli i gradi djelima, a ne praznim riječima i destruktivnim cirkusima. U trenucima kada Milanović i njegovi istomišljenici iz SDP-a pokušavaju razmontirati pravni poredak, riskirajući legitimitet izbornog procesa, važno je podsjetiti da je politika rad za javno dobro. Zaboravite na kratkotrajnu zabavu koju pružaju Milanovićeve izjave. One nas vode direktno u kaos, koji je sve samo ne smiješan, posebno kada rezultira recesijom, manjim plaćama i mirovinama, i općom nestabilnošću. Njegova 'diverzija' ima cijenu, i to visoku - povratak u doba kada je Hrvatska bila samo još jedna priča o propuštenim prilikama. Nemojmo dopustiti da 'država-slučaj' postane naša stvarnost. Usprkos popularnom mišljenju, uspješna politika je ona 'dosadna' politika koja donosi predvidljivost, rad na projektima i bolji život za sve nas. Predvidljivost i rad, a ne cirkus i neizvjesnost, temelji su na kojima gradimo normalnu, europsku Hrvatsku.Ne dajmo se zavesti. Velike fraze donose male rezultate. Naš put? To su djela, ne riječi. Stabilnost, a ne kaos. Boljitak, ne regresija. Držimo se čvrsto stvarnosti i gradimo Hrvatsku kakvu zaslužujemo. VrućeSrceHladnaGlava", napisao je Jandorković uz fotografiju na kojoj piše 'Tiha voda brege dere'.

