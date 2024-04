Devet je dana do parlamentarnih izbora, a čini se kao da je u predizbornoj kampanji zamrlo. Je li se predizborna kampanja već ispuhala, za Danas.hr komentira politički analitičar, PR stručnjak i RTL-ov politički komentator Krešimir Macan.

"Osjetio se jedan umor prije ovih zadnjih tjedana dana. Sve se pokrenulo, u četvrtak su se dignule reklame, plakati, a onda su svi kao dijelom stali. To će se vjerojatno ponovno zahuktati do kraja, ali osjeća se kao da nema kampanje koliko bi očekivali", kaže Macan.

'Mora se promijeniti jer idemo u finiš kampanje'

Nakon mirnijeg vikenda, Macan očekuje promjenu tijekom ovoga tjedna.

"To se mora promijeniti jer idemo u finiš kampanje. Puno će se više novca potrošiti, intenzivirat će se, bit će puno informacija, ali to ne znači da će informacije doći do građana jer nastane jedna zaglušujuća halabuka u zadnjem tjednu", smatra politički analitičar.

Iako nije službeno u kampanji, na Facebooku je već u ponedjeljak ujutro bio aktivan predsjednik Zoran Milanović. Optužio je premijera Andreja Plenkovića za kršenje Ustava i naveo primjer bivšeg ministra Marija Banožića. "Prošlo je pet mjeseci od kada je Mario Banožić usmrtio čovjeka u prometnoj nesreći koju je i skrivio, ali još nije optužen za to nedjelo", napisao je Milanović i zapitao se zašto još nema optužnice.

O Milanovićevim prozivkama: 'To je jedini način da zadrži pažnju medija'

Macan ističe da predsjednik ovakvim porukama pokazuje konzistentnost u prozivanju Vlade zbog izbora Ivana Turudića za Glavnog državnog odvjetnika.

"To bi značilo da Plenković upravlja Državnim odvjetništvom, što u principu ne vjerujem da ima izravne ingerencije na bilo koji način utjecati na pravosudne procese koji se događaju, ali to je na liniji ovoga što Milanović cijelo vrijeme govori da je izbor Turudića bio taj da bi se to moglo događati. Dakle, Milanović je konzistentan u svojoj poruci, on nastoji da i dalje živi ta poruka. To je dio kampanje, ponavljati uvijek istu poruku na drugi način", pojašnjava Macan.

S obzirom na to da ne smije službeno sudjelovati u kampanji, Milanović na ovaj način pokušava održati prisutnost u medijima, kaže Macan.

"Ovo mu je format kojim nastoji zadržati tu pažnju medija makar ne smije biti u službenim izbornim blokovima. Ovo je jedini način na koji to može raditi", govori analitičar.

'Možda i malo namjerno provocira'

Iako je Milanović u današnjoj objavi spomenuo "rijeke pravde", Macan ne vjeruje da će biti poništenja izbora zbog takvih predsjednikovih istupa.

"Ne vjerujem da će Ustavni sud ići tako daleko. Milanović cijelo vrijeme igra na granici, može se uvijek reći da je to koristio samo načelno, kao jednu metaforu, da to nije koristio kao slogan SDP-a. On stalno igra tako na granici, toga smo svi bili svjesni. To je neustavna pozicija, ali ne vjerujem da će itko razmišljati da se zbog toga ponište izbori jer svi paze da se ne pretjeruje s dodatnim kršenjem ustavnosti i pravila izborne kampanje", navodi Macan.

Ne vjeruje ni da će SDP snositi neke posljedice. "Ne, to smo svi prihvatili kao nešto dnevno, dnevnu situaciju, a Milanović možda i malo namjerno provocira da vidi kako će reagirati DIP i Ustavni sud. Milanović će uvijek pokušati napraviti korak više pa ako ga puste, ono, preživjet će", zaključuje Macan.

