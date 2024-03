Možemo! predstavio program prioriteta za predstojeće izbore za Hrvatski sabor. O programskim prioritetima govorila je sukoordinatorca stranke Sandra Benčić i Tomislav Tomašević, kao i programske koordinatorice i koordinatori koji su radili na izradi programa.

Možemo je predstavio program, a najzanimljivije odrednice su mirovina na 67% plaće, ukinut će lex AP. smanjit ⁠će dobne granice za glasanje, pobačaj ćemo staviti u Ustav - ne dvotrećinskom nego referendumom, posvojenje djece za sve, nema diskriminacije po seksualnoj orijentaciji

"Meni jako drag dio, sigurne i solidarne, ravnopravnost. Dakle, kroz ovaj klaster prioriteta ono što radimo jest da gradimo društvo od trenutnog straha, apatije, posebno od Vlasti. Neki idu daleko preko reda, a mi nikako da dođemo na red. Kod rodne ravnopravnosti, vi znate da mi to shvaćamo ozbiljno, apsolutno implementiramo Istanbulsku konvenciju, u kompletu i slogu i duhu. Osigurat ćemo zdravstvenu skrb za žene, nećemo imati situacije da žene nemaju ginekologa. Prva stvar koju idemo mijenjati, besplatan pobačaj u svim bolnicama u Hrvatskoj. Kako ćemo to staviti u Ustav? Ustav se mijenja na dva načina, jedan dvotrečinskom većinom u Saboru, drugi referendumom", rekla je Sandra Benčić.

Kada pričamo o LGBTQ mi ne razlikujemo bilo koji oblik zajedničkog života na temelju rodne diskriminacije. Svi smo u ovoj zemlji jednaki. Isto i posvajanje djece, razlikovanje neće postajati.

Puno ozbiljnija borba je protiv zločina iz mržnje, mi nemamo adekvatni vrijednosni sustav. Kod migracija, vrlo kompleksno pitanje koje traži kompleksne odgovore. Nije u redu da se odgovara jednom rečenicom na to. Oni problemi koje mi vidimo je neorganiziranost, vi imate poplavu u privatnim firmama koji zarađuju na to da radnika dovezu u Hrvatsku. To su ljudi, na njih moramo gledati u punini, oni nisu samo radnici nego i ljudi.

Što se tiče otpornosti na klimatske promjene, kada govorimo o njima, govorimo o setu mjera koji smanjuje C02, izuzetan bitan dio je pitanje prilagodbe. Mi to shvaćamo ozbiljno.

Mene ozbiljno mori da nemamo planove za našu obalu u smislu dizanja razine mora, to se već događa, diže se svake godine. Mi smo jedna od rijetkih država koja se time nije pozabavila, a mi hoćemo.

Ljudska sigurnost u odnosu na klimatske promjene, ljudi dobivaju male naknade i ne mogu time obnoviti svoje kuće niti gospodarski fond i zato ćemo mijenjati taj sustav. Hitna helihopterska služba je ono što ćemo uvesti, obzirom da smo turistička zemlja i imamo otoke.

Klimatska pravda, izgradnja mira i solidarnosti i tu bi prvo izložila da ćemo jačati klimatsku diplomaciju koju sada nemamo. Konkretan primjer je fond za međunarodnu razmjenu pomoći, mi smatramo da je ključni interes da se ta sredstva ulože u infrastrukturu otpada.

Vanjskopolitički cilj nam je da sve zemlje regije uđu u Europsku uniju, da Hrvatska bude taj lider za ostale zemlje.